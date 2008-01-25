Мигрень: эффективно ли применение лидокаина?

В недавнем исследовании оценивали эффективность внутривенного введения анестетика лидокаина при рефрактерной к терапии хронической мигрени.

Результаты исследования опубликованы в журнале «Regional Anesthesia & Pain Medicine».

Автор исследования доктор Эрик Швенк (Eric Schwenk), анестезиолог из Университета Томаса Джефферсона в Вудбери (Thomas Jefferson University, Woodbury), штат Нью-Джерси, объяснил, что лидокаин потенциально может применяться у пациентов с рефрактерной мигренью. Однако он подходит не всем пациентам, поскольку может вызывать такие побочные эффекты, как тошнота/рвота, нарушения сердечного ритма, галлюцинации и нарушения зрения.

Мигрень — это неврологическое расстройство, при котором возникает пульсирующая, изнуряющая, преимущественно односторонняя головная боль. При этом у части пациентов отмечается повышенная чувствительность к звуку и/или свету, тошнота и рвота. Приступы мигрени могут возникать периодически или ежедневно. У лиц с хронической мигренью наблюдается 15 и более приступов в месяц. Хроническую мигрень диагностируют у 1,4–2,2% населения мира. При этом заболевании влияет на трудоспособность и значительно снижается качество жизни больных.

У части пациентов с хронической мигренью болевой синдром является рефрактерным к стандартной амбулаторной терапии, включающей триптаны и анальгетики. Таким больным зачастую рекомендуется проходить курсы стационарного лечения, которое включает внутривенное применение нестероидных противовоспалительных препаратов, кортикостероидов и нейролептиков. В то же время у части пациентов такая терапия оказывается неэффективной.

В этом ретроспективном исследовании авторы проанализировали медицинские записи 609 больных с рефрактерной хронической мигренью, госпитализированных в Центр головной боли Джефферсона (Jefferson Headache Center).

Все пациенты получали внутривенные инфузии лидокаина наряду с другими лекарственными средствами, применяемыми при мигрени, включая препараты магния, метилпреднизолон, кеторолак и нейролептики, в период стационарного лечения.

Исследователи зафиксировали интенсивность боли каждого пациента, используя 11-балльную шкалу самоотчета (self-report scale), где 10 баллов — наивысшая интенсивность, а 0 — отсутствие боли. Лидокаин вводили больным в течение 5–7 дней. После курса лечения было зафиксировано снижение средней оценки боли с 7 баллов на момент госпитализации до 1 при выписке.

У около 88% пациентов наблюдалось снижение интенсивности боли не менее чем на 2 балла за период лечения. При этом у 43% больных отмечали устойчивое уменьшение выраженности болевого синдрома через 1 мес после выписки. Кроме того, при повторном визите к врачу пациенты отмечали меньшую частоту развития приступов.

Механизм антимигренозного действия лидокаина на сегодня не ясен.

Доктор Э. Швенк отметил, что необходимо провести в дальнейшем плацебо-контролируемое исследование эффективности лидокаина при рефрактерной мигрени.

Доктор Ричард Старк (Richard Stark), невролог из Университета Монаша в Мельбурне (Monash University, Melbourne) считает, что следует рассмотреть возможность такого лечения при рефрактерной мигрени у всех пациентов, у которых неэффективна стандартная терапия. Он подчеркнул, что результаты применения лидокаина в данном исследовании согласуются с его клиническим опытом применения лидокаина при рефрактерной мигрени.

Доктор Вернер Беккер (Werner Becker), почетный профессор Университета Калгари в Альберте (University of Calgary, Alberta), не участвовал в исследовании, но подчеркнул, что уровень представленных доказательств низкий. Это связано с тем, что исследование ретроспективное и не была выделена контрольная группа. Однако поскольку рефрактерная хроническая мигрень значительно снижает качество жизни больных и их трудоспособность, неэтично выделять группу пациентов, получающих плацебо. Доктор В. Беккер назвал результаты, полученные в данном исследовании, ценными.

По материалам www.medicalnewstoday.com