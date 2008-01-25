Найбільш часті ускладнення COVID-19: результати аналізу даних пацієнтів
Дослідники проаналізували дані більш ніж 70 тис. осіб з COVID-19 у США, щоб підтвердити спектр ускладнень, які відмічають найбільш часто та які несуть найвищий ризик.
З початку пандемії COVID-19 у багатьох дослідженнях вивчали ускладнення, які можуть виникнути в результаті цього захворювання. Однак не всі з них однаково надійні, і деякі результати мають обмежену вірогідність.
Автори недавньої статті в виданні «Canadian Medical Association Journal» вивчили всі можливі ускладнення COVID-19. Їх мета полягала в тому, щоб підтвердити, які з раніше описаних ускладнень мають найбільш сильний зв’язок з хворобою, а які становлять найвищий ризик.
Автори пишуть: «Це дослідження дає оцінки абсолютного ризику і відносних шансів для всіх виявлених діагнозів, пов’язаних з COVID-19, які необхідні, щоб допомогти постачальникам медичних послуг, пацієнтам і політикам зрозуміти ймовірність ускладнень».
Звідки беруться дані?
Дослідники використовували анонімні дані про стан здоров’я 70 288 осіб, яким було поставлений діагноз COVID-19 у період з 1 березня до 30 квітня 2020 р.
Дослідники розділили дані людей на 3 категорії — амбулаторні, стаціонарні і пацієнти, які надійшли до відділення інтенсивної терапії (ВІТ).
Із цих 70 288 осіб 53,4% були госпіталізовані, в тому числі 4,7% — у ВІТ. Решта 46,6% були амбулаторними пацієнтами. У цілому 55,8% становили жінки, а середній вік — 65 років.
Шанси і ризики
Дослідники визначили «період небезпеки» (від 7 днів до 30 днів після встановлення діагнозу) і «базовий період» (від 120 днів до 30 днів до встановлення діагнозу).
Учені використовували базовий період для виявлення і усунення будь-яких хронічних станів, які існували до того, як у людини розвинувся COVID-19. Порівняння двох періодів показало, які ускладнення найбільш імовірно виникнуть після початку COVID-19.
Під час збирання даних про стан здоров’я пацієнтів, ускладнення фіксувалися за допомогою коду діагнозу, який стандартизований відповідно до системи Міжнародної класифікації хвороб (ICD-10-CM).
Дослідники проаналізували всі 1724 коди в наборі даних і визначили, що 69 з них значною мірою можуть бути пов’язані з COVID-19 або його лікуванням.
Вони також розрахували загальний ризик отримання нового діагнозу з кожним із кодів після діагностування COVID-19.
Найбільш часті ускладнення
Згідно з цими результатами дослідження, ускладнення, найбільш сильно пов’язані з COVID-19, включають:
1) захворювання дихальної системи, такі як:
- пневмонія;
- гострий респіраторний дистрес-синдром;
- гостра інфекція нижніх дихальних шляхів;
- порушення дихання;
- пневмоторакс.
2) ускладнення, пов’язані із системою кровообігу, такі як:
- зупинка серця;
- гострий міокардит.
3) гематологічні порушення, такі як дисеміноване внутрішньосудинне згортання;
4) ниркові порушення, такі як гостра ниркова недостатність;
5) порушення нюху і смаку.
Сильний зв’язок не означає, що даний стан має високий ризик.
Ускладнення COVID-19 з найвищим ризиком включали:
- пневмонію, яку відмічали в близько 27,6% усіх пацієнтів із COVID-19 та 81% людей у ВІТ;
- дихальну недостатність, яку фіксували в близько 22,6% усіх пацієнтів із COVID-19 та 75,3% осіб у ВІТ;
- гостру ниркову недостатність, яку відмічали в близько 11,8% усіх пацієнтів із COVID-19 та 50,7% людей у ВІТ;
- сепсис, який виявлено в близько 10,4% усіх пацієнтів з COVID-19 та 54,1% осіб у ВІТ.
Варто відмітити цікавий висновок цього дослідження, який полягає в тому, що аналіз не підтвердив попередні припущення про те, що COVID-19 значно збільшує ризик розвитку інсульту.
За матеріалами medicalnewstoday.com
Новости медициныВсе новости
Алопеция, или Почему выпадают волосы?
30.04.2024
Что следует знать о рассеянном склерозе?
26.04.2024
Чем опасен инфаркт миокарда?
24.04.2024
Липома. Чем опасен подкожный жировик?
23.04.2024
Судороги в ногах — неужели навсегда?
22.04.2024