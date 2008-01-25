Куркумин ингибирует один из новых коронавирусов

16 июля в «Journal of General Virology» опубликованы результаты исследования, в котором, используя коронавирус, вызывающий трансмиссивный гастроэнтерит свиней (ТГЭ), в качестве модели альфа-коронавируса (SARS-CoV-2 является представителем рода бета-коронавирусов), продемонстрирована вирулицидная активность куркумина. Фактическое ингибирование данным растительным препаратом активности ТГЭ позволило авторам предположить возможность использования куркумина для эффективного контроля инфекции ТГЭ. Против последнего, как и других новых коронавирусных инфекций человека и животных, не существует повсеместно одобренных регуляторными органами достаточно эффективных средств.

Так, в настоящее время вакцинация является основным средством профилактики инфекции ТГЭ. Тем не менее, она остается широко распространенной, что свидетельствует о том, что современные коммерческие вакцины не являются достаточно эффективными для обеспечения полной защиты, отмечают авторы. О куркумине они сообщили, что он проявляет ингибирующую активность в отношении различных вирусов, включая вирус денге, гепатита В, Зика и вирус чикунгунья.

По результатам настоящего исследования, куркумин в статистически значимой степени ингибировал пролиферацию вируса ТГЭ и экспрессию вирусного белка в зависимости от дозы. Он также проявлял прямую вирулицидную активность в зависимости от дозы, температуры и времени, действуя на ранней стадии репликации вируса.

Таким образом, куркумин может стать потенциально эффективным лекарственным средством для предотвращения инфекции ТГЭ. Дальнейшие исследования потребуются для оценки его ингибирующих способностей in vivo.

По материалам www.microbiologyresearch.org