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Новости медицины и фармацииМетаболический синдром может повышать риск развития рака щитовидной железы

Метаболический синдром может повышать риск развития рака щитовидной железы

Опубликовано  31.12.2021

Корейская национальная служба медицинского страхования (Korean National Health Insurance Service) провела когортное исследование, в котором оценивалась связь между метаболическим синдромом и риском развития рака щитовидной железы. Для исследования были собраны данные 4 658 473 человек в возрасте 40–70 лет без рака щитовидной железы в период 2009–2011 г. Далее в течение 6 лет за участниками наблюдали на предмет развития данного вида онкопатологии. Относительные риски и заболеваемость раком щитовидной железы рассчитывали с учетом поправки на возраст и индекс массы тела.

Ключевые результаты

  • Заболеваемость раком щитовидной железы на 10 000 человеко-лет составила 6,2 у мужчин с метаболическим синдромом и 5,2 у мужчин без метаболического синдрома, 21,3 у женщин с метаболическим синдромом и 19,6 у женщин без метаболического синдрома.
  • Каждый из пяти симптомов метаболического синдрома (абдоминальное ожирение, инсулинорезистентность, дислипидемия, артериальная гипертензия, атеросклероз любой локализации) был ассоциирован с риском развития рака щитовидной железы у женщин. У мужчин ни инсулинорезистентность, ни дислипидемия не были значимо связаны с риском рака щитовидной железы, но три других симптома (абдоминальное ожирение, артериальная гипертензия, атеросклероз) показали значительную связь с развитием онкопатологии щитовидной железы.
  • У представителей обоего пола абдоминальное ожирение, артериальная гипертензия и дислипидемия были ассоциированы с более высокими относительными рисками развития рака щитовидной железы, чем два других симптома метаболического синдрома.
  • Абдоминальное ожирение ассоциировано с самым высоким относительным риском развития рака щитовидной железы у мужчин (1,34), за ним следовала дислипидемия (в частности низкий уровень холестерина липопротеинов высокой плотности), а затем артериальная гипертензия. Среди женщин относительный риск развития рака щитовидной железы, ассоциированный с дислипидемией составлял 1,19, за которым следовала артериальная гипертензия, а затем абдоминальное ожирение.
  • В целом у женщин отмечали более высокий уровень заболеваемости раком щитовидной железы, чем у мужчин, и показатели заболеваемости повышались по мере увеличения общего количества проявлений метаболического синдрома.

Ключевые выводы

  • Метаболический синдром, а также его отдельные симптомы, особенно абдоминальное ожирение, низкий уровень холестерина липопротеинов высокой плотности и повышенное артериальное давление, по-видимому, обусловливают развитие рака щитовидной железы.
  • Полученные данные продемонстрировали, что риск развития рака щитовидной железы в значительной степени ассоциирован с диагностированием у пациента метаболического синдрома и его отдельных симптомов.
  • У женщин с метаболическим синдромом вероятность развития рака щитовидной железы на 16% выше, чем у женщин без метаболического синдрома. Вероятность развития рака щитовидной железы у мужчин с метаболическим синдромом на 19% выше, чем у мужчин без метаболического синдрома.

Почему это важно

  • Метаболический синдром и связанные с ним состояния позволяют прогнозировать повышенный риск рака щитовидной железы и могут расцениваться как один из методов скрининга для диагностики рака щитовидной железы на ранних стадиях.
  • Основываясь на результатах, пациенты с метаболическим синдромом, а также лица с одним или несколькими частными проявлениями метаболического синдрома должны проходить плановый скрининг на рак щитовидной железы.

Ограничения исследования

  • Корреляцию нельзя приравнивать к причинно-следственной связи. Сегодня не выяснено, является ли связь метаболического синдрома или связанных с ним состояний с развитием рака щитовидной железы случайным совпадением двух распространенных заболеваний или связанными патофизиологическими механизмами. Уточнение этой неопределенности потребует дополнительных крупномасштабных многоцентровых исследований.
  • В исследовании не оценивали значимость таких факторов риска, как статус курения, уровень употребления алкоголя и физическая активность. Вместо этого исследование было сосредоточено на кратком анализе основных демографических данных, таких как возраст и пол, антропометрические и лабораторные исследования, а также статус метаболического синдрома и его симптомов. Эта аналитическая стратегия, возможно, привела к смещению выборки.
  • В исследовании не учитывали клинико-патологические данные, патогномоничные для рака щитовидной железы, а это означало, что не принимали во внимание гистологический подтип, размер первичной опухоли, экстратироидное распространение опухоли, вовлеченность лимфатических узлов или наличие отдаленных метастазов.
  • В исследовании не учитывали продолжительность метаболического синдрома или его проявления.

По материалам www.researchsquare.com

Опубликовано  31.12.2021

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