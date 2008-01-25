По оценкам экспертов, бронхиальную астму диагностируют у 262 млн людей во всем мире.

В недавнем исследовании было показано, что у пациентов с тяжелым течением бронхиальной астмы выявляют отличия в содержании некоторых метаболитов в моче по сравнению с лицами с легким и среднетяжелым течением заболевания и здоровыми добровольцами. Исследование было проведено на базе Университета Эдит Коуэн (Edith Cowan University) под руководством доктора Стейси Рейнке из Университета Эдит Коуэн (Stacey Reinke) и доктора Крейга Уилока (Craig Wheelock) из Каролинского института, Швеция.

Исследователи проанализировали образцы мочи более чем 600 участников из 11 стран в рамках исследования U-BIOPRED, общеевропейской инициативы по выявлению и лучшему пониманию различных подтипов тяжелой бронхиальной астмы.

Исследователи установили, что у пациентов с тяжелым течением бронхиальной астмы снижается содержание определенного типа метаболитов, называемых карнитинами. При этом уровень выделения карнитина был снижен у всех больных с тяжелым течением бронхиальной астмы, независимо от того, проходил ли пациент терапию пероральными глюкокортикостероидами. При дальнейшем анализе было показано, что у лиц с тяжелым течением бронхиальной астмы метаболизм карнитина был значительно снижен.

Карнитин играет важную роль в энергетическом метаболизме клеток и иммунных реакциях.

По мнению исследователей, на основе полученных результатов потенциально возможна разработка новых методов терапии пациентов с бронхиальной астмой.

Доктор С. Рейнке из Центра интегративной метаболомики и вычислительной биологии (Center for Integrative Metabolomics and Computational Biology) Университета Эдит Коуэн подчеркнула, что для разработки новых методов лечения важно понимать основные патогенетические механизмы развития заболевания. Один из способов сделать это — исследовать метаболические маркеры.

В исследовании определяли фундаментальные различия в энергетическом метаболизме больных с бронхиальной астмой различной степени тяжести и здоровых добровольцев. Целью такого исследования было выявить те маркеры метаболических нарушений, которые в дальнейшем можно будет модифицировать для повышения эффективности терапии при бронхиальной астме.

Доктор С. Рейнке объяснила, что это предварительные результаты, исследователи планируют продолжить изучать метаболизм карнитина и возможности модификации метаболизма карнитина/применения карнитина в терапии пациентов с бронхиальной астмой.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «European Respiratory Journal».

По материалам www.medicalxpress.com