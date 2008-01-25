Метронидазол: вопросы и ответы

Метронидазол — противопротозойный (эффективный при лечении пациентов с инфекциями, вызванными простейшими одноклеточными, например, лямблиями, амебами) и противомикробный препарат. По химическому строению является производным 5-нитроимидазола. Механизм действия заключается в том, что метронидазол нарушает синтез ДНК клетки микроорганизмов, что ведет к их гибели. Метронидазол эффективен при инфекциях, вызванных анаэробными бактериями, включая бактероиды, пептострептококки, клостридии, фузобактерии и некоторые другие, а также такими микроорганизмами, как трихомонады, гарднереллы, амебы, кишечные лямблии. При совместном применении с амоксициллином проявляет антихеликобактерную активность, такой эффект достигается благодаря тому, что амоксициллин подавляет развитие резистентности (устойчивости) микроорганизмов к метронидазолу. В то же время аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы к метронидазолу не чувствительны.

Метронидазол — показания к применению

Метронидазол эффективен при инфекциях, вызванных анаэробными бактериями, включая бактероиды, пептострептококки, клостридии, фузобактерии и некоторые другие, а также такими микроорганизмами, как трихомонады, гарднереллы, амебы, кишечные лямблии.

Метронидазол для внутривенных инфузий выпускается в форме раствора, содержащего 5 мг действующего вещества в 1 мл, во флаконах по 100 мл. Его применяют при инфекциях, вызванных чувствительными микроорганизмами, включая инфекции центральной нервной системы (менингит, абсцесс мозга), инфекционный эндокардит, перитонит, пельвиоперитонит, абсцесс печени, при послеоперационных инфекционных осложнениях. Также метронидазол может применяться в лечении пациентов с заболеваниями органов дыхания, включая некротизирующую и аспирационную пневмонию, абсцесс легкого, ангину Симановского — Плаута — Винсента. В гинекологии метронидазол применяется в терапии больных эндометритом, послеродовым сепсисом (родильная горячка), после септических абортов. Метронидазол показан при газовой гангрене, сепсисе с тромбофлебитом, при некоторых инфекциях костей и суставов.

Также данный препарат применяется для профилактики в периоперационный период при проведении хирургических вмешательств с высоким риском инфицирования анаэробными бактериями в гинекологии и абдоминальной хирургии.

При инфицировании смешанной аэробно-анаэробной флорой метронидазол применяется в комбинации с антибиотиками, активными в отношении аэробных бактерий.

Таблетки метронидазола применяются для лечения пациентов с амебиазом, урогенитальным трихомониазом, неспецифическими вагинитами, лямблиозом, вызванными анаэробными микроорганизмами хирургическими инфекциями, а также в виде «ступенчатой» терапии после применения внутривенных инфузий раствора метронидазола.

Как принимать таблетки метронидазола?

Таблетки метронидазола рекомендуется принимать во время или после еды, или запивая молоком. Доза, кратность и длительность приема определяются диагнозом и тяжестью течения заболевания.

Сколько раз в сутки принимать метронидазол?

При амебиазе метронидазол обычно назначают по 2 таблетки 3 раза в сутки на протяжении 7 дней. Суточная доза метронидазола для детей в возрасте старше 6 лет составляет 30–40 мг/кг массы тела ребенка. Суточную дозу необходимо разделить на три приема.

Для лечения взрослых пациентов с лямблиозом метронидазол назначают в дозе 750–1000 мг/сут. Детям в возрасте 6–10 лет соответственно 375 мг/сут, а детям в возрасте 10–15 лет — 500 мг/сут. Курс лечения составляет 5 дней.

При вагинальном трихомониазе у женщин рекомендуется 10-дневный курс лечения. При этом комбинируют прием таблеток (1 таблетка 250 мг два раза в сутки) и вагинальных суппозиториев (500 мг 1 раз в сутки). При этом независимо от наличия клинических симптомов рекомендуется одновременное лечение полового партнера.

