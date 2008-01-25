Метаанализ: 40% медиков перенесли COVID-19 бессимптомно

40% медицинских работников, протестированных на COVID-19 с положительным результатом, не испытывали симптомов, повышая риск незаметного заражения в медицинских учреждениях, по данным исследования, представленного на онлайн-конференции по проблемам COVID-19, организованной Европейским обществом клинической микробиологии и инфекционных заболеваний (European Society of Clinical Microbiology & Infectious Diseases — Semcei), проходившей 23–25 сентября. В то же время, по данным другого исследования, серопревалентность среди медиков небольшая даже в «горячих точках» COVID-19, то есть сохраняется значительная уязвимость медиков для инфекции.

Данные 230 398 медицинских работников из 24 стран

Команда швейцарских экспертов провела обзор исследований распространенности COVID-19 среди медицинских работников, оценив факторы риска, характеристики и клинический исход инфекции. В метаанализ вошли данные 230 398 медицинских работников из 24 стран. Обобщенные результаты свидетельствуют, что среди медицинских работников, прошедших тест полимеразной цепной реакции (ПЦР) или тестирование на антитела, предполагаемая распространенность инфекции SARS-CoV-2 составляла 10 и 7% соответственно. Данные 15 исследований показали, что у 40% получивших положительный результат теста на момент установления диагноза симптомов не выявлено. При этом 48% положительных случаев относились к медсестрам, 25% — к врачам и 23% — другим медицинским работникам. Кроме того, у 1 из 20 (5%) медицинских работников, инфицированных COVID-19, были зафиксированы серьезные клинические осложнения, а 1 из 200 (0,5%) умер.

«Потеря вкуса и запаха (аносмия), лихорадка и мышечная боль были определены как симптомы, в значительной степени связанные с положительной реакцией на SARS-CoV-2 среди медицинских работников», — поясняет Тавлант Мука (Taulant Muka), автор исследования из Бернского университета (University of Bern). При этом «значительная часть медицинских работников имеет положительный диагноз на COVID-19 на фоне бессимптомного течения болезни, что приводит к скрытой передаче инфекции».

Серопревалентность медиков в очаге инфекции — 7,6%

В ходе конференции сообщили также о распространенности антител к SARS-CoV-2 (анти-S1/S2 IgG) среди медработников основной референтной больницы для лечения COVID-19 в Милане (Ломбардия, Италия). Для этого с 10 апреля по 19 июня 2020 г. весь клинический и неклинический персонал «ASST Grande Ospedale Metropolitano (GOM) Niguarda» был приглашен на серологический скрининг методом хемилюминесцентного анализа мазков из носоглотки для полуколичественного выявления анти-S1/S2 IgG (диасорин) и ПЦР в реальном времени (ОТ-ПЦР). В обследовании принял участие весь персонал (5,092), работавший в больнице с февраля по июнь. Кумулятивная распространенность анти-S1/S2 IgG составила 7,6% (95% ДИ: 6,9–8,3%).

С 27 февраля (дата установления первого диагноза) до начала скрининга персонала в больницу поступило 816 лабораторно подтвержденных пациентов с COVID-19. За тот же период 226/5092 (4,4%) медработников получили положительный результат ОТ-ПЦР. Распространенность серотипов анти-S1/S2 составляла 66,8% (95% ДИ: 60,7–73,0%) у клинически выздоровевшего персонала при медиане (IQR) 43 (16,5–56,75) дня с момента первой положительной ПЦР.

Среди 4866/5092 медицинских работников, которые никогда не сообщали о симптомах, подобных COVID, распространенность антител к S1/S2 составила 4,9% (95% ДИ: 4,3–5,5%). Об известных случаях личных контактов с зараженными COVID-19 сообщили 3,8% (9 из 237) сотрудников с бессимптомным положительным анти-S1/S2 IgG и 2,9% (135 из 4635) — отрицательным (р=0,428).

Риск развития серопревалентности был одинаковым для персонала, работающего в контакте со случаями COVID-19, и для персонала, работающего в палатах, не относящихся к COVID (OR [CI] = 0,996 [0,805–1,231], p=0,969). Уровень IgG к S1/S2 был выше у медработников, тестированных после 8 мая, со средним (IQR) 35,3 (23,4–61,8) AU/мл по сравнению с 30,4 (21,3–41,8) AU/мл у протестированных в период с 11 апреля по 8 мая (p=0,001).

Выводы: несмотря на занятость в крупной больнице, специализирующейся на COVID-19, контакты медицинских работников с SARS-CoV-2 были ограничены. Это свидетельствует об эффективности протоколов противоинфекционной защиты в больнице, но также подразумевает, что большинство медработников остаются восприимчивыми к новой инфекции. Это требует продолжения мониторинга возможных источников заражения, которые в основном остаются нераспознанными, и наблюдения за ними.

По материалам escmid.org; majorcadailybulletin.com; lavanguardia.com