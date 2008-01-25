Наскільки дієвою є політика «залишайся вдома» щодо зменшення кількості госпіталізацій та смертей, пов’язаних із COVID-19?
Відповідно до результатів дослідження, що опубліковано в журналі «Health Affairs», введення в дію політики «залишайся вдома» (shelter-in-place orders — SIPO) було пов’язане зі значним зменшенням кількості госпіталізацій та смертей, пов’язаних із COVID-19, під час першого етапу пандемії.
Використовуючи дані станом на різні дати березня та порівнюючи їх із даними станом на 15 травня, дослідники підрахували, що через 42 дні після того, як у більшості штатів США прийняли SIPO, добовий темп зростання смертності в цих штатах знизився на 6,1%. За той же період щоденний темп приросту кількості госпіталізацій знизився в середньому на 8,4% через 42 дні в 19 штатах США із SIPO та в 3 штатах без SIPO, для яких доступні дані щодо госпіталізації, пов’язаної з COVID-19. За даними дослідників, у 19 штатах за допомогою SIPO вдалося уникнути 750–840 тис. додаткових госпіталізацій у зв’язку з COVID-19.
Протягом 22–28 днів після набуття чинності SIPO щоденний темп зростання смертності внаслідок COVID-19 знизився в середньому на 2,9%, що було суттєвим. З 29-го до 35-го дня після введення SIPO, з 36-го до 42-го дня та з 43-го і більше днів темпи зростання смертності знизилися відповідно на 3,6; 4,7 та 6,1%.
Станом на 15 травня середньодобовий приріст смертності становив 2,8% у штатах з SIPO. Без SIPO середньодобовий темп зростання смертності склав би 8,6%.
Зростання темпів збільшення кількості госпіталізацій статистично достовірно зменшилося (р <0,05) через 15 днів після введення в дію SIPO. Ефект з часом підвищувався і залишався статистично достовірним за винятком періоду з 29-го до 35-го дня. Зниження темпів зростання кількості госпіталізацій становило 3,2; 5,5; 5,4; 6,9 та 8,4% протягом 15–21-го, 22–28-го, 29–35-го, 36–42-го і 43 та більше днів після введення в дію SIPO відповідно.
Більш ранні дослідження також продемонстрували, що SIPO сповільнює зростання кількості нових випадків. Таким чином, SIPO відіграє важливу роль у стабілізації кривої зростання смертності та кількості госпіталізацій у зв’язку з COVID-19. Крім того, SIPO та інші заходи соціального дистанціювання допомогли «згладити», щоб запобігти переповненню лікарень пацієнтами із коронавірусною інфекцією.
За матеріалами www.medscape.com
Новости медициныВсе новости
Алопеция, или Почему выпадают волосы?
30.04.2024
Что следует знать о рассеянном склерозе?
26.04.2024
Чем опасен инфаркт миокарда?
24.04.2024
Липома. Чем опасен подкожный жировик?
23.04.2024
Судороги в ногах — неужели навсегда?
22.04.2024