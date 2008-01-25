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Новости медицины и фармацииМетаболомика как метод дифференциации фенотипов при медикаментозном поражении печени

Метаболомика как метод дифференциации фенотипов при медикаментозном поражении печени

Опубликовано  06.01.2022

Медикаментозное повреждение печени (МПП) — это неблагоприятная реакция на прием лекарственного средства, которая может проявляться на различных этапах, от разработки и клинических исследований до его применения в рутинной медицинской практике. Это основная причина острой печеночной недостаточности в Европе и США, и частота ее возникновения увеличилась в результате полипрагмазии, которая является одним из следствий увеличения продолжительности жизни населения.

МПП разделяют на 3 клинически дифференцированных формы: преобладание гепатоцеллюлярного поражения, преобладание лимфоцитарной инфильтрации, как при холестазе (снижении оттока желчи), и смешанная форма. Непредсказуемость этой патологии, ее клиническая значимость, недостаточные критерии диагностики и отсутствие прогностических маркеров представляют собой проблему для здравоохранения. МПП диагностируют не напрямую путем измерения определенных конкретных параметров заболевания, а исключая другие возможные причины.

Исследователи Смешанной группы-IIS Университета Валенсии Ла Фе по экспериментальной гепатологии и трансплантации печени (Valencia Mixed Group-IIS La Fe for Experimental Hepatology and Liver Transplant) во главе с профессором Хосе Висенте Кастеллом (José Vicente Castell) решили эту проблему. Они объединили траектории изучения гепатотоксичности с использованием передовых технологий метаболомики в исследовании CIBEREHD. Это исследование уникально, так как впервые метаболомику (исследование изменений метаболитов) использовали для оценки реакций, которые происходят в биологическом образце крови пациентов, в данном случае при МПП.

Методика исследования

Проведено продольное обсервационное исследование, в рамках которого изучены данные 79 пациентов с МПП, которых обследовали в течение 3 лет в госпитале Ла Фе (La Fe hospital), как часть европейского проекта HECATOS, в котором Университет Валенсии (University of Valencia) сыграл значительную роль.

Посредством метаболомного анализа образцов крови этих пациентов, полученных во время их МПП от начала до полного выздоровления (недели/месяцы), исследователи оценили диагностическую ценность сотен метаболитов в плазме крови, в частности маркеров метаболизма гепатоцитов.

По словам соавтора исследования Гильермо Кинтаса (Guillermo Quintás), большой объем информации, обработанный методами компьютерного моделирования, позволил идентифицировать группу метаболитов, которые оказались характерными для различных фенотипов и степеней тяжести МПП.

В исследовании установлены и систематизированы метаболические биомаркеры холестатического и гепатоцеллюлярного фенотипов МПП. Измерение этих биомаркеров позволяет установить степень выраженности гепатоцеллюлярного повреждения, холестаза или регенеративных процессов, которые наблюдаются у пациента на момент забора образца крови.

Промоутер исследования Х.В. Кастелл пояснил, что результаты исследования представлены в визуальном формате в виде троичных графических диаграмм, которые легко интерпретировать. Каждая из вершин треугольника представляет степень гепатоцеллюлярного или холестатического повреждения либо степень регенерации печени в данный момент времени. Информация, полученная от метаболома, позволяет разместить на указанной троичной диаграмме точку, которая представляет пациента, а расстояние до вершин которой указывает на фенотип МПП и его тяжесть.

Такой подход к изучению пациентов с МПП с использованием метаболомики является полностью инновационным и значительно более информативным по сравнению с существующими способами диагностики и динамического наблюдения за состоянием пациентов. Предложенный метод исследования позволяет непосредственно диагностировать и отслеживать в динамике течение МПП. Кроме того, появляется возможность оценивать процессы регенерации в печени напрямую, а не косвенно по снижению плазменных уровней печеночных ферментов.

По материалам www.news-medical.net

Опубликовано  06.01.2022

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