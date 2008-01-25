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Новости медицины и фармацииНарушения вентиляционной функции легких — предиктор развития сопутствующих заболеваний

Нарушения вентиляционной функции легких — предиктор развития сопутствующих заболеваний

Опубликовано  05.11.2021

В ходе масштабного исследования было отмечено, что выявленные с помощью спирографии нарушения вентиляционной функции легких (ВФЛ) являются ранним прогностическим признаком развития сопутствующих заболеваний. Кроме того, у пациентов с нарушенными соотношениями ВФЛ (увеличение соотношения объема форсированного выдоха за 1 с (ОФВ1)/жизненной емкости легких (ЖЕЛ) 70% и снижение объема форсированного выдоха (ОФВ) <80%) риск летального исхода выше, чем в популяции в целом.

В исследовании, проведенном учеными из Бристольского университета (University of Bristol), результаты которого опубликованы в журнале «Lancet Respiratory Medicine», оценивали результаты спирометрических исследований функции легких у более чем 350 000 взрослых в Великобритании, при этом изменения спирометрических показателей анализировали в течение 12 лет.

В более ранних исследованиях уже было выявлено, что увеличение соотношения ОФВ1/ЖЕЛ 70% и снижение ОФВ <80% является предиктором развития хронической обструктивной болезни легких. Однако в него вошло небольшое количество пациентов. В исследовании, проведенном учеными из Бристольской медицинской школы (Bristol Medical School) были использованы данные 351 874 участников британского Биобанка, в том числе 189 247 женщин и 162 627 мужчин. По данным спирографии у 38 639 (11%) из 351 874 участников были выявлены признаки нарушения показателей ВФЛ. У пациентов с такими нарушениями при этом чаще диагностировали ожирение, бронхиальную астму, сердечно-сосудистые заболевания, чем у лиц с нормальной функцией внешнего дыхания. Кроме того, у них чаще наблюдалась одышка.

В дальнейшем было отмечено, что у 241 (12,2 %) из 1973 участников с нарушениями ВФЛ на момент включения в исследование в дальнейшем развилась хроническая обструктивная болезнь легких.

Доктор Джеймс Додд (James Dodd), старший преподаватель респираторной медицины в Бристольской медицинской школе больнице в Бристоле «North Bristol NHS Trust» объяснил, что в исследовании отмечена связь между нарушениями ВФЛ и одышкой, мультиморбидностью и повышением риска летального исхода, независимо от того, курит ли пациент, диагностированы ли у него заболевания легких или ожирение.

Доктор Дэниел Хигби (Daniel Higbee), первый автор исследования из Бристольской медицинской школы, объяснил, что благодаря наличию данных большого количества пациентов, как, например, в Британском биобанке, стало возможным изучить эпидемиологию нарушений ВФЛ и их связь с развитием различных заболеваний.

Доктор Дж. Додд подчеркнул, что у многих пациентов нарушения ВФЛ являются временными, но в то же время у таких пациентов повышен риск прогрессирования нарушений функции внешнего дыхания. Необходимы дальнейшие исследования патофизиологии таких нарушений, их связи с генетическими факторами и связанных с нарушениями ВФЛ структурных изменений в органах дыхания.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  05.11.2021

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