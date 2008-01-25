Лікування COVID-19 може підвищити стійкість до антибіотиків

Застосування антибіотиків для лікування пацієнтів з COVID-19 може призвести до підвищення стійкості до протимікробних препаратів.

Це головний висновок нового дослідження, проведеного командою з Університету Плімута (University of Plymouth) і Королівського лікарняного фонду Корнуолла (Royal Cornwall Hospitals Trust), Великобританія. Результати дослідження опубліковані у виданні «Journal of Antimicrobial Chemotherapy».

Пандемія COVID-19 створила серйозні проблеми для соціальних систем і систем охорони здоров’я в усьому світі, і підвищення стійкості до протимікробних препаратів є одним із можливих наслідків цієї пандемії.

Хоча антибіотики не застосовуються для лікування захворювань, викликаних вірусами, пацієнти, госпіталізовані через нову коронавірусну інфекцію, можуть отримувати комбінацію цих лікарських засобів для запобігання розвитку вторинних бактеріальних інфекцій. Дана тенденція може мати серйозні наслідки для підвищення стійкості до протимікробних препаратів.

«Як і у випадку з іншими госпіталізованими пацієнтами в Великобританії та інших країнах, більшості наших пацієнтів із симптомами COVID-19 були прописані антибіотики, тому що дуже важко дізнатися, чи є в пацієнта з симптомами COVID-19 бактеріальна інфекція, чи ні», — повідомив Ніл Пауелл (Neil Powell), автор дослідження і фармацевт-консультант Королівського лікарняного фонду Корнуолла.

Стурбованість з приводу підвищення стійкості до протимікробних препаратів призвела до того, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) не рекомендувала застосовувати антибіотики при легкому перебігу COVID-19. Однак ВООЗ, як і раніше, рекомендує застосування антибіотиків для лікування пацієнтів із тяжкою формою COVID-19, у яких є ризик розвитку вторинних бактеріальних інфекцій і смерті.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com