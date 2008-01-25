У близько 6,2 млн дорослих в США відмічають серцеву недостатність. Національні витрати США на медичні послуги, ліки і пропущені робочі дні, пов’язані з цим розладом, досягли в 2012 р. близько 30,7 млрд дол. США.

У всьому світі цю хворобу виявляють у близько 23 млн осіб.

Що таке серцева недостатність?

Серцева недостатність виникає, коли серце не може ефективно перекачувати кров до інших частин тіла, що призводить до таких симптомів, як задишка, ускладнене дихання, слабкість і втома, а також збільшення маси тіла та набряки в ногах, щиколотках, ступнях або животі.

Це захворювання може прогресувати до застійної серцевої недостатності через скупчення рідини в легенях, печінці та нижніх кінцівках.

До основних причин серцевої недостатності відносять ішемічну хворобу серця, високий артеріальний тиск, ожиріння, хвороби серцевого клапана і цукровий діабет. Згодом ці захворювання можуть викликати «несприятливе моделювання», тобто до спроби серця компенсувати своє додаткове робоче навантаження за рахунок збільшення розміру, розвитку більш товстих стінок і більш частого скорочення. Серед пацієнтів із серцевою недостатністю близько 50% мають серцеву недостатність зі зниженою фракцією викиду (heart failure with reduced ejection fraction — HFrEF).

HFrEF виникає, коли лівий шлуночок серця не може ефективно перекачувати кров, зменшуючи кількість крові, яка виходить зі шлуночка і циркулює після кожного скорочення.

Варіанти лікування серцевої недостатності включають прийом рецептурних лікарських засобів, зменшення кількості натрію в раціоні, споживання меншої кількості рідини і внесення необхідних змін у спосіб життя, таких як досягнення помірної маси тіла, відмова від куріння та дотримання здорової для серця дієти.

Нове дослідження демонструє багатообіцяючі результати

Маючи обмежені можливості щодо лікування серцевої недостатності, дослідники з Медичної школи Ікана на горі Синай (School of Medicine at Mount Sinai), США, організували клінічне дослідження EMPATROPISM для вивчення застосування емпагліфлозину, препарату від цукрового діабету, для лікування HFrEF в осіб без цукрового діабету.

Дослідники представили результати досліджень 13 листопада 2020 р. на наукових сесіях Американської кардіологічної асоціації (American Heart Association — AHA).

У подвійному сліпому плацебо-контрольованому рандомізованому дослідженні вчені розділили 84 учасників віком 18–85 років на 2 групи. Одна група отримувала 10 мг емпагліфлозину щодня, а друга — плацебо.

На початку випробування всі учасники пройшли базове обстеження, яке включало магнітно-резонансну томографію (МРТ) серця, тест із 6-хвилинною ходьбою і тест із серцево-легеневим навантаженням для визначення рівня кисню. Учасники також заповнили анкети щодо якості свого життя.

Після 6 міс прийому плацебо або емпагліфлозину учасники знову пройшли ті ж тести.

Дослідники виявили, що у близько 80% учасників, які приймали лікарський засіб, відмічено значне поліпшення стану, при цьому фракція викиду лівого шлуночка збільшилася на 16,6%.

У цієї групи учасників також було відзначено зменшення розміру і товщини серця й зменшення вираженості застійних явищ, що вказує на зниження тяжкості їх серцевої недостатності.

Крім того, у тих, хто отримував емпагліфлозин, не виявлено серйозних побічних ефектів. Спостерігалося поліпшення рівня фізичного навантаження і якості життя, яке відбулося відносно швидко після початку прийому препарату.

Хоча емпагліфлозин є протидіабетичним препаратом, дослідники не виявили в учасників дослідження побічних ефектів, пов’язаних з гіпоглікемією, незважаючи на те, що у них не виявлено цукрового діабету.

І навпаки, в учасників дослідження, які отримували плацебо, не відмічено поліпшення. Їх стан або не змінився, або погіршився, з подальшим зниженням фракції викиду, збільшенням розміру і товщини серця й аномальною зміною загальної форми серця.

Важливо відзначити, що більш раннє дослідження EMPEROR-Reduced, опубліковане в New England Journal of Medicine, дало аналогічні результати. У цьому подвійному сліпому дослідженні 3730 осіб з HFrEF приймали або емпагліфлозин (10 мг 1 раз на добу), або плацебо на додаток до рекомендованої терапії.

Результати збіглися з висновками EMPATROPISM, показавши, що особи як із цукровим діабетом, так і без нього в групі емпагліфлозину мали більш низький ризик серцево-судинної смерті або госпіталізації з приводу серцевої недостатності, ніж у групі плацебо.

Головний автор дослідження EMPATROPISM Карлос Сантос-Галлего (Carlos Santos-Gallego) пояснив значення цих результатів:

«Обнадійливі результати нашого клінічного випробування показують, що цей лікарський засіб від цукрового діабету може поліпшити життя пацієнтів із серцевою недостатністю зі зниженою фракцією викиду, підвищити їх здатність до фізичного навантаження і поліпшити якість їх життя з мінімальними побічними ефектами або без них. Ми очікуємо, що ця робота сприятиме схваленню емпагліфлозину для цієї групи пацієнтів Управлінням з контролю за харчовими продуктами і лікарськими засобами США (Food and Drug Administration — FDA») в найближчі місяці».

За матеріалами medicalnewstoday.com