При трихомониазе у мужчин рекомендуется принимать по 1 таблетке 250 мг 2 раза в сутки в течение 10 дней.

В некоторых случаях суточная доза может быть повышена до 750–1000 мг/сут.

При неспецифических вагинитах обычно назначают по 500 мг метронидазола 2 раза в сутки на протяжении недели. Рекомендуется одновременное лечение полового партнера.

В случае анаэробной инфекции для пациентов в возрасте старше 18 лет рекомендована доза 1000–1500 мг/сут, что соответствует 4–6 таблеткам метронидазола по 250 мг. Детям в возрасте старше 6 лет рекомендуемая доза в случае анаэробных инфекций составляет 20–30 мг/кг массы тела ребенка в сутки. Суточную дозу принимают за 2 приема.

Как вводить метронидазол внутривенно?

Метронидазол для внутривенных инфузий выпускается в виде раствора, готового к применению. При необходимости его можно дополнительно разводить перед введением 0,9% раствором натрия хлорида или 5% раствором глюкозы. Вводить метронидазол следует медленно, 100 мл вводятся обычно около 1 ч, минимум — за 20 мин. При необходимости сочетанного применения с другими антибактериальными препаратами их следует вводить отдельно.

Доза метронидазола зависит от диагноза, тяжести заболевания, массы тела и возраста пациента.

Средняя доза для взрослых — 500 мг (100 мл раствора, содержащего 5 мг действующего вещества в 1 мл) три раза в сутки, с интервалом между введениями 8 ч.

Какие существуют формы выпуска метронидазола?

Метронидазол выпускается в форме таблеток 250 мг для применения внутрь, раствора для внутривенных инфузий 100 мл (5 мг/мл), вагинальных суппозиториев по 100 мг, пессариев по 500 мг, стоматологического геля для десен.

Можно ли употреблять алкоголь во время лечения метронидазолом?

Категорически нет! Метронидазол усиливает токсическое действие алкоголя. При употреблении алкогольных напитков во время лечения метронидазолом возможно развитие так называемого антабусного эффекта. Он заключается в возникновении тошноты, рвоты, эритемы (покраснении) кожных покровов, тахикардии. Также при употреблении алкоголя во время лечения метронидазолом возможно развитие таких побочных эффектов, как гипергидроз (повышенное потоотделение), головная боль, головокружение, боль в области живота. Возможно возникновение одышки, выраженной артериальной гипотензии, острого психоза вследствие токсического действия такой комбинации на центральную нервную систему и шока.

В инструкции для применения препаратов, содержащих метронидазол, указано, что избегать употребления алкоголя следует как минимум 48–72 ч после окончания курса лечения метронидазолом, поскольку в этот период (а в некоторых случаях и до 2 нед) сохраняется риск развития антабусного эффекта.

При лечении метронидазолом следует также избегать применения лекарственных препаратов, содержащих спирт. Развитие этих побочных эффектов связано с тем, что метронидазол ингибирует алкогольдегидрогеназу и другие ферменты, принимающие участие в метаболизме этилового спирта.

Влияет ли метронидазол на эффективность гормональных противозачаточных средств?

Да, метронидазол может влиять на метаболизм стероидных гормонов и, исходя из этого, снижать эффективность гормональных контрацептивов.

Можно ли принимать метронидазол во время беременности?

Метронидазол во время беременности рекомендуется применять только в случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Безопасность применения данного препарата в период беременности недостаточно изучена. В некоторых исследованиях выявлен тератогенный эффект метронидазола. Исходя из этого в I триместр беременности метронидазол применяется только в случае наличия у беременной жизнеугрожающих инфекций при отсутствии более безопасного альтернативного варианта лечения. Во II и III триместр беременности метронидазол можно применять только после тщательной оценки соотношения ожидаемой пользы для матери/потенциального риска для плода. В таком случае не рекомендуется применять высокие дозы метронидазола.

Можно ли применять метронидазол у детей?

Таблетки метронидазола 250 мг можно применять у детей в возрасте старше 6 лет.

