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Новости медицины и фармацииМетастатический рак предстательной железы: новые данные о препарате

Метастатический рак предстательной железы: новые данные о препарате

Опубликовано  17.02.2022

Фармацевтическая компания Janssen (The Janssen Pharmaceutical Companies) объявила о появлении новых данных относительно препарата апалутамида (ERLEADA). Установлено, что у пациентов с метастатическим кастрационно-чувствительным раком предстательной железы (мКЧРПЖ) после начала приема апалутамида отмечается быстрый и клинически значимый ответ, который оценивают по такому критерию, как динамика простат-специфического антигена (ПСА). В клинических исследованиях ІІІ фазы SPARTAN и TITAN значительная положительная динамика ПСА в ответ на лечение апалутамидом была ассоциирована с улучшением результатов лечения по критериям качества жизни, физического самочувствия, слабости и болевых ощущений.

В клинические исследования по оценке динамики ПСА вошли данные 186 пациентов, получавших апалутамид, и 165 больных, получавших энзалутамид, из 69 урологических клиник в США. У пациентов, включенных в исследование, в течение 12 предыдущих месяцев был диагностирован рак предстательной железы. Через 6 мес у 69,3% пациентов с мКЧРПЖ, получавших апалутамид, был достигнут уровень ПСА90, а среди пациентов, получавших энзалутамид, — у 55,6%. Ответ ПСА90 определяется как самое раннее достижение пациентом снижения уровня ПСА на ≥90% по сравнению с его исходным уровнем в начале лечения.

Ведущий исследователь Бенджамин Ловентритт (Benjamin Lowentritt) отметил, что клинически значимое снижение ПСА является важным ранним фактором, который позволяет спрогнозировать повышение таких показателей эффективности лечения, как общая выживаемость и выживаемость без прогрессирования (согласно данным рентгенологического обследования) у пациентов с мКЧРПЖ.

На текущий момент опубликованы результаты по применению апалутамида в рамках 3 клинических исследований у более чем 2000 пациентов. Подтверждено, что при включении апалутамида в схему лечения статистически значимо улучшается общая выживаемость и в то же время не изменяется профиль безопасности с точки зрения связанного со здоровьем качества жизни. Эти данные относятся как к пациентам с мКЧРПЖ, так и к лицам с неметастатическим кастрационно-резистентным раком предстательной железы (нмКРРПЖ). Апалутамид в настоящее время разрешен к применению более чем в 74 странах.

Об апалутамиде

Апалутамид представляет собой ингибитор рецептора андрогена, который назначают для лечения как нмКРРПЖ, так и мКЧРПЖ. Национальная всеобщая онкологическая сеть (National Comprehensive Cancer Network — NCCN) включила апалутамид в рекомендации по лечению рака предстательной железы одновременно с продолжением андрогенной депривационной терапии. В руководстве Американской ассоциации урологов (American Urological Association — AUA), в Руководстве по лечению КРРПЖ клиницистам рекомендуется рассматривать апалутамид на фоне продолжающейся андрогенной депривационной терапии в качестве одного из вариантов терапии у пациентов с нмКРРПЖ с высоким риском развития метастатического заболевания (уровень доказательности А).

По материалам www.jnj.com

Опубликовано  17.02.2022

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