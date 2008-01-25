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Новости медицины и фармацииМожно ли восстановить зрение при помощи трансплантации роговицы?

Можно ли восстановить зрение при помощи трансплантации роговицы?

Опубликовано  03.04.2023

Пересадка роговицы, или кератопластика — это операция по замене части роговицы тканью роговицы от донора. Роговица — это прозрачная куполообразная поверхность глаза. Через нее в глаз проникает свет. По данным Американской ассоциации глазных банков (Eye Bank Association of America), в 2021 г. во всем мире было проведено около 80 000 трансплантаций роговицы. По оценкам экспертов, путем проведения такой операции с 1961 г. зрение было восстановлено у более 2 млн человек.

Пересадка роговицы применяется для восстановления зрения при ее повреждении.

Также трансплантация роговицы способствует уменьшению выраженности боли или других симптомов, связанных с заболеваниями роговицы.

Показания к трансплантации роговицы включают:

  • кератоконус (выпячивание роговицы наружу);
  • дистрофию Фукса, генетическое заболевание;
  • истончение или разрыв роговицы;
  • рубцовые изменения роговицы, вызванные инфекцией или травмой;
  • отек роговицы;
  • язвы роговицы, при неэффективности медикаментозного лечения;
  • некоторые осложнения предшествующих операций на глазах.

Как проводится пересадка роговицы?

При пересадке роговицы удаляется вся роговица или ее пораженная часть и заменяется здоровой донорской тканью. Тип оперативного вмешательства определяет хирург в зависимости от состояния пораженной роговицы пациента. Выбор типа оперативного вмешательства зависит от глубины повреждения роговицы.

Типы операций по пересадке роговицы:

  • сквозная кератопластика. Эта операция включает пересадку роговицы на всю толщину. При сквозной кератопластике хирург прорезает всю толщину поврежденной роговицы и удаляет ее. Донорская роговица, обрезанная до соответствующего размера, помещается в образовавшееся отверстие. Затем хирург накладывает швы для фиксации пересаженной роговицы;
  • эндотелиальная кератопластика. На сегодня эта операция выполняется двумя методами. При эндотелиальной кератопластике удаляется пораженная ткань из задних слоев роговицы. Эти слои включают эндотелий и слой ткани, называемый десцеметовой мембраной, который прилегает к эндотелию. Донорская ткань замещает удаленную;
  • передняя послойная кератопластика. Разработано два метода этого хирургического вмешательства. При передней послойной кератопластике удаляют пораженную ткань из передних слоев роговицы, включая эпителий и строму, не затрагивая задний эндотелиальный слой.

Кроме трансплантации донорской роговицы, возможна пересадка искусственной роговицы — кератопротезирование.

Для пересадки роговицы используют донорскую роговицу от трупов. Для трансплантации не применяют роговицы от лиц, умерших по неизвестным причинам. Также не используются роговицы людей, перенесших ранее операции на глазах, имевших глазные заболевания или инфекционные болезни.

Важно, что в отличие от пересадки внутренних органов (например печени, почек), для проведения трансплантации роговицы не требуется сопоставление тканей.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  03.04.2023

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