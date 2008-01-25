По словам исследователей, экстракт травы, используемой в традиционной китайской медицине, действует как обратимый пероральный контрацептив у самцов мышей и обезьян. Результаты исследования были опубликованы в издании «Nature Communications».

«Триптонид, экстрагированный из травы Tripterygium wilfordii Hook F, по-видимому, не вызывал каких-либо побочных эффектов у животных. Это десятое или одиннадцатое соединение, которое мы тестировали, и я сразу понял, что это все. Бинго. Мы получили его», — отметил Вэй Янь (Wei Yan), доктор медицинских наук, исследователь из Института биомедицинских инноваций Лундквиста (Lundquist Institute for Biomedical Innovation), США.

В. Ян и его коллеги сейчас ищут финансирование для завершения фармакологических и токсикологических исследований триптонида. Если результаты будут многообещающими, ученые планируют начать клинические исследования с участием людей.

Исследователи считают, что, если триптонид выйдет на рынок, он достигнет цели, которая считалась нереальной на протяжении десятилетий.

По словам В. Яна, во всем мире половина всех беременностей является незапланированной, а половина незапланированных беременностей заканчивается абортом, что говорит о том, что существующие методы контрацепции не работают.

Хотя существует много альтернатив для женщин, включая пероральные препараты, у мужчин есть только презервативы, вазэктомия и метод прерывания полового акта, которые имеют разную степень эффективности.

Исследователи столкнулись с трудностями при поиске контрацептических средств для мужчин. Пероральные противозачаточные средства для женщин используют гормоны для имитации беременности, которая является периодом естественного бесплодия. У мужчин такой фазы не существует. При этом у женщин высвобождается только 1 яйцеклетка в месяц, а мужчины каждую секунду производят тысячу сперматозоидов, любой из которых может оплодотворить яйцеклетку.

Нарушение развития сперматозоидов

В поисках соединений, которые могли бы помочь решить эту проблему, ученые наткнулись на литературу о растении Tripterygium wilfordii Hook F. Практики традиционной китайской медицины используют его для лечения ревматоидного артрита и других аутоиммунных и воспалительных заболеваний. Кроме того, использование данного растения в течении более 3 мес может вызвать мужское бесплодие.

В 1980-х годах исследования 2 соединений, выделенных из травы Tripterygium wilfordii Hook F, триптолида и трипхлоролида, показали серьезную токсичность данных компонентов для печени у крыс.

Однако В. Ян и его коллеги в ходе нового исследования сосредоточили внимание на менее распространенном компоненте травы, триптониде. Ученые получили гораздо более обнадеживающие результаты.

В первоначальном исследовании по определению оптимальной дозы у мышей они установили, что при приеме дозы 0,8 мг/кг массы тела в сутки производятся сперматозоиды с головкой, загнутой назад. Такие сперматозоиды не могут «путешествовать», чтобы найти яйцеклетку. Препарат не оказал заметного токсичного воздействия на мышей.

Ученые провели аналогичные исследования на макаках. Они установили, что доза 0,1 мг/кг массы тела в сутки вызвала деформации более 95% сперматозоидов у обезьян. В исследовании принимали участие 4 самца в течение 126 нед. Использование препарата не оказало серьезного воздействия на их здоровье.

Самцы обезьян, которым давали препарат, не смогли оплодотворить фертильных самок обезьян. После того как исследователи прекратили давать самцам препарат на 40 дней, сперматозоиды животных вернулись к своей нормальной форме, и обезьяны снова смогли оплодотворить самок.

По материалам medscape.com,

иллюстрация theconversation.com