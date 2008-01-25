Кишечные бактерии и витамин D: какая связь?

Дефицит витамина D коррелирует с онкологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и остеопорозом, но клинические испытания добавок витамина D дали неоднозначные результаты. Новое исследование, которое обнаружило связь между активной формой витамина и кишечными бактериями, может помочь объяснить, почему.

Витамин D необходим для крепкого иммунитета и поддержания здоровья костей и зубов. Несколько исследований показали, что низкий уровень витамина D в крови коррелирует с широким спектром заболеваний, включая онкологию, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и остеопороз.

Несколько исследований даже намекали, что низкий уровень витамина D связан с тяжелой формой COVID-19, хотя данные исследования неубедительны.

Несмотря на эти ассоциации, данные о пользе широкого применения добавок витамина D для предотвращения заболеваний у здоровых в остальном людей неоднозначны.

Например, крупное клиническое испытание не обнаружило доказательств того, что добавка витамина D предотвращает сердечно-сосудистые заболевания и онкологию у пожилых людей. Другое исследование не нашло доказательств того, что прием добавок улучшает здоровье костей.

Это очевидное отсутствие пользы для здоровья от широко распространенных добавок витамина D сбило с толку медицинских исследователей.

Ученые из Калифорнийского университета (University of California), США, обнаружили возможное объяснение. Их результаты опубликованы в «Nature Communications».

Ученые предполагают, что кишечные бактерии могут играть жизненно важную роль в преобразовании неактивного витамина D в его активную форму, которая способствует укреплению здоровья.

Запасы неактивного витамина D

Когда медицинские работники и медицинские исследователи хотят определить статус витамина D у человека, они измеряют уровень его неактивного предшественника в сыворотке крови, потому что этот показатель отражает, сколько витамина D хранится в организме.

Однако решающим фактором может быть то, как метаболизируется витамин D, а не его запасы.

При измерении количества активного витамина D в крови пожилых мужчин, исследователи Калифорнийского университета обнаружили, что его уровни коррелируют с разнообразием сообщества бактерий, живущих в микробиоме кишечника.

Уровни активного витамина D также коррелируют с количеством «дружественных» бактерий в кишечнике.

Напротив, не было сильной связи между уровнем неактивной формой витамина D и разнообразием бактерий в кишечнике или наличием «дружественных» бактерий.

«Мы были удивлены, обнаружив, что разнообразие микробиома — разнообразие типов бактерий в кишечнике человека — тесно связано с активным витамином D, но не с его формой-предшественником», — говорит старший автор исследования доктор Дебора Кадо (Deborah Kado).

«Считается, что большее разнообразие кишечного микробиома связано с улучшением здоровья в целом», — добавляет она.

Воздействие солнечного света

Корреляция между разнообразием микробиома и активным витамином D сохранялась даже после поправки на факторы, которые, как известно, определяют разнообразие микробиома. К ним относятся возраст участников, место проживания в США, их этническая принадлежность и употребление антибиотиков.

Фактически, уровни активного витамина D у участников гораздо сильнее коррелировали с разнообразием микробиома, чем любой из этих других факторов.

Это особенно примечательно, учитывая, что у людей, которые живут в более солнечных местах, таких как Калифорния, может синтезироваться больше собственного витамина D за счет воздействия ультрафиолета.

«Кажется, не имеет значения, сколько витамина D вы получаете через солнечный свет или добавки, и сколько ваше тело может хранить» -, говорит доктор Дебора Кадо.

«Имеет значение, насколько хорошо ваше тело способно преобразовать этот витамин в активный витамин D, и, возможно, это то, что клинические испытания должны измерить, чтобы получить более точное представление о роли данного витамина в здоровье человека», — объясняет она.

Исследователи говорят, что необходимы дополнительные исследования для изучения роли бактерий в метаболизме витамина D. Они предполагают, что изменение микробиоты пациентов может улучшить существующие методы лечения, направленные на улучшения плотности костей и, возможно, других состояний.

Исследование остеопороза

Команда ученых проанализировала образцы стула и крови 567 мужчин, проживающих в 6 городах США, которые принимали участие в исследовании под названием «Osteoporotic Fractures in Men Study».

Средний возраст участников составлял 84 года, и большинство из них сообщили, что у них хорошее или отличное здоровье.

Чтобы идентифицировать и количественно определить бактерии в образцах стула, исследователи секвенировали копии бактериального гена, который определяет различные виды бактерий.

Они также измерили количество 3 метаболитов витамина D — предшественника, активного витамина и продукта распада — в образцах крови.

Сообщая о своих результатах, авторы пишут: «Значительная корреляция между усиленной активацией витамина D и повышенным микробным разнообразием стула подтверждает идею о том, что повышенное микробное разнообразие отражает здоровое состояние».

Мало того, что мужчины с самым высоким уровнем активного витамина D в крови имели наибольшее разнообразие микробиомов, но и в их кишечнике обитали более дружелюбные виды бактерий, которые производят бутират.

Бутират — эта короткоцепочечная жирная кислота, которую некоторые типы бактерий в толстой кишке выделяют при переваривании клетчатки, имеет широкий спектр потенциальных преимуществ для здоровья. Исследования показывают, что бутират помогает предотвратить рак толстой кишки, снизить уровень холестерина в крови и, например, бороться с инсулинорезистентностью.

Причина или следствие?

Авторы подчеркивают, что их исследование не смогло определить, позволяют ли высокие уровни активного витамина D процветать бактериям, продуцирующим бутират, или эти бактерии способствуют превращению витамина в его активную форму.

Точно так же исследование не могло доказать, что наличие более разнообразного микробиома кишечника приводит к лучшему метаболизму витамина D. Исследователи только обнаружил связь между ними.

Еще одним ограничением исследования было то, что участниками были преимущественно белые мужчины старшего возраста.

Кроме того, около 75% из них сообщили, что принимали какие-либо добавки с витамином D. Только 7% всех участников соответствовали стандартному определению дефицита витамина D.

Таким образом, результаты исследования могут не соответствовать другим группам населения, людям, которые не принимают добавки с витамином D, или лицам, страдающий дефицитом витамина D.

По материалам www.medicalnewstoday.com