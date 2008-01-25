Насколько эффективна вакцина от «Sinovac»?

CoronaVac, вакцина против нового коронавируса, созданная Институтом Бутантана (Instituto Butantan) в партнерстве с китайской фармацевтической компанией «Sinovac», имеет общую эффективность 50,38%. Такую информацию предоставило 12 января правительство штата Сан-Паулу. На прошлой неделе им было сделано заявление об эффективности вакцины на уровне 78%. Но это — только в отношении случаев, требующих некоторой медицинской помощи, к тому же — среди участников, являющихся медицинскими работниками, более подверженными воздействию вируса. При этом в отношении легких случаев, не требующих медицинской помощи, эффективность была ниже.

«Другие исследования, проведенные другими производителями, не включали людей, у которых в течение 2 дней болела голова, даже с положительным результатом теста, проведенного методом полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией. Но мы это сделали», — отметил Рикардо Паласиос (Ricardo Palácios), медицинский директор по клиническим исследованиям в Институте Бутантана. Вакцину вводят 2 дозами с интервалом 14 дней между ними.

Эффективность

Общая эффективность измеряется во время исследований вакцины путем сравнения числа всех зарегистрированных случаев (легких, умеренных или тяжелых) COVID-19 среди участников, получивших вакцину или плацебо. В ходе исследования эффективности, проведенного в Бразилии, 252 добровольца перенесли инфекцию COVID-19 (без необходимости в медицинской помощи), при этом 85 из них были вакцинированы, а 167 получили плацебо. Всего в обеих группах (получивших вакцину или плацебо) участвовали 4653 и 4599 участников соответственно.

Эффективность в отношении случаев, потребовавших медицинской помощи, составила 77,96%, причем 7 таких пациентов получили вакцину, а 31 — плацебо. В то же время вакцина обеспечила полную защиту от серьезных случаев заболевания и смерти, вызванных этим заболеванием (эффективность на уровне 100%). Так, ни один доброволец, получивший вакцину, не умер и не нуждался в госпитализации.

Таким образом, уровень эффективности CoronaVac превышает минимальные параметры, требуемые Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Национальным агентством по санитарному надзору (Agência Nacional de Vigilância Sanitária — Anvisa). Так, минимальная рекомендованная эффективность вакцины составляет 50%.

«На сегодня это — одна из лучших вакцин в мире. Ее использование легче организовать благодаря возможности транспортировки при комнатной температуре, то есть стойкости вне холодильника, позволяющей осуществить доставку в любой город страны», — отметил Димас Ковас (Dimas Covas), директор Института Бутантана. Сообщают также, что вакцина хранится в холодильнике при температуре от 2 °C до 8 °C.

На прошлой неделе правительство Сан-Паулу запросило у Anvisa разрешение на экстренное использование этой вакцины в Бразилии. Минимальное количество инфицированных среди участников клинического исследования — 61 — было достигнуто еще в ноябре. При этом к настоящему времени их число увеличилось настолько, что исследование можно завершать. Вместо этого планируют начать 4 других: с людьми пожилого возраста и пациентами с сопутствующими заболеваниями, с беременными, детьми и подростками.

Производство

Правительство Сан-Паулу уже получило от «Sinovac» 10,8 млн доз вакцины. По условиям обязательства, подписанного в конце сентября, Бутантан получит в общей сложности 46 млн доз CoronaVac. Соглашение также предусматривает передачу технологии Бутантану, что означает, что вакцину будут производить в Бразилии, на фабрике данного исследовательского центра.

По материалам gov.br; agenciabrasil.ebc.com.br