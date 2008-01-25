Корейская национальная служба медицинского страхования (Korean National Health Insurance Service) провела когортное исследование, в котором оценивалась связь между метаболическим синдромом и риском развития рака щитовидной железы. Для исследования были собраны данные 4 658 473 человек в возрасте 40–70 лет без рака щитовидной железы в период 2009–2011 г. Далее в течение 6 лет за участниками наблюдали на предмет развития данного вида онкопатологии. Относительные риски и заболеваемость раком щитовидной железы рассчитывали с учетом поправки на возраст и индекс массы тела.

Ключевые результаты

Заболеваемость раком щитовидной железы на 10 000 человеко-лет составила 6,2 у мужчин с метаболическим синдромом и 5,2 у мужчин без метаболического синдрома, 21,3 у женщин с метаболическим синдромом и 19,6 у женщин без метаболического синдрома.

Каждый из пяти симптомов метаболического синдрома (абдоминальное ожирение, инсулинорезистентность, дислипидемия, артериальная гипертензия, атеросклероз любой локализации) был ассоциирован с риском развития рака щитовидной железы у женщин. У мужчин ни инсулинорезистентность, ни дислипидемия не были значимо связаны с риском рака щитовидной железы, но три других симптома (абдоминальное ожирение, артериальная гипертензия, атеросклероз) показали значительную связь с развитием онкопатологии щитовидной железы.

У представителей обоего пола абдоминальное ожирение, артериальная гипертензия и дислипидемия были ассоциированы с более высокими относительными рисками развития рака щитовидной железы, чем два других симптома метаболического синдрома.

Абдоминальное ожирение ассоциировано с самым высоким относительным риском развития рака щитовидной железы у мужчин (1,34), за ним следовала дислипидемия (в частности низкий уровень холестерина липопротеинов высокой плотности), а затем артериальная гипертензия. Среди женщин относительный риск развития рака щитовидной железы, ассоциированный с дислипидемией составлял 1,19, за которым следовала артериальная гипертензия, а затем абдоминальное ожирение.

В целом у женщин отмечали более высокий уровень заболеваемости раком щитовидной железы, чем у мужчин, и показатели заболеваемости повышались по мере увеличения общего количества проявлений метаболического синдрома.

Ключевые выводы

Метаболический синдром, а также его отдельные симптомы, особенно абдоминальное ожирение, низкий уровень холестерина липопротеинов высокой плотности и повышенное артериальное давление, по-видимому, обусловливают развитие рака щитовидной железы.

Полученные данные продемонстрировали, что риск развития рака щитовидной железы в значительной степени ассоциирован с диагностированием у пациента метаболического синдрома и его отдельных симптомов.

У женщин с метаболическим синдромом вероятность развития рака щитовидной железы на 16% выше, чем у женщин без метаболического синдрома. Вероятность развития рака щитовидной железы у мужчин с метаболическим синдромом на 19% выше, чем у мужчин без метаболического синдрома.

Почему это важно

Метаболический синдром и связанные с ним состояния позволяют прогнозировать повышенный риск рака щитовидной железы и могут расцениваться как один из методов скрининга для диагностики рака щитовидной железы на ранних стадиях.

Основываясь на результатах, пациенты с метаболическим синдромом, а также лица с одним или несколькими частными проявлениями метаболического синдрома должны проходить плановый скрининг на рак щитовидной железы.

Ограничения исследования

Корреляцию нельзя приравнивать к причинно-следственной связи. Сегодня не выяснено, является ли связь метаболического синдрома или связанных с ним состояний с развитием рака щитовидной железы случайным совпадением двух распространенных заболеваний или связанными патофизиологическими механизмами. Уточнение этой неопределенности потребует дополнительных крупномасштабных многоцентровых исследований.

В исследовании не оценивали значимость таких факторов риска, как статус курения, уровень употребления алкоголя и физическая активность. Вместо этого исследование было сосредоточено на кратком анализе основных демографических данных, таких как возраст и пол, антропометрические и лабораторные исследования, а также статус метаболического синдрома и его симптомов. Эта аналитическая стратегия, возможно, привела к смещению выборки.

В исследовании не учитывали клинико-патологические данные, патогномоничные для рака щитовидной железы, а это означало, что не принимали во внимание гистологический подтип, размер первичной опухоли, экстратироидное распространение опухоли, вовлеченность лимфатических узлов или наличие отдаленных метастазов.

В исследовании не учитывали продолжительность метаболического синдрома или его проявления.

По материалам www.researchsquare.com