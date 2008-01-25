Мерцательную аритмию чаще диагностируют у женщин?

В недавнем исследовании было показано, что у женщин чаще, чем у мужчин, диагностируют мерцательную аритмию — фибрилляцию предсердий.

Фибрилляция предсердий — тип аритмии, значительно повышающий риск развития инсульта, сердечной недостаточности и других сердечно-сосудистых осложнений. В то же время это наиболее часто диагностируемый тип аритмии.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «JAMA Cardiology».

Эрика Энгельштейн (Erica Engelstein), доктор медицинских наук, кардиолог и электрофизиолог из Университета Раш (Rush University), рассказала, что более высокий риск развития мерцательной аритмии у женщин можно объяснить большей продолжительностью жизни, поскольку один из основных факторов риска возникновения фибрилляции предсердий — пожилой возраст.

Исследование VITAL Rhythm Trial было проведено в Больнице Седарс-Синай (Cedars-Sinai Hospital) и Гарвардском университете (Harvard University). Так, было показано, что мерцательная аритмия в течение жизни у женщин диагностируется на 50% чаще, чем у мужчин.

Эрика Энгельштейн подчеркнула, что существует много различных факторов риска развития фибрилляции предсердий:

артериальная гипертензия;

сахарный диабет;

ожирение;

синдром обструктивного апноэ во сне;

употребление алкоголя.

Эти факторы риска являются модифицируемыми, то есть поддающимися изменению.

Кроме того, Э. Энгельштейн объяснила, что лечение женщин и мужчин с фибрилляцией предсердий имеет ряд отличий. Так, риск развития инсульта на фоне мерцательной аритмии выше у женщин. В связи с этим им чаще рекомендуется постоянный прием антикоагулянтов при данной патологии.

Также Э. Энгельштейн рассказала, что у части больных с мерцательной аритмией может не наблюдаться никаких симптомов.

Наиболее распространенные признаки фибрилляции предсердий — это ощущение учащенного, нерегулярного сердцебиения, учащенный и нерегулярный пульс. Также пациенты могут отмечать развитие одышки при физической нагрузке, утомляемость, головокружение или дискомфорт в области сердца.

Для профилактики развития фибрилляции предсердий доктор Э. Энгельштейн рекомендует:

контролировать артериальное давление;

вести физически активный образ жизни, регулярно заниматься физическими упражнениями;

поддерживать нормальную массу тела;

проходить лечение в случае синдрома обструктивного апноэ во сне;

рационально питаться с включением в диету большого количества фруктов, овощей, цельнозерновых, бобовых, белковых продуктов с низким содержанием жира;

отказаться от употребления алкоголя. При этом Э. Энгельштейн подчеркнула, что употребление любого количества алкоголя может спровоцировать развитие фибрилляции предсердий у лиц, предрасположенных к данному типу аритмии.

В случае же развития фибрилляции предсердий Э. Энгельштейн рекомендует начинать терапию как можно раньше и по возможности исключать воздействие факторов риска для профилактики рецидивов патологии и предупреждения прогрессирования заболевания.

По материалам www.medicalxpress.com