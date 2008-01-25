Миф о здоровом загаре

Несмотря на проведение на протяжении многих лет информационных кампаний, предупреждающих об опасности загара, люди по-прежнему недооценивают негативные эффекты воздействия ультрафиолетового излучения (УФ).

Ранее в исследованиях было показано, что посещение солярия сопряжено со значительным риском развития рака кожи, что нивелирует пользу от синтезируемого под влиянием ультрафиолетового облучения витамина D.

Исследователи из La Roche-Posay Laboratories (производитель косметических средств) и Ipsos (международная исследовательская компания) провели глобальный опрос населения разных стран, целью которого было выяснить отношение людей к загару и информированность о риске для здоровья, связанном с ним.

Результаты исследования были представлены на 31-м конгрессе Европейской академии дерматологии и венерологии (European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) Congress).

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention — CDC), УФ-излучение является формой неионизирующего излучения, генерируемого солнцем и искусственными источниками (солярии). При этом CDC рекомендуют вообще не посещать солярии.

Доктор Алекса Б. Кимбалл (Alexa B. Kimball), профессор дерматологии Гарвардской медицинской школы (Harvard Medical School), президент и главный исполнительный директор Гарвардского медицинского факультета врачей (Harvard Medical Faculty Physicians), объяснила, что загар — это маркер повреждения кожи УФ-лучами и физиологический механизм защиты от последующего воздействия УФ-излучения.

По данным CDC, рак кожи является наиболее распространенной формой онкопатологии. Ежегодно у более 4 млн взрослых в США диагностируют базально-клеточную или плоскоклеточную карциному (две наиболее распространенные формы рака кожи).

Отчасти миф о полезном для здоровья загаре связан с тем, что под действием солнечных лучей в коже синтезируется витамин D. Он также содержится в продуктах питания, например, жирной рыбе, говяжьей печени.

В исследовании приняли участие 17 000 человек из ряда европейских (включая Великобританию, Испанию, Германию и Италию) и неевропейских стран (США, Канада, Бразилия, Мексика и Австралия). В исследовании было показано, что 8 из 10 европейцев убеждены, что загар ассоциируется с красотой и привлекательностью, а 73% из них считают его признаком здоровья. Среди опрошенных жителей неевропейских стран 67% считают загар привлекательным, а 59% — показателем здоровья. На вопрос об использовании защитных средств во время загара 66% европейцев ответили, что убеждены в его необходимости, среди неевропейцев этот показатель несколько ниже — 55%. Около 44% обеих групп респондентов считают, что защита от УФ-лучей необходима только в очень жаркие дни.

Ведущий автор исследования, профессор Тьерри Пассерон (Thierry Passeron), сотрудник отделения дерматологии Университета Лазурного Берега в Ницце (Côte d’Azur University in Nice), подчеркнул, что самая важная цель исследования — объяснить, что мы должны защищать кожу от УФ-излучения круглый год, а не только во время отпуска или активного отдыха.

Профессор Т. Пассерон утверждает, что УФ-излучение является значительным фактором риска развития рака и старения кожи. При этом вероятность возникновения рака кожи выше у лиц со светлой кожей и ослабленным иммунитетом.

Профессор Т. Пассерон рекомендует следующие меры защиты кожи от солнечных лучей:

по возможности пребывать в тени;

носить закрытую одежду и головной убор с полями (шляпу или кепку);

наносить солнцезащитный крем на лицо и незащищенные участки кожи.

По материалам www.medicalnewstoday.com