Метронидазол раствор для внутривенных инфузий разрешается применять у детей в возрасте старше 2 лет.

Метронидазол в форме вагинальных суппозиториев и пессариев предназначен для применения только у взрослых пациентов (в возрасте старше 18 лет).

Метронидазол гель для десен также показан для применения только у пациентов в возрасте старше 18 лет.

Как применять суппозитории метронидазола?

Суппозитории метронидазола вводят глубоко во влагалище. Доза, кратность применения и длительность курса лечения определяются диагнозом и тяжестью течения заболевания. При необходимости может рекомендоваться одновременный прием таблеток метронидазола.

Максимальная длительность курса лечения суппозиториями метронидазола не должна превышать 10 дней.

Обязательным является одновременное лечение полового партнера, даже если у него отсутствуют клинические проявления заболевания! Суппозитории метронидазола предназначены только для применения у взрослых пациентов.

Как применять пессарии метронидазола?

Пессарии метронидазола обычно применяют по 1 пессарию 1 раз в сутки в течение 7–10 дней. Длительность курса лечения определяется в зависимости от диагноза. Как правило, пессарии метронидазола применяются одновременно с пероральным приемом таблеток метронидазола.

Обязательным является одновременное лечение полового партнера, даже если у него отсутствуют клинические проявления заболевания! Пессарии метронидазола предназначены только для применения у взрослых пациентов.

Какая максимальная длительность курса лечения метронидазолом?

Максимальная длительность курса лечения метронидазолом не должна превышать 10 дней. В исключительных случаях возможно проведение более длительных курсов терапии под строгим клиническим и лабораторным мониторингом.

Как часто можно принимать метронидазол?

Метронидазол рекомендуется принимать не более 2–3 раз в году.

Нужно ли прекратить кормление грудью на время лечения метронидазолом?

Да, на время лечения метронидазолом рекомендуется прекратить кормление грудью. Это объясняется тем, что метронидазол проникает в грудное молоко. Возобновлять грудное вскармливание рекомендуется не ранее чем через 2–3 дня после прекращения лечения метронидазолом.

Почему не рекомендуется длительно применять метронидазол?

Рекомендуется применять метронидазол не более 10 дней. Это связано с тем, что метронидазол повышает риск возникновения мутаций в ДНК. Невозможно исключить мутагенную активность метронидазола в отношении половых клеток. Кроме того, в исследованиях на животных было зафиксировано повышение частоты развития опухолей. Поэтому курсы лечения длительностью более 10 дней возможно проводить только в исключительных случаях и только после оценки соотношения потенциального риска и ожидаемой пользы от увеличения длительности применения препарата. При более длительных, чем рекомендуется, курсах лечения также возрастает риск развития периферической или центральной невропатии (проявляется парестезиями, атаксией, головокружением, судорожными припадками) или лейкопении. Исходя из вышеизложенного, при необходимости проведения курса лечения метронидазолом более 10 дней следует осуществлять тщательный лабораторный и клинический мониторинг.

Какие побочные реакции возможны при применении метронидазола?

Побочные эффекты чаще развиваются при применении высоких доз препарата. Наиболее часто возникают тошнота и изменения вкусовых ощущений (металлический привкус во рту). А при длительных курсах лечения — развитие нейропатии. Кроме того, возможны нарушения зрения (двоение в глазах, близорукость), одышка, отрыжка с горьким вкусом, рвота, боль в области живота, запоры, псевдомембранозный колит (проявляется тяжелой диареей), желтуха, гепатит. Из-за выделения метаболитов метронидазола возможно потемнение мочи. Возможно возникновение нарушений мочеиспускания, недержания мочи, развитие цистита. Со стороны нервной системы существует риск развития периферической нейропатии (проявляется парестезиями, болью, ощущением покалывания в конечностях), энцефалопатии, нарушений походки, нистагма, тремора. В случае появления симптомов поражения нервной системы следует немедленно обратиться к врачу. Кроме того, во время лечения метронидазолом могут развиваться артериальная гипотензия, артралгии, миалгии, нарушения менструального цикла, нарушения сознания, галлюцинации, раздражительность, депрессия, нарушения либидо, аллергические реакции вплоть до тяжелых системных реакций гиперчувствительности (анафилактический шок). При внутривенном введении возможно развитие флебита.

