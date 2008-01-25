Мерцательная аритмия: показаны ли статины?

Статины применяют для снижения уровня холестерина в плазме крови и профилактики развития инфаркта миокарда и инсульта. Препараты данной группы зачастую назначают пациентам с фибрилляцией предсердий. Однако их эффективность в предотвращении инсультов у лиц с фибрилляцией предсердий остается неясной.

По оценкам экспертов, фибрилляция предсердий диагностирована у более 40 млн человек во всем мире. Она значительно повышает риск развития острого нарушения мозгового кровообращения. Так, вероятность возникновения инсульта у пациентов с фибрилляцией предсердий в 5 раз выше, чем у лиц без данного нарушения сердечного ритма.

Для снижения риска развития инсульта у больных с фибрилляцией предсердий применяют антикоагулянты, но они не устраняют риск полностью.

В недавнем исследовании ученые проанализировали корреляцию между применением статинов и вероятностью развития инсульта и транзиторной ишемической атаки у пациентов с диагностированной фибрилляцией предсердий.

Это исследование включило более 50 000 лиц с фибрилляцией предсердий.

Исследователи проанализировали данные Гонконгской системы анализа и отчетности клинических данных (Hong Kong Clinical Data Analysis and Reporting System) за период 2010–2018 гг. Все участники исследования были разделены на две группы: принимавшие статины и не принимавшие.

В группу лиц, принимавших статины (независимо от того, какой именно препарат данной группы они использовали), были отнесены все участники, принимавшие статины не менее 90 дней подряд с момента диагностирования фибрилляции предсердий.

В исследовании было показано, что риск развития ишемического инсульта или тромбоэмболии у пациентов, принимавших статины, был ниже на 17%, чем у больных, не применявших ТЗ. Риск развития геморрагического инсульта был ниже на 7%, а транзиторной ишемической атаки — на 15%.

Также было выявлено, что вероятность возникновения инсульта и транзиторной ишемической атаки была тем ниже, чем дольше человек принимал статины.

Так, у участников, которые принимали статины на протяжении 6 лет и более, риск развития инсульта или тромбоэмболий был на 43% ниже по сравнению с теми, кто применял эти препараты в течение 3 мес — 2 лет. При этом риск развития геморрагического инсульта и транзиторной ишемической атаки у участников, принимавших статины не менее 6 лет, был ниже на 44 и 42% соответственно.

Доктор Нихил П. Уорриер (Nikhil P. Warrier), сертифицированный кардиолог-электрофизиолог и медицинский директор по электрофизиологии в Институте сердца и сосудов Memorial Care в Медицинском центре Orange Coast (Memorial Care Heart & Vascular Institute at Orange Coast Medical Center), не участвовал в данном исследовании. Он объяснил, что полученные в исследовании данные подтверждают необходимость применения статинов у пациентов с мерцательной аритмией для снижения риска развития инсульта и транзиторной ишемической атаки.

Доктор Сарина ван дер Зее (Sarina van der Zee), сертифицированный кардиолог-электрофизиолог и кардиолог в Медицинском центре Провиденс Сент-Джонс, также не участвовала в исследовании. С. ван дер Зее подчеркнула, что в этом масштабном исследовании, включившем 51 000 пациентов, была показана значительная корреляция между приемом статинов и снижением риска развития инсульта. Она объяснила, что вероятно существует связь между снижением уровня холестерина в плазме крови и снижением вероятности возникновения осложнений мерцательной аритмии.

Нэнси Митчелл (Nancy Mitchell), дипломированная медсестра и автор статей в Центре помощи при жизни (Assisted Living Center), также не участвовавшая в исследовании, отметила, что результаты общерегионального исследования могут дать представление о преимуществах использования статинов для жителей Востока. Однако, по мнению Н. Митчелл, на сегодня необходимы дальнейшие исследования, включающие пациентов из разных регионов.

Результаты этого исследования были представлены на EHRA Congress 2023, состоявшемся в Барселоне, Испания, и организованном Европейским обществом кардиологов (European Society of Cardiology).

По материалам www.medicalnewstoday.com