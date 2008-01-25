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Новости медицины и фармацииModerna исследует вакцину против COVID-19 у подростков

Moderna исследует вакцину против COVID-19 у подростков

Опубликовано  11.12.2020

Американская фармацевтическая компания Moderna начала тестирование своей вакцины mRNA-1273 для профилактики COVID-19 на молодых людях. Как сообщила компания 10 декабря, в рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании II/III фазы примут участие 3000 здоровых участников в возрасте 12–17 лет из США. Цель состоит в том, чтобы определить безопасность и эффективность вакцины для этой возрастной группы. К весне 2021 г. можно будет получить достаточно данных для использования вакцины у подростков, пояснил главный исполнительный директор Moderna Стефан Бансел (Stéphane Bancel). Последующее наблюдение продлится 12 мес.

«Мы надеемся, что сможем предоставить безопасную вакцину, которая защитит молодых людей и позволит им вернуться к нормальной школьной жизни». В конце ноября на основании исследования III фазы компания объявила, что ее вакцина мРНК-1273 эффективна на 94,1%. В исследование были включены пациенты в возрасте 18 лет и старше. Moderna подала заявку на одобрение своей вакцины в США и ЕС.

По материалам investors.modernatx.com

Опубликовано  11.12.2020

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