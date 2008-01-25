Меланома: возможно ли достичь ремиссии на IV стадии?

В недавнем исследовании была проанализирована эффективность комбинации двух препаратов в лечении пациентов с меланомой IV стадии. Так, было показано, что у 71% больных наблюдался клинический ответ на проводимую терапию, а у 50% участников исследования отмечали полную ремиссию.

Меланома — это разновидность рака кожи. На сегодня в терапии пациентов с данной патологией широко применяют ингибиторы иммунных контрольных точек, в то же время у части больных наблюдается резистентность к препаратам данной группы.

По оценкам экспертов, вероятная причина резистентности к ингибиторам иммунных контрольных точек — высокая активность клеток-супрессоров миелоидного происхождения. По мнению исследователей, ингибирование активности клеток-супрессоров миелоидного происхождения потенциально будет способствовать повышению эффективности ингибиторов иммунных контрольных точек в терапии лиц с меланомой.

Исследование было проведено на базе Онкологического центра Университета Колорадо (University of Colorado Cancer Center).

Доктор Чайтали Нангиа (Chaitali Nangia), онколог и соруководитель исследований клеточной терапии в Семейном институте рака Хоага (Hoag Family Cancer Institute), не участвовала в исследовании. Она отметила, что эффективность применения исследуемой комбинации превысила таковую монотерапии любым из применяемых на сегодня в лечении пациентов с меланомой препаратов. На сегодня данная комбинация лекарственных средств проходит исследование III фазы.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Clinical Cancer Research».

В исследование было включено 24 пациента, средний возраст — 66 лет, 87% — мужчины. У всех них была диагностирована меланома IV стадии. 18 пациентов (75 %) ранее не проходили лечение по поводу данной патологии. Больные получали ингибитор иммунных контрольных точек пембролизумаб и производное витамина А — полностью транс-ретиноевую кислоту, снижающую уровень клеток-супрессоров миелоидного происхождения, в среднем в течение 8 мес. Период наблюдения составлял около 15 мес.

25% пациентов прекратили участие в исследовании из-за побочных эффектов лечения. Наиболее распространенными побочными реакциями были головная боль, усталость и рвота.

В исследовании было показано, что у пациентов, у которых наблюдался клинический ответ на лечение, уровень клеток-супрессоров миелоидного происхождения через 4–6 нед после прекращения терапии был снижен на 49%. В то же время у больных с резистентностью к проводимой терапии уровень клеток-супрессоров миелоидного происхождения был повышен на 110%. По оценкам исследователей, эти данные свидетельствуют о роли изменения активности клеток-супрессоров миелоидного происхождения в терапии пациентов с меланомой.

Доктор Мартин Маккартер (Martin McCarter) — профессор хирургической онкологии в Медицинской школе Университета Колорадо (University of Colorado School of Medicine) и один из авторов исследования. Она объяснила, что при проведении монотерапии пембролизумабом клинический ответ наблюдается только у около 40% пациентов по сравнению с 70% при проведении комбинированной терапии.

Марджори Зеттлер (Marjorie Zettler), исполнительный директор по клиническим исследованиям исследовательской группы Regor Therapeutics Group, подчеркнула, что исследование имело ряд ограничений: небольшой размер выборки, отсутствие контрольной группы, отсутствие предшествующего лечения у большинства пациентов. В то же время доктор М. Зеттлер объяснила, что исследуемая комбинация потенциально может найти применение в терапии лиц с другими опухолями.

На сегодня планируется исследование эффективности данной комбинации препаратов в терапии пациентов с меланомой, у которых наблюдалось прогрессирование патологии при проведении терапии ингибиторами иммунных контрольных точек.

По материалам www.medicalnewstoday.com