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Новости медицины и фармацииЛокальная приостановка введения вакцины «AstraZeneca» во Франции

Локальная приостановка введения вакцины «AstraZeneca» во Франции

Опубликовано  22.02.2021

Несколько больниц на западе Франции (в городах Сен-Ло, Брест и Морле) 18 февраля решили приостановить введение вакцины «AstraZeneca» своим сотрудникам. На следующий день на пресс-конференции директор Регионального агентства здравоохранения (Agence régionale de santé) Бретани Стефан Муллиес (Stéphane Mulliez) заверил, что вскоре вакцинацию возобновят в двух бретонских больницах и подвел итоги по имеющейся информации. Он, в частности, отметил: «В больнице Ванн (l’hôpital de Vannes) мы зафиксировали случаи нетрудоспособности у 18% вакцинированных, но все они были кратковременными, около 24 ч».

Другие больницы из названых регионов также сообщали о «высокой доле вакцинированных с побочными эффектами». В результате, сообщает «Le Parisien», 20–25% вакцинированного персонала в Бресте, к примеру, оформляют временную нетрудоспособность. Их гриппоподобные симптомы не особо серьезны, но осложнили работу Регионального университетского больничного центра (Centre hospitalier régional universitaire — CHRU).

Побочные эффекты под наблюдением

О каких именно побочных эффектах идет речь? Вечером 18 февраля Национальное агентство по безопасности лекарственных средств (Agence Nationale de Sécurité du Médicament — ANSM) сообщило в своем еженедельном отчете о «149 сообщениях о побочных реакциях с 13 по утро 17 февраля с упоминанием гриппоподобных симптомов, часто высокой интенсивности» на фоне 10 000 вакцинаций.

По словам Клемана Герса (Clément Goehrs), главы стартапа «Synapse Medicine», ответственного за подготовку всех отчетов из 31 центра фармаконадзора в стране, эта цифра должна расти и дальше. «Мы ожидали этих побочных эффектов, но они сильнее, чем мы думали», — признает К. Герс.

Однако у профессора Матфея Молимарда (Mathieu Molimard), эксперта по фармаконадзору ANSM, это не вызывает особого беспокойства. «Мы ожидали 10% выраженных реакций, немного больше, чем вследствие применения вакцин «Pfizer» и «Moderna». При введении продукта «AstraZeneca» наблюдают очень выраженные вспышки лихорадки на уровне 40 °C. Но я провожу много времени, убеждая своих коллег, что эти побочные эффекты непродолжительны», — отмечает он.

Оценка на европейском уровне

Сигнал о гриппоподобных синдромах при введении вакцины «AstraZeneca» не ставит под сомнение соотношение польза/риск вакцины, сообщает ANSM, рекомендуя продолжать вакцинацию сотрудников на поэтапной основе, чтобы ограничить риск нарушения работы. Регулятор также отмечает, что Швеция и Германия выявили аналогичные побочные эффекты. Швеция, как и Франция, адаптировала свои подходы к вакцинации в медицинских учреждениях. Данный сигнал сейчас оценивается на европейском уровне.

По материалам ansm.sante.fr; leparisien.fr

Опубликовано  22.02.2021

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