В лабораторных анализах может наблюдаться повышение уровня билирубина и печеночных ферментов, в общем анализе крови могут наблюдаться лейкопения, гранулоцитопения, тромбоцитопения, агранулоцитоз, панцитопения. С полным списком побочных эффектов можно ознакомиться в инструкции МЗ Украины.

Какие существуют противопоказания к приему метронидазола?

Метронидазол противопоказан при органических поражениях центральной нервной системы, заболеваниях системы крови. В высоких дозах препарат противопоказан пациентам с печеночной недостаточностью. Метронидазол не применять у больных с аллергическими реакциями в анамнезе на метронидазол и другие производные нитроимидазола. Кроме того, его не назначают сочетано с дисульфирамом, препаратами, содержащими этиловый спирт, и с алкогольными напитками.

Какие показания к применению метронидазола геля для десен?

Метронидазол гель для десен показан для лечения инфекционных поражений слизистой оболочки ротовой полости и пародонта, вызванных чувствительными к метронидазолу микроорганизмами. Так, он применяется при лечении пациентов с острым и хроническим гингивитом, афтозным стоматитом, периодонтитом, в составе комбинированной терапии при периодонтальном абсцессе.

Как применять метронидазол гель для десен?

Метронидазол гель для десен показан к применению только у пациентов в возрасте старше 18 лет. Гель обычно наносится на десны или пораженные участки слизистой оболочки ротовой полости 2 раза в сутки. Курс лечения составляет 7–10 дней. После нанесения геля на протяжении 15 мин не следует принимать пищу или полоскать ротовую полость.

Что лучше — Метронидазол или Трихопол?

И Метронидазол, и Трихопол содержат одинаковое действующее вещество — метронидазол. Метронидазол выпускается в форме таблеток 250 мг, пессариев и вагинальных суппозиториев, содержащих 500 мг действующего вещества, а также раствора для внутривенных инфузий (500 мг в 100 мл). Трихопол выпускается в форме таблеток 250 мг для приема внутрь и вагинальных таблеток, содержащих 500 мг действующего вещества.

Что лучше — метронидазол или клиндамицин?

Метронидазол — противопротозойный (эффективный при лечении пациентов с инфекциями, вызванными простейшими одноклеточными, например, лямблиями, амебами) и противомикробный препарат. По химическому строению является производным 5-нитроимидазола. Механизм действия заключается в том, что метронидазол нарушает синтез ДНК клетки микроорганизмов, что ведет к их гибели. Метронидазол эффективен при инфекциях, вызванных анаэробными бактериями, включая бактероиды, пептострептококки, клостридии, фузобактерии и некоторые другие, а также такими микроорганизмами, как трихомонады, гарднереллы, амебы, кишечные лямблии. При сочетанном применении с амоксициллином проявляет антихеликобактерную активность, такой эффект достигается благодаря тому, что амоксициллин подавляет развитие резистентности к метронидазолу. В то же время аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы к метронидазолу не чувствительны.

Клиндамицин — антибиотик из группы линкозамидов. Клиндамицин активен в отношении большинства аэробных грамположительных бактерий (включая стафилококки, стрептококки, коринебактерии дифтерии), а также анаэробных грамположительных бактерий (включая эубактерии, пептострептококки, клостридии). Также к клиндамицину чувствительны грамотрицательные фузобактерии, бактероиды, некоторые штаммы нокардий и актиномицетов. Активен клиндамицин и в отношении токсоплазм и плазмодиев. Таким образом, спектр антибактериального действия клиндамицина и метронидазола существенно отличается. В то же время в некоторых клинических случаях клиндамицин может служить заменой метронидазола.