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Новости медицины и фармацииLife’s Essential 8: важнейшие факторы сердечно-сосудистого здоровья

Life’s Essential 8: важнейшие факторы сердечно-сосудистого здоровья

Опубликовано  07.07.2022

В 2010 г. были опубликованы рекомендации Американской ассоциации здравоохранения (American Health Association — AHA). В них была изложена концепция сердечно-сосудистого здоровья, направленная на поддержание оптимального состояния и профилактику заболеваний сердечно-сосудистой системы. В рекомендации Американской ассоциации здравоохранения от 2010 г. включены 7 основных факторов. Среди них рацион питания, уровень физической активности, воздействие сигаретного дыма, индекс массы тела, уровень холестерина в крови, уровень глюкозы (определение гликозилированного гемоглобина) и уровень холестерина в плазме крови.

В новых рекомендациях Американской ассоциации здравоохранения  качество сна рассматривается как один из важнейших факторов оптимального здоровья сердца.

Кроме того, в новых рекомендациях были изменены и расширены описания 4 других факторов — рациона питания, курения, уровня холестерина и глюкозы в крови. Например, в раздел о курении была внесена информация о воздействии электронных сигарет и вейпов.

Новые рекомендации Американской ассоциации здравоохранения были опубликованы в журнале «Circulation» и названы Life’s Essential 8.

В обновленных рекомендациях также подчеркивается влияние психического здоровья, социально-экономических и культурных факторов, таких как расовая дискриминация, уровень образования, доступность медицинской помощи, на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной летальных исходов в США, на их долю приходится ¼ всех смертей. При этом, по мнению экспертов, риск развития сердечно-сосудистой патологии можно снизить на 80% путем модификации образа жизни. Кроме того, в исследованиях показано, что снижение воздействия факторов риска связано с большей продолжительностью жизни и улучшением общего состояния здоровья, включая более низкий риск развития деменции, рака и заболеваний почек.

Поскольку в рекомендации 2010 г. не были включены социальные факторы и качество сна, в 2022 г. Американская ассоциация здравоохранения пересмотрела концепцию кардиоваскулярного здоровья и сформулировала новые рекомендации, названные Life’s Essential 8. Кроме вышеописанных изменений, в них были включены критерии оценки концепции кардиоваскулярного здоровья у детей и беременных.

В концепции кардиоваскулярного здоровья 2010 г. применялась качественная оценка с отнесением к 3 категориям (отрицательная, промежуточная и идеальная). В 2022 г. была разработана количественная оценка по шкале 0–100 баллов.

В исследованиях показано, что нарушения сна связаны с повышенным риском ишемической болезни сердца, а также, что изменение продолжительности сна может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Президент Американской ассоциации здравоохранения, доктор Дональд Ллойд-Джонс (Dr. Donald Lloyd-Jones) объяснил, что в исследованиях показано влияние качества и продолжительности сна на состояние здоровья, включая риск развития артериальной гипертензии и сахарного диабета ІІ типа.

По материалам www.medicalnewstoday.com

Опубликовано  07.07.2022

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