Лабораторний тест, розроблений дослідницькою групою з Віденського медичного університету (Medical University of Vienna), здатний визначити, чи виробляються у пацієнтів, які перехворіли на COVID-19, захисні антитіла.

Команда вчених під керівництвом Рудольфа Валента (Rudolf Valenta) розробила лабораторний тест ELISA для виявлення пацієнтів, у яких з’явилися захисні антитіла після того, як вони перехворіли на COVID-19.

Результати даного дослідження, опубліковані в журналі «Allergy», демонструють, що тільки у 60% пацієнтів, які перенесли COVID-19, з’явилися антитіла, які інгібують взаємодію рецептор-зв’язувального домену SARS-CoV-2 з ангіотензин-перетворювальним ферментом 2 (angiotensin-converting enzyme 2 — ACE2).

«Позитивним результатом є те, що тепер у нас є тест, який може ідентифікувати антитіла і показати, чи мають вже заражені люди захисний імунітет чи ні», — зазначають дослідники.

Однак дослідницька група також виявила, що певні імунокомплекси, що складаються з рецептор-зв’язувальних доменів SARS-CoV-2 і антитіл пацієнта, мають більш високу швидкість зв’язування з ACE2. Цей механізм, що дозволяє вірусу легше прикріплятися до клітин, досі залишається загадкою для вчених.

За матеріалами news-medical.net