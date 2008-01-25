Лихорадка на губе: в чем причины и как лечить?

По оценкам экспертов, около ¾ населения Австралии инфицированы вирусом простого герпеса 1-го типа (ВПГ-1).

Именно ВПГ-1 вызывает герпетические поражения красной каймы губ, или так называемую лихорадку на губах. При этом поражение половых органов — генитальный герпес, вызывает вирус простого герпеса 2-го типа (ВПГ-2). По оценкам экспертов, ВПГ-2 инфицированы около 13% населения во всем мире.

В большинстве случаев носительство ВПГ-1 является бессимптомным. В то же время при снижении функции иммунной системы возможна реактивация вируса и развитие герпетических поражений.

Факторы, обусловливающие реактивацию латентных вирусов, включают:

значительные физические нагрузки;

психологический стресс;

истощение.

Другими вирусами, длительное время пребывающими в организме в латентном состоянии и способными реактивироваться при снижении функции иммунной системы, являются возбудители железистой лихорадки (инфекционного мононуклеоза) и опоясывающего лишая.

Проявления простого герпеса включают:

покалывание, зуд или жжение в области губ или носа;

впоследствии образуются заполненные жидкостью волдыри;

в дальнейшем волдыри высыхают с образованием струпа. Струп отслаивается и поражения заживают в течение 1–2 нед.

Для профилактики распространения ВПГ-1 эксперты рекомендуют:

не целоваться в губы, если имеется сыпь. Прежде всего не следует целовать детей в губы, поскольку именно младенцы и дети наиболее восприимчивы к инфицированию ВПГ-1;

не делиться своей ложкой/едой с детьми;

не допускать пересушивания кожи губ (вследствие воздействия солнечных лучей или низких температур), применять увлажняющие и/или солнцезащитные средства;

регулярно мыть руки, не касаться сыпи;

вести здоровый образ жизни, рационально питаться и достаточно спать — это способствуют поддержанию нормального функционирования иммунной системы и профилактике реактивации ВПГ-1.

Что применять при поражениях, вызванных ВПГ-1?

Существует ряд безрецептурных препаратов, применяемых при герпетической сыпи на губах. В то же время местные средства не воздействуют на персистирующий в организме вирус. Также рекомендуется избегать острых и кислых блюд, поскольку такая пища может вызывать усиление ощущения жжения. Обратитесь к семейному врачу. Лечащий врач порекомендует противовирусные препараты. В случае если лихорадка на губах сопровождается повышением температуры тела, гнойными выделениями, припухлостью десен, не занимайтесь самолечением, обратитесь к врачу.

По материалам www.medicalxpress.com