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Новости медицины и фармацииМеладива: надежный помощник в борьбе с нарушениями сна

Меладива: надежный помощник в борьбе с нарушениями сна

Опубликовано  10.03.2023

Знаете ли вы, насколько важен полноценный сон? Несомненно, можно сказать, что полноценный ночной сон — это один из ключевых факторов поддержания нашего здоровья. Нарушения сна, безусловно, негативно влияют на физическое и эмоциональное состояние человека и даже могут повлечь за собой развитие некоторых заболеваний.

К бессоннице нельзя относиться легкомысленно, пациент с такой патологией нуждается в лечении, поскольку это состояние может приводить к повышенной утомляемости в дневное время, ухудшению памяти, нарушениям эмоционального состояния и психомоторных функций, развитию головной боли напряжения и функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта. Люди с бессонницей чаще ошибаются (например, во время выполнения работ, требующих высокой точности, подсчетов, вождения). Также согласно результатам исследований бессонница повышает риск развития депрессии, расстройств тревожно-невротического спектра, сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, она снижает качество жизни (Zisapel N., 2018).

Что такое бессонница?

Бессонница — клинический синдром, включающий такие нарушения сна, как недостаточная его продолжительность, неудовлетворительное качество, частые ночные пробуждения и затрудненное засыпание, в результате чего человек просыпается утром недостаточно отдохнувшим, с ощущением разбитости, отсутствия бодрости.

Выделяют острую и хроническую бессонницу (Riemann D. et al., 2017). Острая бессонница возникает в период воздействия стрессогенного фактора и проходит после его прекращения. Стрессорами могут выступать проблемы в личной жизни, общении с близкими или коллегами, финансовые затруднения, заболевания у самого человека или у близких родственников, резкие изменения в жизни, социальные факторы. Важным стрессогенным фактором на сегодня является война в нашей стране. Хроническая бессонница — это стойкое нарушение сна продолжительностью 3 и более месяцев. По данным Скрининга украинского общества, проведенного Gradus research group в 2022 г., бессонница наблюдается у 45% украинцев.

Согласно Европейскому руководству по диагностике и лечению бессонницы диагноз «бессонница» устанавливают при наличии у пациента следующих симптомов:

  • нарушений ночного сна;
  • связанной с неудовлетворительным качеством/дефицитом ночного сна дневной сонливости или других дневных симптомов, обусловленных недосыпанием.

Эксперты рекомендуют рассмотреть возможность лечения, если у человека нарушения ночного сна возникают не менее 3 ночей в неделю в течение 3 мес.

Какие существуют методы борьбы с бессонницей?

Есть несколько подходов к терапии пациентов с нарушениями сна. Прежде всего рекомендуется применение немедикаментозных техник, например релаксационной терапии или терапии контроля стимулов, которыми можно овладеть в домашних условиях. Также возможно использование диетических добавок и безрецептурных препаратов. Для диагностики бессонницы обычно пациенту рекомендуют вести дневник сна. В ряде случаев может потребоваться проведение полисомнографии (электрофизиологическое исследование сна с помощью специального компьютеризированного прибора).

Также в случае развития бессонницы рекомендуется позаботиться о гигиене сна, в частности:

  • ложиться спать в одно и то же время;
  • создать комфортные условия для засыпания (отсутствие шума, света, поддержание в спальне комфортной температуры);
  • отказаться от употребления веществ со стимулирующим, психоактивным эффектом во второй половине дня (включая чай, кофе, алкоголь, энергетические напитки) (Riemann D. et al., 2017).

Если вы или ваши близкие столкнулись с бессонницей, рекомендуем обратить внимание на диетическую добавку Меладива — новинку 2023 г. Меладива является источником мелатонина — вещества, хорошо изученного, безопасного и эффективного при бессоннице. Кроме того, Меладива — это удобные таблетки с мелатонином, которые можно употреблять, не вставая с кровати. Поскольку Меладива — это рассасывающиеся таблетки.

