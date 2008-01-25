У середньовічній Європі лікарі прописували французький бузок (Galega officinalis) особам із частим сечовипусканням, або поліурією — симптомами, які, як тепер відомо, пов’язані з цукровим діабетом 2-го типу.

Сотні років потому, у ХХ ст., дослідники виділили активний інгредієнт рослини. У кінцевому підсумку це сприяло розробці лікарських засобів для зниження рівня глюкози в крові при цукровому діабеті, які називаються бігуанідами.

Лікарі вперше почали прописувати один з бігуанідів, фенформін, у 1950-х роках. Однак регулюючі органи відкликали препарат наприкінці 1970-х років, тому що він викликав потенційно смертельне накопичення молочної кислоти в крові, відоме як лактоацидоз, у деяких людей.

У 1995 р. Управління з контролю за харчовими продуктами і лікарськими засобами США (Food and Drug Administration — FDA) схвалило більш безпечний бігуанід під назвою метформін. З того часу він став лікарським засобом, що найбільш часто призначається при цукровому діабеті в США.

Важливо зазначити, що 10 років тому вчені виявили, що метформін може також мати протипухлинні властивості, на додаток до своєї здатності знижувати рівень глюкози в крові.

У ретроспективному дослідженні в 2005 р. дослідники з Великобританії продемонстрували, що у осіб із цукровим діабетом, які приймали метформін, імовірність розвитку раку була нижчою.

Лабораторні дослідження згодом показали, що і метформін, і фенформін мають протипухлинну активність. Однак клінічні дослідження метформіну для лікування раку не принесли результатів.

Тим часом, у новій оглядовій статті, опублікованій у журналі «Trends in Cancer», дослідники із Загальноклінічної лікарні штату Массачусетс (Massachusetts General Hospital), США, стверджують, що фенформін може бути більш ефективним проти меланоми, ніж метформін.

Комбінація імунотерапії

«Хоча результати різних клінічних досліджень метформіну в онкологічних хворих не вражають, дослідження нашої та інших лабораторій дають підстави припустити, що фенформін може мати більший потенціал, особливо в поєднанні з імунотерапією», — зазначив старший автор дослідження доктор Бінь Чжен (Bin Zheng).

Імунотерапія включає такі препарати, як інгібітори контрольних точок, які дозволяють імунній системі розпізнавати ракові клітини як мішені.

Ідея полягає в тому, що імунотерапія може підвищити ефективність хіміотерапевтичних препаратів, що безпосередньо впливають на ракові клітини.

Доктор Б. Чжен зазначає, що, хоча фенформін більш токсичний, ніж метформін, він відносно безпечний в контексті хіміотерапії.

«Фенформін демонструє більший метаболічний і фармакологічний потенціал, ніж метформін, і його токсичність, яка може бути проблемою для деяких людей з цукровим діабетом, насправді є нижчою, ніж у деяких сучасних хіміотерапевтичних препаратів», — каже Б. Чжен.

У лабораторних дослідженнях доктор Б. Чжен і його колеги виявили, що фенформін підсилює здатність певних препаратів, інгібіторів BRAF, пригнічувати ріст поширеного типу меланоми.

Клінічні дослідження на онкологічних хворих

Дослідники з MGH і Меморіального онкологічного центру ім. Слоуна Кеттеринга (Memorial Sloan Kettering Cancer Center), США, почали першу фазу клінічних досліджень фенформіну і комбінації інгібіторів за участю пацієнтів з меланомою, що пов’язана з мутацією гена BRAF.

Якщо дослідження покаже, що фенформін безпечний у цьому контексті, дослідники зможуть комбінувати його з іншими хіміотерапевтичними або імунотерапевтичними препаратами в подальших клінічних дослідженнях.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com