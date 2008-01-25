По оценкам экспертов, у более 50% менструирующих женщин отмечают пульсирующую или спазматическую боль в нижней части живота длительностью 1–3 сут.

Кроме того, во время менструации часто выявляют симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, такие как тошнота и рвота, метеоризм и диарея.

Существуют различные методы лечения менструальной боли (дисменореи).

Может ли употребление определенных продуктов или отказ от них помочь при болезненных менструациях? В результате исследований зафиксировано, что некоторые продукты могут способствовать уменьшению выраженности боли или спазмов во время менструации:

продукты, содержащие жирные кислоты омега-3 (включают семена чиа, грецкие орехи, семена льна, лосось, сельдь, сардины, скумбрию, устрицы и бобы эдамаме). Жирные кислоты омега-3 содержатся в маслах, включая рыбий жир, масло печени трески, водоросли, криль, льняное, соевое и рапсовое масло, и влияют на функционирование наших клеток и сигнальные пути, связанные с воспалением и болью. В недавнем метаанализе установлено, что диета с высоким содержанием жирных кислот омега-3 (включая диетические добавки по 300–1800 мг/сут) в течение 2–3 мес способствуют уменьшению выраженности боли и снижению частоты применения обезболивающих препаратов у женщин с болью в период менструации.

Продукты с высоким содержанием витамина D включают форель, лосось, тунец и скумбрию, а также жир печени рыб. Небольшое количество также содержится в говяжьей печени, яичном желтке и сыре, а также некоторых грибах (которые подвергались воздействию солнечного света). Организм может вырабатывать витамин D под воздействием солнечного света. Этот витамин способствует уменьшению выраженности воспаления, так как стимулирует снижение уровня простагландинов. В метаанализе 2023 г. выявлено, что выраженность менструальной боли была меньше у женщин, получавших еженедельные дозы витамина D, превышающие 50 000 МЕ.

Продукты с высоким содержанием витамина Е включают семена (особенно семена подсолнечника), орехи (особенно миндаль, фундук и арахис), а также шпинат, брокколи, киви, манго и помидоры. В исследовании зафиксировано, что использование диетических добавок, содержащих витамин Е (90 мг 2 р/сут) в течение 5 дней, начиная за 2 дня до ожидаемого начала менструации, благоприятствует значительному уменьшению выраженности и длительности менструальной боли.

В то же время некоторые продукты могут способствовать увеличению выраженности боли или спазмов во время менструации:

продукты с высокой степенью переработки: высокоэнергетические и содержащие небольшое количество питательных веществ продукты, такие как еда на вынос, чипсы, печенье, пончики, обработанное мясо и безалкогольные напитки.

Кофеин. К продуктам с высоким содержанием кофеина относят кофе, энергетические напитки и некоторые обработанные энергетические батончики. В исследованиях установлено, что употребление кофеина связано с менструальной болью. Исследователи считают, что кофеин ограничивает кровоток, поскольку вызывает сужение кровеносных сосудов и таким образом приводит к более сильным спазмам.

Алкоголь. Употребление алкоголя не является признанным фактором риска развития болезненных менструаций. Однако его хроническое употребление снижает уровень магния в плазме крови. Магний важен для расслабления мышц и поддержания кровотока.

Здоровая, сбалансированная диета — ваш лучший выбор. Это один из лучших способов профилактики развития хронических заболеваний и поддержания здоровья. Рациональное питание способствует снижению уровня воспаления в организме. По оценкам экспертов, именно за счет снижения уровня воспаления питание может уменьшить выраженность болевого синдрома.

Проконсультируйтесь с диетологом для составления плана питания на период менструаций.

В то же время диета не может вылечить все формы менструальной боли. Поэтому, если вас беспокоят болезненные менструации, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.

По материалам www.medicalxpress.com