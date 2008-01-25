Несколько производителей лекарств, разрабатывающих вакцины против COVID-19, планируют публично заявить о том, что не будут добиваться регуляторного одобрения до тех пор, пока исследуемые продукты не станут безопасными и эффективными, что является проявлением необычайного единодушия среди соперников, отмечают издания «Wall Street Journal» и «The New York Times». Редакция первого ссылается на 2 экспертов, у которых есть информация о подготовке совместного заявления уже в начале следующей недели.

Совместное заявление, проект которого готовят такие компании, как Pfizer Inc., Johnson & Johnson и Moderna Inc., провозглашает безопасность и благополучие вакцинированных людей приоритетом компаний-разработчиков. Производители вакцин также обязуются придерживаться высоких научных и этических стандартов при проведении клинических исследований и в производственных процессах. Это заявление находится в русле ряда публичных заверений руководителей отрасли о том, что они «не срезают углы» при работе над новыми вакцинами.

«Мы считаем, что это обещание поможет обеспечить доверие общественности к вакцинам от COVID-19, которые в конечном итоге могут быть одобрены, и удостоверить в соблюдении строгих научных и нормативных требований, с помощью которых они оцениваются», — отмечено в проекте заявления. Cреди фармацевтических компаний, которые подпишут документ, по информации СМИ, будут американские производители Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, а также британская GlaxoSmithKline и французская Sanofi.

По материалам www.wsj.com; www.nytimes.com