Некоторые исследователи указывают на то, что у детей отмечают более низкий риск развития тяжелого COVID-19 — заболевания, вызываемого SARS-CoV-2, — чем у взрослых.

Отчеты показывают, что в большинстве случаев у детей, которые заражаются новым коронавирусом, развиваются симптомы от легкой до умеренной степени. Также дети часто переносят COVID-19 бессимптомно.

Однако некоторые эксперты обращают внимание на развитие мультисистемного воспалительного синдрома у детей (multisystem inflammatory syndrome in children — MIS-C).

Согласно имеющимся данным, MIS-C может проявиться через 2–6 нед после заражения SARS-CoV-2. Некоторые из симптомов, которые могут его сопровождать, включают:

стойкую лихорадку;

желудочно-кишечные симптомы;

сыпь;

конъюнктивит;

головную боль.

В большинстве случаев симптомы COVID-19 у детей исчезают через пару недель после их появления. Тем не менее у некоторых из них симптомы сохраняются и спустя несколько недель или даже месяцев после их первоначального появления, это явление обычно назывют «длительным» COVID-19.

Распространенность «длительного» COVID-19 среди детей

На сегодня существуют ограниченные данные о детях с длительными симптомами COVID-19, поэтому трудно сказать, насколько распространено это явление среди лиц в возрасте младше 18 лет.

Наиболее подробная информация, связанная с развитием у детей этого состояния, собрана Управлением национальной статистики (Office for National Statistics — ONS) Великобритании.

Согласно обновленным экспериментальным оценкам, опубликованным ONS в январе 2021 г., у около 12,9% детей в возрасте 2–11 лет, у 14,5% детей в возрасте 12–16 лет и 17,1% подростков и молодых людей в возрасте 17–24 лет все еще отмечали симптомы COVID-19 через 5 нед после их первого появления.

Исследование, проведенное учеными из Италии, также дает основания предположить, что длительный COVID-19 может быть более распространенным среди детей, чем ожидали эксперты в области общественного здравоохранения.

Также стоит отметить, что в исследовании, результаты которого еще не опубликованны и не прошедшли экспертную оценку, однако представлены на платформе препринтов medRxiv, были проанализированы данные о здоровье 129 детей, у которых был диагностирован COVID-19 в период с марта по ноябрь 2020 г. в Италии.

Среди участников 52,7% сообщили, что испытывали хотя бы 1 симптом COVID-19 через 120 дней (примерно 4 мес) или более после первоначального установления диагноза.

На недавнем вебинаре для издания «BMJ» доктор Элизабет Уиттакер (Elizabeth Whittaker), старший преподаватель курса педиатрических инфекционных заболеваний и иммунологии в Имперском колледже Лондона (Imperial College London) в Великобритании, описала широкий спектр симптомов, которые могут испытывать дети с «длительным» COVID-19.

Э. Уиттакер привела данные независимого исследования «Long Covid Kids», которые показывают, что длительные симптомы COVID-19 у детей включают:

боль в горле;

боль в суставах;

усталость;

головную боль;

боль в груди;

желудочно-кишечные проблемы;

тошноту;

перепады настроения;

головокружение;

высыпания.

По материалам www.medicalnewstoday.com