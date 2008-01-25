Менопауза: какие симптомы влияют на качество жизни?

Одни из наиболее частых симптомов, возникающих у женщин в период менопаузы, — это приливы и ночное повышенное потоотделение. Оба этих симптома потенциально могут обусловливать значительное снижение качества жизни. В недавнем исследовании, проведенном на базе Массачусетского университета (University of Massachusetts), показано, что повышенное потоотделение в ночное время является более значительным стрессовым фактором для женщин, чем приливы.

Результаты данного исследования были представлены на ежегодном собрании Североамериканского общества менопаузы (The North American Menopause Society Annual Meeting), которое проходит в Атланте 12–15 октября 2022 г.

Североамериканское общество менопаузы — некоммерческая междисциплинарная организация, деятельность которой направлена на исследования физиологии менопаузы, укрепление здоровья и поддержания качества жизни женщин в период менопаузы.

Ночное повышенное потоотделение и приливы — это разные симптомы. Общим является ощущение жара. В то же время повышенное потоотделение — не обязательное проявление приливов, которые могут возникать в любое время суток. Ночная потливость — это периоды интенсивного потоотделения, происходящие ночью.

Исследователи из Массачусетского университета провели опрос, включивший 200 женщин с менопаузой. Было показано, что ночное повышенное потоотделение в значительной степени связано с депрессией и стрессом. В то же время приливы были ассоциированы только с симптомами депрессии. Результаты опроса были скоррегированы с учетом статуса менопаузы, финансового положения и благополучия в браке. Кроме того, у женщин, которые сообщали о наибольшей частоте приливов ночью, отмечали значительно более выраженные симптомы депрессии по сравнению с теми, у кого наиболее высокая частота приливов наблюдалась в дневные часы. Полученные результаты согласуются с выводами более ранних исследований, в которых было показано, что нарушения сна во время менопаузы оказывают значительное влияние на качество жизни. Исследователи предполагают, что ночное повышенное потоотделение может иметь более серьезные последствия для здоровья женщин, чем приливы.

София Шрейер (Sofiya Shreyer), ведущий автор исследования с факультета антропологии Массачусетского университета, объяснила, что нарушение ночного сна является одним из наиболее значимых факторов ухудшения качества жизни женщин в период менопаузы. При этом в исследовании показано, что именно ночное повышенное потоотделение является дополнительным стрессовым фактором для пациенток в этот период.

Доктор Стефани Фобион (Stephanie Faubion), медицинский директор Североамериканского общества менопаузы, подчеркнул, что данное исследование дополняет увеличивающееся количество доказательств того, что приливы и ночная потливость могут значительно снизить качество жизни женщин в период менопаузы. Он объяснил, что медицинские работники не должны недооценивать влияние этих симптомов на качество жизни. По мнению С. Фобион, необходимы дополнительные исследования для определения патофизиологических механизмов развития данных симптомов у женщин в период менопаузы.

По материалам www.medicalxpress.com