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Новости медицины и фармацииНалтрексон зменшує кількість госпіталізацій і смерті від алкоголізму

Налтрексон зменшує кількість госпіталізацій і смерті від алкоголізму

Опубликовано  26.01.2021

Нове дослідження припускає, що налтрексон знижує ризик госпіталізації з приводу розладу, пов’язаного з вживанням алкоголю (alcohol use disorder — AUD), незалежно від того, використовується він окремо чи в поєднанні з дисульфірамом або акампросатом.

Дослідники проаналізували 10-річні дані про більш ніж 125 тис. жителів Швеції з AUD і виявили, що налтрексон, який застосовується в якості монотерапії або в поєднанні з акампросатом або дисульфірамом, був пов’язаний зі значно нижчим ризиком госпіталізації з приводу AUD порівняно з пацієнтами, які не застосовували лікарські засоби для лікування AUD.

Навпаки, монотерапія бензодіазепінами й акампросатом була пов’язана з підвищеним ризиком госпіталізації з приводу AUD.

«Практикуючим клініцистам слід звернути особливу увагу на те, що застосування налтрексону пов’язане зі сприятливими результатами лікування і повинно використовуватися як частина протоколу лікування AUD. З іншого боку, слід уникати прийому бензодіазепінів, і не слід їх призначати, крім випадків розвитку симптомів алкогольної абстиненції», — зазначив дослідник Мілья Хейккінен (Milja Heikkinen), доктор медичних наук, фахівець із судової психіатрії та наркологічної медицини в Університеті Східної Фінляндії (University of Eastern Finland).

Дослідження було опубліковано 4 січня 2021 р. в журналі «Addiction».

За матеріалами medscape.com

Опубликовано  26.01.2021

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