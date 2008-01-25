Лекарственное растение эффективно при ревматоидном артрите?

Аутоиммунные заболевания связаны с повреждением клеток организма собственной иммунной системой. К таким заболеваниям относятся ревматоидный артрит, болезнь Крона, сахарный диабет I типа и глютеновая болезнь.

На сегодня не до конца изучены патогенетические механизмы развития аутоиммунных заболеваний.

Исследователи из Университета Осаки (Osaka University) идентифицировали белковый комплекс, обуcловливающий прогрессирование ревматоидного артрита. Этот комплекс состоит из двух белков, называемых COMMD3 и COMMD8.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Science Immunology».

Исследовательская группа также установила, что целастрол, входящий в состав экстракта корня лекарственного растения триптеригиум вильфорда (Tripterygium wilfordii), является мощным ингибитором комплекса COMMD3/8. Это растение, проявляющее противовоспалительные свойства. Механизм его противовоспалительного действия на сегодня не до конца исследован.

Старший автор исследования Казухиро Судзуки (Kazuhiro Suzuki) объяснил, что ранее в исследованиях было показано, что комплекс COMMD3/8 потенцирует гуморальный иммунный ответ, однако его роль в развитии аутоиммунных заболеваний оставалась неясной. В данном же исследовании на мышиной модели было показано, что у мышей, не экспрессирующих COMMD3, наблюдалась деградация COMMD8 и отсутствовал комплекс COMMD3/8. Отсутствие комплекса приводило к нарушению гуморального иммунного ответа.

Ведущий автор исследования Тайичиро Шираи (Taiichiro Shirai) объяснил, что у мышей в исследовании уменьшалось количество клеток, продуцирующих антитела. Таким образом, предположительно комплекс COMMD3/8 играет важную роль в аутоиммунном ответе.

Затем исследователи ингибировали экспрессию COMMD3 у мышей с дебютом ревматоидного артрита.

Было выявлено, что ингибирование COMMD3 останавливало прогрессирование заболевания. Эти данные также подтверждают гипотезу, что образование комплекса COMMD3/8 является важнейшим звеном аутоиммунитета.

К. Судзуки объяснил, что затем исследователи идентифицировали соединение, которое ингибирует образование комплекса COMMD3/8. При проведении химического анализа было выявлено, что целастрол является наиболее мощным ингибитором комплекса COMMD3/8. Установлено, что целастрол ковалентно связывается с COMMD3 и препятствует образованию комплекса COMMD3/8, что приводит к ингибированию образования аутоантител.

По оценкам исследователей, поскольку комплекс COMMD3/8 занимает центральное место в патогенезе ревматоидного артрита и прогрессировании аутоиммунных заболеваний, он является потенциальной терапевтической мишенью. Поэтому целастрол может быть эффективным средством терапии при аутоиммунных заболеваниях.

По материалам www.medicalxpress.com