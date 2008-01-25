Лихорадка на губе: в чем причины и как лечить?
По оценкам экспертов, около ¾ населения Австралии инфицированы вирусом простого герпеса 1-го типа (ВПГ-1).
Именно ВПГ-1 вызывает герпетические поражения красной каймы губ, или так называемую лихорадку на губах. При этом поражение половых органов — генитальный герпес, вызывает вирус простого герпеса 2-го типа (ВПГ-2). По оценкам экспертов, ВПГ-2 инфицированы около 13% населения во всем мире.
В большинстве случаев носительство ВПГ-1 является бессимптомным. В то же время при снижении функции иммунной системы возможна реактивация вируса и развитие герпетических поражений.
Факторы, обусловливающие реактивацию латентных вирусов, включают:
- значительные физические нагрузки;
- психологический стресс;
- истощение.
Другими вирусами, длительное время пребывающими в организме в латентном состоянии и способными реактивироваться при снижении функции иммунной системы, являются возбудители железистой лихорадки (инфекционного мононуклеоза) и опоясывающего лишая.
Проявления простого герпеса включают:
- покалывание, зуд или жжение в области губ или носа;
- впоследствии образуются заполненные жидкостью волдыри;
- в дальнейшем волдыри высыхают с образованием струпа. Струп отслаивается и поражения заживают в течение 1–2 нед.
Для профилактики распространения ВПГ-1 эксперты рекомендуют:
- не целоваться в губы, если имеется сыпь. Прежде всего не следует целовать детей в губы, поскольку именно младенцы и дети наиболее восприимчивы к инфицированию ВПГ-1;
- не делиться своей ложкой/едой с детьми;
- не допускать пересушивания кожи губ (вследствие воздействия солнечных лучей или низких температур), применять увлажняющие и/или солнцезащитные средства;
- регулярно мыть руки, не касаться сыпи;
- вести здоровый образ жизни, рационально питаться и достаточно спать — это способствуют поддержанию нормального функционирования иммунной системы и профилактике реактивации ВПГ-1.
Что применять при поражениях, вызванных ВПГ-1?
Существует ряд безрецептурных препаратов, применяемых при герпетической сыпи на губах. В то же время местные средства не воздействуют на персистирующий в организме вирус. Также рекомендуется избегать острых и кислых блюд, поскольку такая пища может вызывать усиление ощущения жжения. Обратитесь к семейному врачу. Лечащий врач порекомендует противовирусные препараты. В случае если лихорадка на губах сопровождается повышением температуры тела, гнойными выделениями, припухлостью десен, не занимайтесь самолечением, обратитесь к врачу.
По материалам www.medicalxpress.com
Новости медициныВсе новости
Алопеция, или Почему выпадают волосы?
30.04.2024
Что следует знать о рассеянном склерозе?
26.04.2024
Чем опасен инфаркт миокарда?
24.04.2024
Липома. Чем опасен подкожный жировик?
23.04.2024
Судороги в ногах — неужели навсегда?
22.04.2024