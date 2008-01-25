Нейробластома высокого риска: новый подход к лечению

В детской исследовательской больнице Сент-Джуда (St. Jude Children’s Research Hospital) проведено клиническое исследование, в котором установлено, что включение моноклональных антител в схему лечения детей с нейробластомой высокого риска повышает показатель выживаемости примерно на 20%. Результаты были опубликованы в «Журнале клинической онкологии» («Journal of Clinical Oncology»).

Нейробластома — это злокачественная опухоль, которая развивается из незрелых нервных клеток симпатической нервной системы. Опухоль ежегодно диагностируют у около 700 человек в США, в основном у детей в возрасте младше 5 лет. Несмотря на агрессивную терапию, почти в половине случаев нейробластома высокого риска приводит к летальному исходу.

Результаты клинического исследования II фазы показали значительно более высокие показатели выживаемости у пациентов, лечение которых включало гуманизированное моноклональное антитело hu14.18K322A наряду со стандартной терапией для лечения заболеваний высокого риска. Трехлетняя выживаемость без признаков рецидива составила 73,7% для 64 детей, включенных в исследование. Общая выживаемость составила 86%.

Первый автор Уэйн Фурман (Wayne Furman) отметил, что это лучший результат лечения нейробластомы высокого риска, опубликованный на сегодня.

По словам У. Фурмана, комбинация химиотерапии с иммунотерапией, подробно описанная в этом исследовании, может рассматриваться в будущем как стандартная схема лечения пациентов с нейробластомой высокого риска. Однако для подтверждения этой гипотезы требуется проведение многоцентрового клинического исследования со значительно большей выборкой.

Новое анти-GD2 моноклональное антитело

Hu14.18322A был разработан в лаборатории для связывания антител GD2 на поверхности опухолевых клеток нейробластомы. Связывание способствует распознаванию опухолевых клеток иммунными. Моноклональные антитела, использованные в этом исследовании, были произведены в Children’s GMP, LLC в кампусе Сент-Джуд (St. Jude campus).

Hu14.18322A — не первое моноклональное антитело, разработанное для лечения нейробластомы. Антитела GD2 выявляют в некоторых нормальных тканях, включая клетки периферической нервной системы. В отличие от других моноклональных анти-GD2-антител, при разработке hu14.18322A внимание акцентировали на снижении дозолимитирующих побочных эффектов, в частности боли.

Исследование II фазы предполагало введение hu14.18K322A пациентам на протяжении всего периода лечения. Терапия включала высокодозную химиотерапию, иммунотерапию гранулоцитарно-макрофагальным колониестимулирующим фактором и интерлейкином-2, хирургическое вмешательство, аутологичную трансплантацию стволовых клеток крови и облучение. Пациенты также получали опиоиды для купирования болевого синдрома. Результаты этого и предыдущих исследований демонстрируют, что сочетание hu14.18K322A с другими видами иммунотерапии и химиотерапией в высоких дозах оказывает синергетический эффект.

Определяет ли доза эффективность?

Динутуксимаб был первым моноклональным анти-GD2-антителом, одобренным Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) для лечения нейробластомы.

В клиническом исследовании пациенты больницы Сент-Джуд получали дозы hu14.18K322A, которые значительно (примерно в 2,5 раза) превышали максимальную утвержденную дозу динутуксимаба.

У. Фурман отметил, что на данный момент нельзя однозначно сделать выбор между препаратами. Неизвестно, превосходит ли по эффективности новое моноклональное антитело динутуксимаб в эквивалентных дозах или терапевтический эффект связан с отсутствием дозолимитирующих побочных эффектов и возможностью применения более высокой дозы исследуемого препарата.

По материалам www.medicalxpress.com