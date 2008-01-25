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Новости медицины и фармацииНачинаются клинические испытания разработанной в Казахстане вакцины

Начинаются клинические испытания разработанной в Казахстане вакцины

Опубликовано  31.08.2020

По сообщению казахстанского правительственного портала www.gov.kz от 29 августа со ссылкой на агентство КАЗИНФОРМ, лаборатория фармакологических исследований, являющаяся филиалом Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий (НЦЭЛС) города Алматы, сообщила об успешном завершении доклинических испытаний инактивированной вакцины против COVID-19, получившей название QazCovid-in®.

Теперь разработчики переходят к клиническим испытаниям. Так, на портале clinicaltrials.gov зарегистрировано слепое, рандомизированное, плацебо-контролируемое исследование I/II фаз, запланированное на сентябрь – декабрь 2020 г. В исследовании I фазы примут участие 44 пациента, которым будут дважды вводить вакцину или плацебо с интервалом 21 день. В испытании II фазы примут участие 200 человек, поделенные на 4 группы, в том числе более старшего, чем 50 лет, возраста, и получающие вакцину однократно.

Инактивированную вакцину QazCovid-in разработали сотрудники Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности (НИИПББ) Министерства образования и науки Казахстана (МОН РК) на основе штамма вируса, выделенного у заболевших в стране. В пресс-службе учреждения пояснили, что все эксперименты были поставлены в собственном виварии НЦЭЛС на разных видах экспериментальных животных. Лаборатория фармакологических исследований имеет статус международной аккредитации Словацкой Национальной Аккредитационной Службы (SNAS) на соответствие GLP OECD и является единственной лабораторией в Казахстане по проведению исследований биоэквивалентности.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 25 августа сообщила, что 31 вакцина-кандидат уже проходит клиническую оценку, а еще 142 находятся на стадии доклинических исследований. В числе последних упомянуты QazCovid-in и еще одна вакцина казахстанской разработки – субъединичная.

Режим чрезвычайного положения в связи с распространением COVID-19 действовал в стране с 16 марта по 11 мая. 5 июля власти страны из-за ухудшения эпидситуации повторно ввели ряд дополнительных ограничений. К их постепенному смягчению приступили с 17 августа, а с 31 августа начнется второй этап ослабления карантинных мер. Однако, в Министерстве образования пока возвращать всех детей в школы не готовы. Поэтому 1 сентября, по плану, из 3 миллионов 300 тысяч школьников за парты сядут лишь около полумиллиона детей, или шестая часть учащихся: для них откроют дежурные классы. Кроме того, в штатном режиме будет организовано обучение учащихся начальных классов специальных коррекционных, школ-интернатов средняя наполняемость в классе составляет 10-12 человек. Остальные 2 миллиона 600 тысяч детей продолжат учиться дистанционным методом: транслировать уроки для них будут в эфире двух государственных телеканалов и в интернете. В колледжах и вузах Казахстана обучение также преимущественно будет проходить онлайн.

По материалам www.gov.kz; clinicaltrials.gov; www.inform.kz; www.biosafety.kz

Опубликовано  31.08.2020

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