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Новости медицины и фармацииНаскільки дієвою є політика «залишайся вдома» щодо зменшення кількості госпіталізацій та смертей, пов’язаних із COVID-19?

Наскільки дієвою є політика «залишайся вдома» щодо зменшення кількості госпіталізацій та смертей, пов’язаних із COVID-19?

Опубликовано  21.07.2020

Відповідно до результатів дослідження, що опубліковано в журналі «Health Affairs», введення в дію політики «залишайся вдома» (shelter-in-place orders — SIPO) було пов’язане зі значним зменшенням кількості госпіталізацій та смертей, пов’язаних із COVID-19, під час першого етапу пандемії.

Використовуючи дані станом на різні дати березня та порівнюючи їх із даними станом на 15 травня, дослідники підрахували, що через 42 дні після того, як у більшості штатів США прийняли SIPO, добовий темп зростання смертності в цих штатах знизився на 6,1%. За той же період щоденний темп приросту кількості госпіталізацій знизився в середньому на 8,4% через 42 дні в 19 штатах США із SIPO та в 3 штатах без SIPO, для яких доступні дані щодо госпіталізації, пов’язаної з COVID-19. За даними дослідників, у 19 штатах за допомогою SIPO вдалося уникнути 750–840 тис. додаткових госпіталізацій у зв’язку з COVID-19.

Протягом 22–28 днів після набуття чинності SIPO щоденний темп зростання смертності внаслідок COVID-19 знизився в середньому на 2,9%, що було суттєвим. З 29-го до 35-го дня після введення SIPO, з 36-го до 42-го дня та з 43-го і більше днів темпи зростання смертності знизилися відповідно на 3,6; 4,7 та 6,1%.

Станом на 15 травня середньодобовий приріст смертності становив 2,8% у штатах з SIPO. Без SIPO середньодобовий темп зростання смертності склав би 8,6%.

Зростання темпів збільшення кількості госпіталізацій статистично достовірно зменшилося (р <0,05) через 15 днів після введення в дію SIPO. Ефект з часом підвищувався і залишався статистично достовірним за винятком періоду з 29-го до 35-го дня. Зниження темпів зростання кількості госпіталізацій становило 3,2; 5,5; 5,4; 6,9 та 8,4% протягом 15–21-го, 22–28-го, 29–35-го, 36–42-го і 43 та більше днів після введення в дію SIPO відповідно.

Більш ранні дослідження також продемонстрували, що SIPO сповільнює зростання кількості нових випадків. Таким чином, SIPO відіграє важливу роль у стабілізації кривої зростання смертності та кількості госпіталізацій у зв’язку з COVID-19. Крім того, SIPO та інші заходи соціального дистанціювання допомогли «згладити», щоб запобігти переповненню лікарень пацієнтами із коронавірусною інфекцією.

За матеріалами www.medscape.com

Опубликовано  21.07.2020

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