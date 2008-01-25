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Новости медицины и фармацииНарушения сна и боль в пояснице: есть ли связь?

Нарушения сна и боль в пояснице: есть ли связь?

Опубликовано  10.01.2023

В недавнем исследовании был проведен анализ причинно-следственной связи между различными нарушениями сна (бессонницей, короткой продолжительностью сна, большой продолжительностью сна и дневной сонливостью) и болью в пояснице.

Боль в пояснице — часто выявляемый симптом. Согласно результатам Исследования глобального бремени болезней (Global Burden of Disease Study) 2015 г., 7,3% населения мира, или 540 млн человек, в любой момент времени испытывают ограничивающую активность боль в пояснице. По оценкам экспертов, этот симптом является основной причиной стойкой утраты трудоспособности во всем мире.

Факторы риска развития боли в пояснице включают:

  • тяжелую физическую работу;
  • курение;
  • ожирение;
  • низкий уровень физической активности.

В небольшом проценте случаев боль в пояснице может быть связана с раком, переломом позвонка, инфекционным процессом или воспалительным заболеванием.

Ранее в исследованиях было показано, что низкое качество сна и боль в пояснице взаимосвязаны. Так, в исследовании, включившем 9611 участников, было показано, что боль в пояснице связана с короткой продолжительностью сна и низким его качеством. В другом исследовании показано, что за ночью с плохим качеством сна у участников следовал день с более интенсивной болью. Кроме того, день с более высокой интенсивностью боли был связан со снижением качества сна в последующую ночь, что свидетельствует о двунаправленной связи между качеством сна и интенсивностью боли у пациентов с болью в пояснице.

В недавнем исследовании ученые из Медицинской школы Чжэцзянского университета (Zhejiang University School of Medicine) провели исследование для установления причинно-следственной связи между нарушениями сна и болью в пояснице.

Результаты исследования опубликованы в «Frontiers in Neuroscience».

Полногеномное ассоциативное исследование (genome-wide association study — GWAS) включало сканирование генетического материала 336 965 человек для выявления генов, связанных с определенными признаками. Данные для GWAS были получены из Британского биобанка (UK Biobank) — базы данных, содержащей генетические сведения и информацию о здоровье полумиллиона человек по всей Великобритании. Чтобы оценить причинно-следственную связь между нарушениями сна и болью в пояснице, исследователи выбрали участников, у которых были выявлены генетические варианты, связанные со следующими типами нарушений сна: бессонница, короткая продолжительность сна, большая продолжительность сна, дневная сонливость. Для оценки причинно-следственной связи между различными нарушениями сна и болью в пояснице был применен тип статистического анализа менделевская рандомизация. Основываясь на полученных результатах, исследователи пришли к выводу, что существует двунаправленная причинно-следственная связь между бессонницей и болью в пояснице, а это означает, что бессонница может обусловливать развитие боли в пояснице, и наоборот. Ученые также установили, что генетическая предрасположенность к короткой или большой продолжительности сна не обусловливает повышения риска развития боли в пояснице. В то же время генетическая предрасположенность к боли в пояснице может вызывать повышение риска развития дневной сонливости.

На сегодня основой терапии при болевом синдроме является применение анальгетиков. По мнению исследователей, препараты для коррекции нарушений сна потенциально могут применяться в терапии боли в пояснице.

Доктор Цзе Сун (Jie Sun), врач-специалист по боли в Пекинском университете (Peking University), изучавший двустороннюю взаимосвязь между нарушениями сна и болью, не участвовал в текущем исследовании. Он объяснил, что понимание основных механизмов патофизиологического взаимодействия нарушений сна и хронического болевого синдрома потенциально будет способствовать разработке таргетной терапии.

В то же время авторы исследования подчеркнули, что исследование имеет ряд ограничений. Так, оно включало участников европейского происхождения, нельзя полностью исключить возможное влияние на полученные результаты плейотропии — явления, когда один ген влияет на два или более признака, кроме того, в исследовании не учитывали все возможные виды нарушений сна. Также не принимали во внимание гендерные отличия во влиянии нарушений сна на риск развития боли в пояснице.

По материалам www.medicalnewstoday.com

Опубликовано  10.01.2023

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