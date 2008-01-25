Могут ли у детей отмечать симптомы COVID-19 на протяжении длительного периода?
Некоторые исследователи указывают на то, что у детей отмечают более низкий риск развития тяжелого COVID-19 — заболевания, вызываемого SARS-CoV-2, — чем у взрослых.
Отчеты показывают, что в большинстве случаев у детей, которые заражаются новым коронавирусом, развиваются симптомы от легкой до умеренной степени. Также дети часто переносят COVID-19 бессимптомно.
Однако некоторые эксперты обращают внимание на развитие мультисистемного воспалительного синдрома у детей (multisystem inflammatory syndrome in children — MIS-C).
Согласно имеющимся данным, MIS-C может проявиться через 2–6 нед после заражения SARS-CoV-2. Некоторые из симптомов, которые могут его сопровождать, включают:
- стойкую лихорадку;
- желудочно-кишечные симптомы;
- сыпь;
- конъюнктивит;
- головную боль.
В большинстве случаев симптомы COVID-19 у детей исчезают через пару недель после их появления. Тем не менее у некоторых из них симптомы сохраняются и спустя несколько недель или даже месяцев после их первоначального появления, это явление обычно назывют «длительным» COVID-19.
Распространенность «длительного» COVID-19 среди детей
На сегодня существуют ограниченные данные о детях с длительными симптомами COVID-19, поэтому трудно сказать, насколько распространено это явление среди лиц в возрасте младше 18 лет.
Наиболее подробная информация, связанная с развитием у детей этого состояния, собрана Управлением национальной статистики (Office for National Statistics — ONS) Великобритании.
Согласно обновленным экспериментальным оценкам, опубликованным ONS в январе 2021 г., у около 12,9% детей в возрасте 2–11 лет, у 14,5% детей в возрасте 12–16 лет и 17,1% подростков и молодых людей в возрасте 17–24 лет все еще отмечали симптомы COVID-19 через 5 нед после их первого появления.
Исследование, проведенное учеными из Италии, также дает основания предположить, что длительный COVID-19 может быть более распространенным среди детей, чем ожидали эксперты в области общественного здравоохранения.
Также стоит отметить, что в исследовании, результаты которого еще не опубликованны и не прошедшли экспертную оценку, однако представлены на платформе препринтов medRxiv, были проанализированы данные о здоровье 129 детей, у которых был диагностирован COVID-19 в период с марта по ноябрь 2020 г. в Италии.
Среди участников 52,7% сообщили, что испытывали хотя бы 1 симптом COVID-19 через 120 дней (примерно 4 мес) или более после первоначального установления диагноза.
На недавнем вебинаре для издания «BMJ» доктор Элизабет Уиттакер (Elizabeth Whittaker), старший преподаватель курса педиатрических инфекционных заболеваний и иммунологии в Имперском колледже Лондона (Imperial College London) в Великобритании, описала широкий спектр симптомов, которые могут испытывать дети с «длительным» COVID-19.
Э. Уиттакер привела данные независимого исследования «Long Covid Kids», которые показывают, что длительные симптомы COVID-19 у детей включают:
- боль в горле;
- боль в суставах;
- усталость;
- головную боль;
- боль в груди;
- желудочно-кишечные проблемы;
- тошноту;
- перепады настроения;
- головокружение;
- высыпания.
По материалам www.medicalnewstoday.com
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