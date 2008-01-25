Насколько эффективен новый алгоритм ранней диагностики болезни Альцгеймера?
По данным Всемирной организации здравоохранения, деменция является седьмой по частоте причиной летальных исходов во всем мире. До 70% всех случаев деменции составляет болезнь Альцгеймера.
На сегодня диагностика болезни Альцгеймера является сложной и многоэтапной. Она включает сбор анамнеза, клиническое неврологическое обследование, прохождение различных тестов для оценки когнитивных функций, компьютерную томографию и магнитно-резонансную томографию (МРТ) головного мозга, а также анализ спинномозговой жидкости с определением уровня бета-амилоида.
Исследователи из Имперского колледжа Лондона (Imperial College London) разработали компьютерный алгоритм оценки МРТ-сканов, позволяющий выявить признаки болезни Альцгеймера уже на ранних стадиях заболевания.
Так, при проведении МРТ-сканирования головной мозг был условно разделен на 115 областей, каждую из которых оценивали по 660 признакам. Изначально новый алгоритм оценки МРТ сканов был изучен в рамках исследования Инициативы нейровизуализации болезни Альцгеймера (Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative), включавшего 400 пациентов с болезнью Альцгеймера.
В последующее исследование было включено 80 пациентов, прошедших диагностические тесты на данное заболевание на базе Имперского колледжа Лондона. Была показана высокая эффективность данного метода диагностики на основе МРТ — так метод позволил выявить 98% случаев болезни Альцгеймера. Кроме того, с помощью данного метода в 79% случаев были дифференцированы ранняя и поздняя стадии заболевания.
В то же время, доктор Ребекка Эдельмайер (Rebecca Edelmayer), доктор философии, старший директор по научному взаимодействию Ассоциации болезни Альцгеймера (Alzheimer’s Association), подчеркнула, что новый метод диагностики еще находится на стадии разработки и сегодня не является самостоятельным.
Доктор Антон Порстейнссон (Anton Porsteinsson), профессор и директор Программы лечения, исследований и образования в области болезни Альцгеймера (Alzheimer’s Disease Care, Research and Education Program) в Медицинском центре Университета Рочестера (University of Rochester Medical Center), считает, что разработанный метод обладает высокой прогностической точностью и дополняет современные методы диагностики болезни Альцгеймера.
Важно, что исследуемый алгоритм МРТ-диагностики болезни Альцгеймера более точный, чем измерение уровня бета-амилоида в спинномозговой жидкости (данный метод позволяет диагностировать заболевание только в 62% случаев).
Исследователи предполагают, что разработанный ими диагностический алгоритм анализа МРТ-сканов потенциально может стать альтернативой исследованию спинномозговой жидкости.
Поскольку новый метод позволяет выявить ранние признаки болезни Альцгеймера, его внедрение в практику позволит проводить раннюю терапию пациентов с данным заболеванием, а именно на ранних этапах лечение наиболее эффективно.
Так, недавно Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) одобрило первый антиамилоидный препарат для лечения пациентов с болезнью Альцгеймера.
По материалам www.medicalnewstoday.com
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