Меладива: что мы знаем о мелатонине?

Меладива — диетическая добавка, содержащая 3 мг мелатонина в 1 таблетке. Именно поэтому Меладива полноценно проявляет все полезные свойства мелатонина, спектр которых значительно шире, чем просто влияние на сон. Мелатонин — это гормон, контролирующий циркадные ритмы. Его выработка в организме человека повышается вечером, способствуя развитию сна ночью и поддержанию бодрствования днем (Pohanka М., 2022). Циркадные ритмы обеспечивают синхронизацию биологических функций в связи с периодическими изменениями окружающей среды и, следовательно, отражают адаптацию к ней. Таким образом, ритм сна и бодрствования является методом приспособления к смене дня и ночи. Считается, что именно мелатонин является основным регулятором циркадных ритмов в организме человека (Tordjman S. et al., 2017). В исследованиях показан ряд дополнительных его свойств. Так, он является мощным антиоксидантом и участвует в регуляции клеточного цикла. Мелатонин участвует в поддержании на определенном уровне артериального давления, детоксикации свободных радикалов, защищает нервные клетки и клетки эпителия желудочно-кишечного тракта от воздействия повреждающих факторов. Он оказывает прямое иммуностимулирующее действие и способствует уменьшению выраженности воспалительных реакций (Tordjman S. et al., 2017).

Поскольку мелатонин проявляет иммуностимулирующий, антиоксидантный и противовоспалительный эффекты, ряд экспертов рекомендует его как препарат выбора для лечения больных COVID-19 с нарушениями сна (Wichniak A. et al., 2021).

В исследованиях показано, что мелатонин способствует поддержанию нормальной массы тела и профилактике увеличения жировых отложений с возрастом. Последний эффект объясняется наличием мелатониновых рецепторов в жировой ткани. Доказано, что мелатонин способствует увеличению костной массы, стимулирует пролиферацию костных клеток и синтез коллагена I типа в этих клетках (Tordjman S. et al., 2017).

Таким образом, диетическая добавка Меладива, содержащая мелатонин, способствует улучшению сна и восстановлению циркадных ритмов. Улучшение ночного сна при употреблении Меладива будет способствовать уменьшению выраженности дневных симптомов бессонницы — утомляемости, сонливости, нарушений эмоциональной сферы.

А благодаря тому, что Меладива выпускается в форме таблеток для рассасывания, ее можно употреблять, не вставая с постели. А это значит, что не нужно включать свет, идти на кухню и набирать стакан воды, чтобы принять таблетку, когда уже и так долго пытаешься заснуть.

Меладива: преимущества мелатонина в одной таблетке

  • Меладива — диетическая добавка, содержащая мелатонин и способствующая уменьшению выраженности нарушений сна.
  • Таблетки для улучшения сна Меладива удобны в использовании. Так как Меладива выпускается в виде таблеток для рассасывания — нет необходимости запивать их водой. А еще таблетки Меладива обладают мятным приятным вкусом.
  • Мелатонин, содержащийся в диетической добавке Меладива, не вызывает сонливости или ощущения разбитости после пробуждения.
  • В исследованиях показан ряд дополнительных полезных свойств мелатонина, в том числе антиоксидантное и иммуностимулирующее (Tordjman S. et al., 2017).
  • Основной компонент диетической добавки Меладива мелатонин не вызывает характерных для большинства рецептурных снотворных препаратов побочных эффектов.
  • В исследованиях показано, что при употреблении мелатонина, являющегося основным ингредиентом Меладива, не развивается привыкание или зависимость (Cardinali D.P. et al., 2013).

Меладива: всегда рядом

Положите коробочку Меладива в тумбочку у кровати или поставьте так, чтобы до нее можно было просто дотянуться, находясь под одеялом. И когда потребуется принять мелатонин, чтобы заснуть, просто достаньте таблетку Меладивы — рассосите и засыпайте сладким и крепким сном.

Меладива — мелодия крепкого сна!

Опубликовано  10.03.2023

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