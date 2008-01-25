Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииНейробластома высокого риска: новый подход к лечению

Нейробластома высокого риска: новый подход к лечению

Опубликовано  08.12.2021

В детской исследовательской больнице Сент-Джуда (St. Jude Children’s Research Hospital) проведено клиническое исследование, в котором установлено, что включение моноклональных антител в схему лечения детей с нейробластомой высокого риска повышает показатель выживаемости примерно на 20%. Результаты были опубликованы в «Журнале клинической онкологии» («Journal of Clinical Oncology»).

Нейробластома — это злокачественная опухоль, которая развивается из незрелых нервных клеток симпатической нервной системы. Опухоль ежегодно диагностируют у около 700 человек в США, в основном у детей в возрасте младше 5 лет. Несмотря на агрессивную терапию, почти в половине случаев нейробластома высокого риска приводит к летальному исходу.

Результаты клинического исследования II фазы показали значительно более высокие показатели выживаемости у пациентов, лечение которых включало гуманизированное моноклональное антитело hu14.18K322A наряду со стандартной терапией для лечения заболеваний высокого риска. Трехлетняя выживаемость без признаков рецидива составила 73,7% для 64 детей, включенных в исследование. Общая выживаемость составила 86%.

Первый автор Уэйн Фурман (Wayne Furman) отметил, что это лучший результат лечения нейробластомы высокого риска, опубликованный на сегодня.

По словам У. Фурмана, комбинация химиотерапии с иммунотерапией, подробно описанная в этом исследовании, может рассматриваться в будущем как стандартная схема лечения пациентов с нейробластомой высокого риска. Однако для подтверждения этой гипотезы требуется проведение многоцентрового клинического исследования со значительно большей выборкой.

Новое анти-GD2 моноклональное антитело

Hu14.18322A был разработан в лаборатории для связывания антител GD2 на поверхности опухолевых клеток нейробластомы. Связывание способствует распознаванию опухолевых клеток иммунными. Моноклональные антитела, использованные в этом исследовании, были произведены в Children’s GMP, LLC в кампусе Сент-Джуд (St. Jude campus).

Hu14.18322A — не первое моноклональное антитело, разработанное для лечения нейробластомы. Антитела GD2 выявляют в некоторых нормальных тканях, включая клетки периферической нервной системы. В отличие от других моноклональных анти-GD2-антител, при разработке hu14.18322A внимание акцентировали на снижении дозолимитирующих побочных эффектов, в частности боли.

Исследование II фазы предполагало введение hu14.18K322A пациентам на протяжении всего периода лечения. Терапия включала высокодозную химиотерапию, иммунотерапию гранулоцитарно-макрофагальным колониестимулирующим фактором и интерлейкином-2, хирургическое вмешательство, аутологичную трансплантацию стволовых клеток крови и облучение. Пациенты также получали опиоиды для купирования болевого синдрома. Результаты этого и предыдущих исследований демонстрируют, что сочетание hu14.18K322A с другими видами иммунотерапии и химиотерапией в высоких дозах оказывает синергетический эффект.

Определяет ли доза эффективность?

Динутуксимаб был первым моноклональным анти-GD2-антителом, одобренным Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) для лечения нейробластомы.

В клиническом исследовании пациенты больницы Сент-Джуд получали дозы hu14.18K322A, которые значительно (примерно в 2,5 раза) превышали максимальную утвержденную дозу динутуксимаба.

У. Фурман отметил, что на данный момент нельзя однозначно сделать выбор между препаратами. Неизвестно, превосходит ли по эффективности новое моноклональное антитело динутуксимаб в эквивалентных дозах или терапевтический эффект связан с отсутствием дозолимитирующих побочных эффектов и возможностью применения более высокой дозы исследуемого препарата.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  08.12.2021

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости