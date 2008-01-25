Левофлоксацин: вопросы и ответы

Левофлоксацин — популярный антибактериальный препарат, который широко применяется при инфекционных заболеваниях, которые вызваны бактериями (как грамположительными, так и грамотрицательными) или атипичными микроорганизмами (хламидия, микоплазма, уреаплазма, легионелла). Левофлоксацин является L-энантиомером офлоксацина и превосходит его по антибактериальной активности примерно в 2 раза. Важной характеристикой левофлоксацина является то, что он действует на микроорганизмы не только в период их активного роста. Он оказывает антибактериальный (бактерицидный), постантибиотический и иммуномодулирующий эффекты.

К какой группе антибиотиков относится левофлоксацин?

Левофлоксацин является антибиотиком второго поколения из группы фторхинолонов. Молекула левофлоксацина была запатентована в 1987 г., а широкое применение левофлоксацина началось в середине 1990-х годов. Сегодня левофлоксацин входит в Примерный перечень основных лекарственных средств (ВОЗ).

В каких случаях принимают левофлоксацин?

Левофлоксацин применяют для лечения пациентов с:

острыми бактериальными синуситами;

обострениями хронического бронхита;

негоспитальной пневмонией;

пиелонефритом;

осложненными инфекциями мочевыводящих путей;

неосложненным циститом;

хроническим бактериальным простатитом;

осложненными инфекциями кожи и мягких тканей;

легочной формой сибирской язвы, а также в качестве профилактического средства после контактов с больными людьми.

Какие существуют лекарственные формы левофлоксацина?

Левофлоксацин выпускается в форме таблеток, покрытых оболочкой, для приема внутрь. Таблетки могут содержать 250; 500 или 750 мг действующего вещества. Также существует лекарственная форма для внутривенного введения — готовый раствор для инфузий 5 мг/мл, 100 мл.

Сколько дней можно принимать антибиотик левофлоксацин?

Для лечения пациентов с острыми воспалительными заболеваниями чаще всего левофлоксацин назначают курсом 7–14 дней. Однако бывают и особые случаи: при неосложненных инфекциях мочеполовой системы курс лечения составляет 3 дня, а при хроническом бактериальном простатите рекомендуется продлевать терапию до 28 дней.

Сколько дней применять левофлоксацин в форме внутривенных инфузий?

Курс лечения левофлоксацином для внутривенного применения обычно такой же, как и для таблеток, то есть в среднем 7–14 дней. В течение курса лечения можно заменять раствор для внутривенного введения на таблетки при улучшении общего состояния больного.

Сколько дней пить таблетки левофлоксацина при бронхите?

При бронхите обычно левофлоксацин принимают 7–10 дней. Общее правило приема антибиотиков: прием продолжается 2–3 дня после снижения температуры тела и нормализации общего состояния.

Сколько раз в сутки принимать левофлоксацин при пневмонии?

При пневмонии левофлоксацин принимают 1 или 2 раза в сутки. Режим и дозу определяет врач в зависимости от тяжести состояния и индивидуальных особенностей пациента.

Сколько длится курс лечения левофлоксацином при пневмонии?

При пневмонии общий курс лечения левофлоксацином составляет до 14 дней. При этом в течение всего курса можно вводить препарат внутривенно капельно или при улучшении заменить таблетками в той же дозе.

Сколько пить таблетки левофлоксацина при уреаплазмозе?

Для лечения пациентов с уреаплазмозом левофлоксацин назначают длительным курсом — 14–21 день.

Сколько дней пить таблетки левофлоксацин при цистите?

Левофлоксацин при неосложненном цистите назначают на 3 дня. Короткий курс лечения объясняется тем, что левофлоксацин почти полностью (около 95%) выводится почками в неизмененном виде, поэтому в мочевыводящих путях создается более высокая концентрация действующего вещества, чем в крови.

Как правильно принимать левофлоксацин — до или после еды?

Эффективность левофлоксацина в таблетках не зависит от приема пищи.

Когда принимать левофлоксацин — утром или вечером?

Время суток не принципиально, главное соблюдать интервалы между приемом таблеток. То есть если препарат назначен 1 раз в сутки, то стоит принимать его в одно и то же время. Если левофлоксацин назначен 2 раза в сутки — интервал между приемами должен составлять 12 ч.

Когда начинает действовать левофлоксацин?

Левофлоксацин при внутривенном введении начинает действовать сразу, а при приеме в таблетках — уже через 1 ч после приема внутрь.

Кому противопоказан левофлоксацин?

Левофлоксацин противопоказан:

при индивидуальной аллергии на левофлоксацин или другие фторхинолоны;

больным эпилепсией;

в период беременности и кормления грудью;

детям в возрасте младше 18 лет;

пациентам, у которых раньше при приеме фторхинолонов отмечалось повреждение сухожилий (тендинит).

Как влияет левофлоксацин на сердце?

Левофлоксацин удлиняет интервал Q-T, то есть замедляет проведение электрического сигнала по миокарду. Для здоровых людей это незаметно, а вот у пациентов с аритмиями и нарушениями проводимости левофлоксацин может ухудшить состояние.

Можно ли употреблять алкоголь во время лечения левофлоксацином?

Не рекомендуется употреблять алкоголь в период лечения антибактериальными препаратами, в том числе левофлоксацином. Интоксикация, вызванная заболеванием, итак создает высокую нагрузку на печень. Поэтому хотя левофлоксацин и не взаимодействует с этанолом, но при их одновременном применении могут развиваться симптомы передозировки.

Как минимизировать побочные эффекты от приема антибиотиков?

Для минимизации побочных эффектов следует строго соблюдать режим лечения — принимать препарат в одно и то же время, не пытаться повысить дозу самостоятельно и не превышать рекомендуемую продолжительность курса лечения. Если при применении левофлоксацина не достигается необходимый лечебный эффект, следует сделать бакпосев микрофлоры и определить чувствительность возбудителя к антибактериальным препаратам. Это позволит подобрать оптимальный препарат и режим лечения.

Как быстро левофлоксацин выводится из организма человека?

Левофлоксацин в виде исходного активного вещества и небольшого количества метаболитов выводится почками в течение 6–8 ч после однократного применения, а его лечебный эффект обычно сохраняется в течение 24 ч.

Что делать, если появились побочные эффекты от приема левофлоксацина?

Если у пациента развились серьезные побочные эффекты, например судороги, тендинит и разрыв сухожилий, антибиотик-ассоциированная диарея — применение левофлоксацина следует немедленно прекратить и начать симптоматическую терапию. Если же на фоне приема левофлоксацина появилась кожная сыпь, головная боль и т.д., врач должен оценить соотношение риска и ожидаемой пользы от продолжения приема левофлоксацина.