Авторы недавнего исследования полагают, что медицинское применение определенных кишечных бактерий может в будущем помочь в лечении сахарного диабета II типа.

У пациентов с сахарным диабетом II типа не вырабатывается достаточное количество инсулина или их клетки не реагируют на него должным образом. В результате клетки не усваивают его эффективно, и уровень глюкозы в крови повышается. Со временем это может вызвать повреждение внутренних органов.

Западная диета с высоким содержанием насыщенных жиров и рафинированного сахара повышает риск развития сахарного диабета II типа. Недавно ученые решили определить, какие конкретные виды кишечных бактерий могут играть роль в этой связи между диетой и сахарным диабетом.

Сахарный диабет и кишечные бактерии

Микробиом кишечника включает сотни видов бактерий. В более ранних исследованиях ученые установили, что дисбаланс микробиома, или дисбактериоз, связан с неблагоприятными последствиями для здоровья.

Исследование 2019 г. показало, что нарушение микробиома кишечника может обусловливать развитие сахарного диабета II типа. Данное исследование имеет важное значение, поскольку оно указывает на то, что определенные бактерии, которые не оказывают «ключевого» воздействия на весь микробиом, могут все же оказывать важное индивидуальное влияние на здоровье.

«Анализ указал на определенные микробы, которые потенциально могут повлиять на то, как человек метаболизирует глюкозу и липиды», — отметил один из авторов исследования Андрей Моргун.

Влияние на метаболизм

Исследователи объединили эксперименты на мышах с анализом большого количества данных из предыдущих исследований на мышах и людях. В ходе своего нового исследования ученые давали мышам либо обычную диету, либо пищу, эквивалентную западной диете.

Как и ожидали исследователи, у мышей, получавших западную диету, развились непереносимость глюкозы и инсулинорезистентность, которые являются факторами развития сахарного диабета II типа. Они также отметили значительное изменение состава микробиома кишечника у грызунов.

Затем исследователи применили анализ «Transkingdom Network», который представляет собой основанный на данных подход, моделирующий взаимодействия между микробами и телом, чтобы определить, какие кишечные бактерии больше всего способствовали изменению метаболизма мышей.

Им удалось сузить список до 4 бактерий, которые, по-видимому, сыграли ключевую роль в уменьшении или увеличении выраженности вредных эффектов западной диеты: Lactobacillus johnsonii, Lactobacillus gasseri, Romboutsia ilealis и Ruminococcus gnavus.

«Первые два микроба считаются потенциальными «улучшителями» метаболизма глюкозы, два других — потенциальными «ухудшителями». Общим показателем является то, что отдельные виды микробов и/или их взаимодействия, а не дисбиоз на уровне сообщества, являются ключевыми игроками в развитии сахарного диабета II типа», — объясняет соавтор исследования Наталья Шульженко.

Анализ данных исследований на людях показал, что 4 бактерии, идентифицированные у мышей, также коррелируют с индексом массы тела (ИМТ) людей, которые придерживаются западной диеты.

Люди, у которых был более высокий уровень двух «хороших» бактерий, имели более низкий ИМТ; люди с большим количеством «плохих» бактерий имели более высокий ИМТ. Ученые также установили, что Romboutsia ilealis определяется у более чем 80% лиц с ожирением, что позволяет предположить, что этот микроб может способствовать ожирению.

Авторы исследования считают, что в будущем эти результаты могут помочь в разработке методов лечения сахарного диабета II типа. «Наше исследование выявляет потенциальные штаммы пробиотиков для лечения сахарного диабета II типа и ожирения, а также дает представление о механизмах их действия. Это открывает возможность для разработки целевых методов лечения, а не попыток восстановить «здоровую» микробиоту в целом», — комментирует А. Моргун.

По материалам medicalnewstoday.com