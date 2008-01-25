Дослідники проаналізували дані більш ніж 70 тис. осіб з COVID-19 у США, щоб підтвердити спектр ускладнень, які відмічають найбільш часто та які несуть найвищий ризик.

З початку пандемії COVID-19 у багатьох дослідженнях вивчали ускладнення, які можуть виникнути в результаті цього захворювання. Однак не всі з них однаково надійні, і деякі результати мають обмежену вірогідність.

Автори недавньої статті в виданні «Canadian Medical Association Journal» вивчили всі можливі ускладнення COVID-19. Їх мета полягала в тому, щоб підтвердити, які з раніше описаних ускладнень мають найбільш сильний зв’язок з хворобою, а які становлять найвищий ризик.

Автори пишуть: «Це дослідження дає оцінки абсолютного ризику і відносних шансів для всіх виявлених діагнозів, пов’язаних з COVID-19, які необхідні, щоб допомогти постачальникам медичних послуг, пацієнтам і політикам зрозуміти ймовірність ускладнень».

Звідки беруться дані?

Дослідники використовували анонімні дані про стан здоров’я 70 288 осіб, яким було поставлений діагноз COVID-19 у період з 1 березня до 30 квітня 2020 р.

Дослідники розділили дані людей на 3 категорії — амбулаторні, стаціонарні і пацієнти, які надійшли до відділення інтенсивної терапії (ВІТ).

Із цих 70 288 осіб 53,4% були госпіталізовані, в тому числі 4,7% — у ВІТ. Решта 46,6% були амбулаторними пацієнтами. У цілому 55,8% становили жінки, а середній вік — 65 років.

Шанси і ризики

Дослідники визначили «період небезпеки» (від 7 днів до 30 днів після встановлення діагнозу) і «базовий період» (від 120 днів до 30 днів до встановлення діагнозу).

Учені використовували базовий період для виявлення і усунення будь-яких хронічних станів, які існували до того, як у людини розвинувся COVID-19. Порівняння двох періодів показало, які ускладнення найбільш імовірно виникнуть після початку COVID-19.

Під час збирання даних про стан здоров’я пацієнтів, ускладнення фіксувалися за допомогою коду діагнозу, який стандартизований відповідно до системи Міжнародної класифікації хвороб (ICD-10-CM).

Дослідники проаналізували всі 1724 коди в наборі даних і визначили, що 69 з них значною мірою можуть бути пов’язані з COVID-19 або його лікуванням.

Вони також розрахували загальний ризик отримання нового діагнозу з кожним із кодів після діагностування COVID-19.

Найбільш часті ускладнення

Згідно з цими результатами дослідження, ускладнення, найбільш сильно пов’язані з COVID-19, включають:

1) захворювання дихальної системи, такі як:

пневмонія;

гострий респіраторний дистрес-синдром;

гостра інфекція нижніх дихальних шляхів;

порушення дихання;

пневмоторакс.

2) ускладнення, пов’язані із системою кровообігу, такі як:

зупинка серця;

гострий міокардит.

3) гематологічні порушення, такі як дисеміноване внутрішньосудинне згортання;

4) ниркові порушення, такі як гостра ниркова недостатність;

5) порушення нюху і смаку.

Сильний зв’язок не означає, що даний стан має високий ризик.

Ускладнення COVID-19 з найвищим ризиком включали:

пневмонію, яку відмічали в близько 27,6% усіх пацієнтів із COVID-19 та 81% людей у ВІТ;

дихальну недостатність, яку фіксували в близько 22,6% усіх пацієнтів із COVID-19 та 75,3% осіб у ВІТ;

гостру ниркову недостатність, яку відмічали в близько 11,8% усіх пацієнтів із COVID-19 та 50,7% людей у ВІТ;

сепсис, який виявлено в близько 10,4% усіх пацієнтів з COVID-19 та 54,1% осіб у ВІТ.

Варто відмітити цікавий висновок цього дослідження, який полягає в тому, що аналіз не підтвердив попередні припущення про те, що COVID-19 значно збільшує ризик розвитку інсульту.

За матеріалами medicalnewstoday.com