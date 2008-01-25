Результаты нового исследования демонстрируют, что низкий уровень витамина С в крови может быть основной причиной кровоточивости десен. Исследователи говорят, что чистки зубов щеткой и зубной нитью может быть недостаточно, чтобы уменьшить выраженность этой проблемы со здоровьем полости рта.

Кровоточивость десен часто является признаком основных проблем со здоровьем полости рта, таких как гингивит или пародонтоз.

На ранних стадиях гингивита десны могут опухать и кровоточить. Если ничего не предпринять, эти симптомы могут становиться более выраженными: десна отделяется от зубов, что приводит к потере зубов и костной ткани.

Традиционные методы лечения кровоточивости десен включают более частую чистку зубов щеткой и зубной нитью, а также лечение основных состояний, которые могут обусловливать развитие гингивита.

Заболевания, связанные с повышенным риском гингивита, включают сахарный диабет и иммунную недостаточность. Некоторые факторы образа жизни, например, курение, также могут иметь значение.

Однако новое исследование показало, что хотя чистка щеткой и зубной нитью имеют решающее значение для общего здоровья полости рта, недостаток витамина С, также известного как аскорбиновая кислота, может быть основной причиной кровоточивости десен.

Ученые из Вашингтонского университета (University of Washington), США, недавно опубликовали результаты своего исследования в журнале «Nutrition Reviews».

Роль витамина С в здоровье полости рта

Ученые проанализировали данные 15 клинических исследований в 6 странах, в которых приняли участие 1140 человек.

Исследователи также проанализировали данные Национального обследования здоровья и питания (National Health and Nutrition Examination Survey) 8210 лиц в США, у которых в той или иной степени отмечали кровоизлияния, связанные с глазами.

Ученые установили, что у участников с низким уровнем витамина С в крови с большей вероятностью отмечали кровоточивость десен при мягком прощупывании, тенденцию к кровоточивости десен и кровоизлиянию в сетчатку глаза.

Авторы исследования выявили, что увеличение потребления витамина С у участников с низким уровнем витамина С в плазме крови помогли обратить вспять данные тенденции.

Профессор Филипп Худжоэль, ведущий автор исследования, отметил, что результаты проведенного анализа являются значимыми, поскольку тенденция к кровоточивости десен и кровоизлиянию в сетчатку может указывать на проблему с микрососудистой системой.

Данная система охватывает крошечные кровеносные сосуды по всему телу, включая мозг, сердце и почки. Результаты показывают, что оценка уровня витамина С в плазме и устранение недостатка этого витамина может улучшить состояние при микрокровотечениях по всему телу.

Однако профессор Ф. Худжоэль подчеркивает, что результаты исследования не указывают на прямую связь между повышением уровня витамина С и предотвращением инсультов или других состояний, связанных с микрососудистыми заболеваниями.

Профессор Ф. Худжоэль объясняет: «Когда вы видите, что у вас кровоточат десна, вы не должны думать, что теперь нужно чистить зубы чаще. Вы должны попытаться выяснить, почему кровоточат десны. И дефицит витамина С — одна из возможных причин».

Предыдущие исследования также касались витамина С и его связи с кровоточивостью десен.

Так, например, корейское исследование, результаты которого опубликованы в издании «PLOS ONE», показало, что у участников исследования, которые не потребляли витамин С в достаточном количестве, в 1,16 раза чаще отмечали пародонтит, одним из заболеваний десен, по сравнению с добровольцами с адекватным потреблением витамина С.

По материалам medicalnewstoday.com