Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииЛидеры «вакцинной гонки» готовят заявление о приверженности правилам

Лидеры «вакцинной гонки» готовят заявление о приверженности правилам

Опубликовано  07.09.2020

Несколько производителей лекарств, разрабатывающих вакцины против COVID-19, планируют публично заявить о том, что не будут добиваться регуляторного одобрения до тех пор, пока исследуемые продукты не станут безопасными и эффективными, что является проявлением необычайного единодушия среди соперников, отмечают издания «Wall Street Journal» и «The New York Times». Редакция первого ссылается на 2 экспертов, у которых есть информация о подготовке совместного заявления уже в начале следующей недели.

Совместное заявление, проект которого готовят такие компании, как Pfizer Inc., Johnson & Johnson и Moderna Inc., провозглашает безопасность и благополучие вакцинированных людей приоритетом компаний-разработчиков. Производители вакцин также обязуются придерживаться высоких научных и этических стандартов при проведении клинических исследований и в производственных процессах. Это заявление находится в русле ряда публичных заверений руководителей отрасли о том, что они «не срезают углы» при работе над новыми вакцинами.

«Мы считаем, что это обещание поможет обеспечить доверие общественности к вакцинам от COVID-19, которые в конечном итоге могут быть одобрены, и удостоверить в соблюдении строгих научных и нормативных требований, с помощью которых они оцениваются», — отмечено в проекте заявления. Cреди фармацевтических компаний, которые подпишут документ, по информации СМИ, будут американские производители Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, а также британская GlaxoSmithKline и французская Sanofi.

По материалам www.wsj.com; www.nytimes.com

Опубликовано  07.09.2020

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости