Мигрень является распространенным хроническим заболеванием и частой причиной снижения трудоспособности. Мигрень — это важная проблема общественного здравоохранения, она обусловливает снижение качества жизни, негативно влияет на социальную жизнь и личные отношения.

Ауру отмечают у около 20% пациентов с мигренью, она может проявляться в виде преходящих зрительных, сенсорных (таких как покалывание или онемение), двигательных или речевых нарушений.

Повышение осведомленности о симптомах мигрени важно для лиц с недиагностированной мигренью, поскольку установление диагноза является первым шагом к получению надлежащего и эффективного лечения.

Что такое мигрень? Мигрень — это неврологическое расстройство, характеризующееся приступами головной боли умеренной или высокой интенсивности. Боль обычно локализуется на одной стороне головы, сопровождается тошнотой или рвотой, повышенной чувствительностью к свету или звуку и нарушением обычной физической активности. Мигрень может быть эпизодической (менее 15 дней с головной болью в месяц) или хронической (15 и более дней с головной болью в месяц в течение более 3 мес).

Этиология мигрени включает комбинацию генетических, физиологических, экологических и поведенческих факторов.

Мигрень связана с повышенным риском развития других заболеваний, включая бронхиальную астму, эпилепсию и сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, мигрень может обусловливать повышение риска развития проблем с психическим здоровьем, включая депрессию и тревогу.

В исследовании глобального бремени болезней 2019 (2019 Global Burden of Disease Study ) показано, что мигрень является ведущей причиной нетрудоспособности среди женщин молодого возраста. По оценкам экспертов, мигрень диагностируется у 11% женщин и девочек в возрасте 12–29 лет и у около 18% женщин в возрасте 30–49 лет. В Канаде мигрень диагностируется у 4,7% мужчин и 11,8% женщин.

Гиподиагностика мигрени связана с тем, что лица с эпизодической мигренью в 51% случаев не консультируются с врачом по поводу головной боли. А большинство лиц с хронической мигренью обращаются к врачу. Кроме того, гиподиагностика мигрени может быть связана с низкой доступностью медицинской помощи, компетентностью лечащего врача и уровнем дохода пациента с мигренью.

Специфические антимигренозные препараты применяются на сегодня недостаточно широко.

Канадское общество головной боли (Canadian Headache Society) настоятельно рекомендует применять триптаны в терапии мигрени.

В недавнем исследовании показано, что большинство пациентов с эпизодической мигренью никогда не применяли специфические антимигренозные препараты и для купирования приступов мигрени применяют безрецептурные лекарственные средства.

В отделениях неотложной помощи опиаты и нестероидные противовоспалительные препараты рекомендуют чаще, чем специфическую терапию мигрени. По оценкам экспертов, необходимо проводить обучение врачей для повышения частоты рекомендаций специфической антимигренозной терапии.

В то же время применение препаратов из группы ингибиторов пептидов, связанных с геном кальцитонина (CGRP), эффективных в терапии мигрени, ограничено их высокой стоимостью.

Что рекомендуют эксперты лицам с подозрением на мигрень?

Заполнение специальных анкет/анкет в онлайн-приложениях (например Migraine Buddy).

Обсудить свои симптомы с врачом, определить тяжесть симптомов с помощью шкалы Светофор головной боли (Traffic Light of Headache) и определить необходимость применения лекарственных средств для купирования/профилактики приступов мигрени.

По материалам www.medicalxpress.com