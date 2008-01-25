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Новости медицины и фармацииМогут ли антидепрессанты уменьшить выраженность боли у пациентов с остеоартритом?

Могут ли антидепрессанты уменьшить выраженность боли у пациентов с остеоартритом?

Опубликовано  13.01.2022

В недавнем клиническом исследовании была проведена оценка эффективности антидепрессанта дулоксетина в отношении уменьшения выраженности болевого синдрома у больных с остеоартритом тазобедренного или коленного сустава. Результаты опубликованы в медицинском журнале «Arthritis & Rheumatology».

Исследование проведено коллективом авторов из медицинского центра университета им. Эразма Роттердамского, Роттердам (Erasmus University Medical Center, Rotterdam) и медицинского центра Лейденского университета, Нидерланды (Leiden University Medical Center, Leiden, The Netherlands).

В исследование включили 132 пациента с остеоартритом, болевой синдром у которых не купируется приёмом безрецептурных анальгетиков (парацетамола и нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП)). Они были рандомизированы на 2 группы: 66 участников в дополнение к стандартному лечению принимали дулоксетин в дозе 60 мг/сут, а 66 — только стандартное лечение.

Исследователи установили, что дулоксетин не уменьшал выраженность болевого синдрома. Оценка эффективности проводилась через 3 и 12 мес приёма. Для оценки выраженности болевого синдрома и эффективности лечения применялась шкала The Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index (WOMAC). Данная шкала используется для оценки эффективности терапии и динамики выраженности болевого синдрома при остеоартрите. Это опросник с тремя подразделами — для оценки боли, скованности и функциональных ограничений, связанных с остеоартритом. Для заполнения опросника пациенту требуется около 12 мин.

При этом в данном исследовании дулоксетин не уменьшал выраженность болевого синдрома и у пациентов с болью центрального характера.

Исследователи считают, что дулоксетин неэффективен в отношении уменьшения выраженности болевого синдрома у пациентов с остеоартритом. Его не следует назначать пациентам с остеоартритом для купирования болевого синдрома. В то же время, по мнению ученых, необходимы дальнейшие исследования для определения эффективности этого препарата у пациентов с центральным генезом боли.

По материалам www.medicalxpress.com

www.onlinelibrary.wiley.com

Опубликовано  13.01.2022

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