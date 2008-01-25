Насколько эффективна стратегия вакцинации в Израиле?

В Израиле пик ежедневных новых случаев заражения наблюдался в разгар третьей волны — 27 января 2021 г., когда было зарегистрировано чуть менее 12 тыс. новых случаев заражения. Однако 12 апреля 2021 г. этот показатель снизился до 139.

В последние несколько недель, несмотря на возобновление экономической деятельности, тенденция к сокращению числа новых случаев заболевания сохраняется.

Быстрое и эффективное внедрение вакцины против COVID-19 в Израиле в значительной степени сдерживает распространение вируса.

Свою впечатляющую кампанию вакцинации Израиль начал 19 декабря 2021 г., и ее скорость в сочетании с высоким уровнем решительности населения в отношении вакцинации быстро положила конец третьей волне инфекций. Страна придерживается стратегии полной вакцинации своих граждан. К 11 апреля 2021 г. доля людей, получивших обе прививки, составляла 57%.

Власти Израиля по-прежнему настороженно относятся к возможному появлению и распространению новых вариантов COVID-19 с повышенной устойчивостью к вакцинам и летальностью. В конце прошлой недели израильское исследование показало, что южноафриканский вариант COVID-19 может обходить часть защиты, обеспечиваемой вакциной от Pfizer и BioNTech. Результаты этого исследования являются тревожными, поскольку вакцина использовалась практически по всей стране. Однако важно отметить, что данное исследование имело небольшой размер выборки.

В последние недели повседневная жизнь в Израиле приближается к предпандемической норме, хотя правила, предписывающие носить маски в помещении и на улице, все еще сохраняются.

Полностью вакцинированные люди могут иметь доступ к различным местам, таким как тренажерные залы, бассейны и театры, благодаря использованию приложения «зеленый пропуск», с помощью которого можно подтвердить прохождение вакцинации.

По материалам www.forbes.com,

фото www.timesofisrael.com