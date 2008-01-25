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Новости медицины и фармацииНасколько эффективен новый алгоритм ранней диагностики болезни Альцгеймера?

Насколько эффективен новый алгоритм ранней диагностики болезни Альцгеймера?

Опубликовано  28.06.2022

По данным Всемирной организации здравоохранения, деменция является седьмой по частоте причиной летальных исходов во всем мире. До 70% всех случаев деменции составляет болезнь Альцгеймера.

На сегодня диагностика болезни Альцгеймера является сложной и многоэтапной. Она включает сбор анамнеза, клиническое неврологическое обследование, прохождение различных тестов для оценки когнитивных функций, компьютерную томографию и магнитно-резонансную томографию (МРТ) головного мозга, а также анализ спинномозговой жидкости с определением уровня бета-амилоида.

Исследователи из Имперского колледжа Лондона (Imperial College London) разработали компьютерный алгоритм оценки МРТ-сканов, позволяющий выявить признаки болезни Альцгеймера уже на ранних стадиях заболевания.

Так, при проведении МРТ-сканирования головной мозг был условно разделен на 115 областей, каждую из которых оценивали по 660 признакам. Изначально новый алгоритм оценки МРТ сканов был изучен в рамках исследования Инициативы нейровизуализации болезни Альцгеймера (Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative), включавшего 400 пациентов с болезнью Альцгеймера.

В последующее исследование было включено 80 пациентов, прошедших диагностические тесты на данное заболевание на базе Имперского колледжа Лондона. Была показана высокая эффективность данного метода диагностики на основе МРТ — так метод позволил выявить 98% случаев болезни Альцгеймера. Кроме того, с помощью данного метода в 79% случаев были дифференцированы ранняя и поздняя стадии заболевания.

В то же время, доктор Ребекка Эдельмайер (Rebecca Edelmayer), доктор философии, старший директор по научному взаимодействию Ассоциации болезни Альцгеймера (Alzheimer’s Association), подчеркнула, что новый метод диагностики еще находится на стадии разработки и сегодня не является самостоятельным.

Доктор Антон Порстейнссон (Anton Porsteinsson), профессор и директор Программы лечения, исследований и образования в области болезни Альцгеймера (Alzheimer’s Disease Care, Research and Education Program) в Медицинском центре Университета Рочестера (University of Rochester Medical Center), считает, что разработанный метод обладает высокой прогностической точностью и дополняет современные методы диагностики болезни Альцгеймера.

Важно, что исследуемый алгоритм МРТ-диагностики болезни Альцгеймера более точный, чем измерение уровня бета-амилоида в спинномозговой жидкости (данный метод позволяет диагностировать заболевание только в 62% случаев).

Исследователи предполагают, что разработанный ими диагностический алгоритм анализа МРТ-сканов потенциально может стать альтернативой исследованию спинномозговой жидкости.

Поскольку новый метод позволяет выявить ранние признаки болезни Альцгеймера, его внедрение в практику позволит проводить раннюю терапию пациентов с данным заболеванием, а именно на ранних этапах лечение наиболее эффективно.

Так, недавно Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug AdministrationFDA) одобрило первый антиамилоидный препарат для лечения пациентов с болезнью Альцгеймера.

По материалам www.medicalnewstoday.com

Опубликовано  28.06.2022

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