Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииМетаболизм карнитина и тяжесть течения бронхиальной астмы: есть ли связь?

Метаболизм карнитина и тяжесть течения бронхиальной астмы: есть ли связь?

Опубликовано  08.07.2022

По оценкам экспертов, бронхиальную астму диагностируют у 262 млн людей во всем мире.

В недавнем исследовании было показано, что у пациентов с тяжелым течением бронхиальной астмы выявляют отличия в содержании некоторых метаболитов в моче по сравнению с лицами с легким и среднетяжелым течением заболевания и здоровыми добровольцами. Исследование было проведено на базе Университета Эдит Коуэн (Edith Cowan University) под руководством доктора Стейси Рейнке из Университета Эдит Коуэн (Stacey Reinke) и доктора Крейга Уилока (Craig Wheelock) из Каролинского института, Швеция.

Исследователи проанализировали образцы мочи более чем 600 участников из 11 стран в рамках исследования U-BIOPRED, общеевропейской инициативы по выявлению и лучшему пониманию различных подтипов тяжелой бронхиальной астмы.

Исследователи установили, что у пациентов с тяжелым течением бронхиальной астмы снижается содержание определенного типа метаболитов, называемых карнитинами. При этом уровень выделения карнитина был снижен у всех больных с тяжелым течением бронхиальной астмы, независимо от того, проходил ли пациент терапию пероральными глюкокортикостероидами. При дальнейшем анализе было показано, что у лиц с тяжелым течением бронхиальной астмы метаболизм карнитина был значительно снижен.

Карнитин играет важную роль в энергетическом метаболизме клеток и иммунных реакциях.

По мнению исследователей, на основе полученных результатов потенциально возможна разработка новых методов терапии пациентов с бронхиальной астмой.

Доктор С. Рейнке из Центра интегративной метаболомики и вычислительной биологии (Center for Integrative Metabolomics and Computational Biology) Университета Эдит Коуэн подчеркнула, что для разработки новых методов лечения важно понимать основные патогенетические механизмы развития заболевания. Один из способов сделать это — исследовать метаболические маркеры.

В исследовании определяли фундаментальные различия в энергетическом метаболизме больных с бронхиальной астмой различной степени тяжести и здоровых добровольцев. Целью такого исследования было выявить те маркеры метаболических нарушений, которые в дальнейшем можно будет модифицировать для повышения эффективности терапии при бронхиальной астме.

Доктор С. Рейнке объяснила, что это предварительные результаты, исследователи планируют продолжить изучать метаболизм карнитина и возможности модификации метаболизма карнитина/применения карнитина в терапии пациентов с бронхиальной астмой.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «European Respiratory Journal».

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  08.07.2022

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости