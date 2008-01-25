В недавнем масштабном исследовании, проведенном учеными из Хельсинкского университета (University of Helsinki), Финляндия, показано, что нарушения сна, бессонница повышают риск развития респираторных инфекций и гриппа. Также у участников с нарушениями сна отмечено повышение риска развития тяжелого течения коронавирусной инфекции COVID-19, требующего лечения в условиях стационара.

В исследование включили более 600 000 участников из Финляндии (проанализированы данные исследования FinnGen) и Великобритании (проанализированы данные из британского биобанка (UK Biobank)).

Установлено, что у участников с бессонницей риск развития неуточненной респираторной инфекции был почти в 6 раз выше, а риск гриппа — более чем в 4 раза выше по сравнению с участниками без нарушений сна.

Также в исследовании проведен генетический анализ и выявлена причинно-следственная связь между нарушениями сна и повышенной восприимчивостью к респираторным инфекциям.

Ранее в исследованиях была показана связь между бессонницей и нарушениями иммунной функции.

Ханна Оллила (Hanna Ollila) из Института молекулярной медицины Финляндии (Institute for Molecular Medicine Finland — FIMM) Хельсинкского университета руководила исследованием. Она отметила, что по дизайну это было продольное исследование. В нем также показано, что связь между нарушениями сна и риском развития респираторных инфекций не зависела от таких факторов, как ожирение и курение. При этом ожирение и курение обусловливают повышение риска развития как нарушений сна, так и респираторных инфекций.

По данным Американской академии медицины сна (American Academy of Sleep Medicine), нарушения сна выявляют у около 30% взрослого населения.

Х. Оллила подчеркнула, что полученные в исследовании результаты важны для общественного здравоохранения, поскольку согласуются с результатами более ранних исследований. Они демонстрируют, что достаточное количество сна важно для поддержания эффективной иммунной защиты.

Исследование проводилось в кооперации с Гарвардской медицинской школой (Harvard Medical School), Йельским университетом (Yale University) и Стэнфордским университетом (Stanford University), США.

Результаты исследования опубликованы в журнале «eBioMedicine» в открытом доступе.

По материалам www.medicalxpress.com