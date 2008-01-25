Модель эпидемии в Польше и 3-месячный прогноз

Междисциплинарный центр математического и вычислительного моделирования (Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego — ICM) Варшавского университета (Uniwersytetu Warszawskiego) запустил информационный вебсайт, предоставляющий результаты моделирования распространения SARS-CoV-2 в Польше (covid19map.icm.edu.pl). В дополнение здесь также представлены исследования зоонозов в рамках концепции «One Health», проведенные доктором Анетой Афельт (Aneta Afelt).

Универсальная модель передачи респираторных инфекций

Эпидемиологическая модель описывает развитие эпидемии COVID-19 в Польше. Она позволяет прогнозировать возможные пути дальнейшего развития эпидемии, а также изучать различные сценарии и эффекты, вызываемые динамически применяемыми административными ограничениями. Основная идея модели, разработанной еще в 2008–2010 гг., заключается в возможности полного представления социальной структуры страны на уровне отдельных людей и их контактов. Прогнозирование распределено пространственно и контекстно. Это означает, что за развитием эпидемии можно следить по географической сетке с разрешением 1 км2 с учетом следующих категорий мест распространения инфекции: домохозяйства, рабочие места, детские сады, школы, колледжи, транспорт и скопления людей вне помещений. Ключевые параметры модели, то есть исходная трансмиссивность вируса и вероятность передачи при бессимптомном и малосимптомном течении, откалиброваны в соответствии с фактическим характером эпидемии.

Новый прогноз

Самый свежий прогноз исследователей из ICM датирован 9 ноября. Он учитывает возможные последствия введенных до сих пор ограничений, таких как закрытие торговых центров, кинотеатров, театров, дистанционное обучение в 1-3-х классах начальных школ и ограничения в работе ресторанов (рисунок). По официальной информации от 10 ноября, 330 пациентов с SARS-CoV-2 умерли за предыдущие 24 ч, а у 25 484 подтверждено инфицирование (при этом почти 50% тестов — положительные).

Рисунок Прогноз от 9 ноября относительно количества выявленных случаев, а также количества госпитализированных и находящихся в отделениях интенсивной терапии до 31.01.2021 г.

Как заявил Францишек Раковский (Franciszek Rakowski), в ближайшие дни количество подтверждаемых ежедневно случаев останется на уровне 25–26 тыс. Доктор физических наук подчеркнул, что «количество тестов и количество заражений напрямую не связаны друг с другом. Тесты каким-то образом проникают в сообщество, где-то фиксируют очаги, и это выявление случаев тестированием весьма неоднородно. Иногда вы что-то получаете, а иногда — нет», — объяснил он. При этом реальное количество ежедневно инфицируемых на сегодня примерно в 9 раз больше, и одним из наиболее значимых, но игнорируемых источников заражений являются школы. Другой эксперт из группы ICM Якуб Зелиньский (Jakub Zieliński) в интервью «Gazeta.pl» на днях заявил, что на данный момент наиболее подходящим решением является жесткая изоляция, которую следует вводить быстро, сроком минимум на 2 нед.

Однако долгосрочный прогноз показывает, что даже при существующем уровне ограничений к концу ноября количество ежедневно фиксируемых случаев может уменьшиться до 20 тыс., и это будет началом благоприятной тенденции. В начале декабря Польша может ослабить действующие ограничения и оставить предусмотренные для красной зоны. В первых числах января возможно региональное деление на зеленую, желтую и красную зоны. 31 января количество заражений снизится до 1000 в день. Кроме того, весной доля людей, контактировавших с вирусом, может превысить 50% населения Польши, и эпидемия естественным образом пойдет на спад. Сообщают, что команда ICM предоставляет правительству анализы, которые учитываются при принятии решений, связанных с введением ограничений.

По материалам icm.edu.pl; polsatnews.pl; itwiz.pl; wiadomosci.gazeta.pl