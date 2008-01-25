По данным нового исследования, проведенного учеными Университета Миннесоты (University of Minnesota), США, результаты которого недавно опубликованы в журнале «The Lancet Infectious Diseases», метформин — лекарственное средство, обычно назначаемое при инсулиннезависимом сахарном диабете, предупреждает развитие постковидного синдрома («длительный» COVID).

В исследовании COVID-OUT ученые изучали, способно ли раннее амбулаторное лечение COVID-19 метформином, ивермектином или флувоксамином предупредить развитие постковидного синдрома, обычно диагностируемого примерно у 10% лиц, переболевших COVID-19.

«Результаты этого исследования являются важными, поскольку постковидный синдром значительно влияет на жизнь людей», — отметил главный исследователь, доктор медицины Каролин Браманте (Carolyn Bramante, MD), ассистент Медицинской школы Университета Миннесоты.

«Метформин — это недорогой, безопасный и доступный препарат, и его применение в качестве профилактического средства может иметь значимые последствия для общественного здравоохранения», — подчеркнула д-р К. Браманте.

COVID-OUT — это крупное плацебо-контролируемое рандомизированное клиническое исследование, в котором участвовали добровольцы из всех штатов США.

В исследование включили более 1200 участников, выбранных случайным образом для получения метформина или плацебо. Дополнительная подгруппа добровольцев получала ивермектин, флувоксамин или плацебо в качестве препарата сравнения.

Возраст участников составлял 30–85 лет. Все участники исследования относились к категории лиц с избыточной массой тела или ожирением. Более 1100 участников исследования сообщали о своих симптомах в течение 10 мес после впервые диагностированного у них COVID-19.

Результаты проведенного исследования продемонстрировали что:

у лиц, принимавших метформин, вероятность возникновения постковидного синдрома была на 40% ниже, чем у лиц, принимавших плацебо;

у участников исследования, которые начали прием метформин менее чем через 4 сут после появления первых симптомов COVID-19, метформин снижал риск развития постковидного синдрома на 63%;

эффект лечения метформином был устойчивым в различных демографических популяциях добровольцев, принимавших участие в исследовании, а также в отношении нескольких штаммов (разновидностей) коронавируса, включая омикрон;

ивермектин и флувоксамин не предупреждали развитие постковидного синдрома.

«Полученные долгосрочные результаты рандомизированного исследования являются высококачественным доказательством того, что метформин предупреждает негативные последствия перенесенной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2», — отметила д-р К. Браманте.

По материалам worldpharmanews.com