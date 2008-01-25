Купероз: причины, клинические проявления, лечение
Что такое купероз?
Купероз — это расширение внутрикожных сосудов. Проявляется покраснением кожи, наличием сосудистых звездочек в области крыльев носа, щек и подбородка. Дерматологи и косметологи часто диагностируют купероз у лиц с сухой и чувствительной кожей, склонной к пигментации 1- и 2-го фототипа. Из-за того что купероз поражает лицо, заболевание оказывает глубокое негативное влияние на качество жизни, самооценку и самочувствие. Распространенность купероза среди взрослых составляет 5,5% от всего населения (van Zuuren E.J. et al., 2021).
Стадии и виды купероза
Купероз может быть паукообразным, точечным или линейным.
Стадии купероза:
- при 1-й стадии на коже локально появляются расширенные капилляры, часто из-за воздействия сухого воздуха;
- при 2-й стадии на коже лица видны сосуды в форме сетки, гиперемия и воспаление;
- при 3-й стадии гиперемия кожи не проходит самостоятельно, отмечается сосудистая сетка;
- при 4-й стадии — наличие сосудистой сетки на всех участках лица.
Купероз часто развивается в возрасте 30–50 лет. Начальная стадия купероза проявляется в виде покраснения или румянца на лице, которые сначала появляются и исчезают. Со временем покраснение становится стойким, и могут возникнуть видимые телеангиэктазии. Первичные признаки купероза: приливы, стойкое покраснение, видимые телеангиэктазии.
Причины возникновения купероза
Этиологически купероз возникает из-за:
- потери эластичности кровеносных сосудов, застоя крови и расширения сосудов кожи;
- нарушения регуляции иммунных (врожденных, адаптивных, воспалительных) и нейрокожных механизмов;
- генетической предрасположенности с измененной иммунной реактивностью, однонуклеотидным полиморфизмом в генах, ассоциированных с главным комплексом гистосовместимости;
- микроорганизмов (Demodex, Bacillus oleronius и Staphylococcus epidermidis) (van Zuuren J. et al., 2021).
Инициируют или усугубляют клинические проявления купероза:
- ультрафиолетовое излучение;
- острая еда;
- молочные продукты;
- алкоголь;
- эмоциональный стресс;
- косметические средства;
- препараты (местные стероиды, никотиновая кислота, блокаторы β-адренорецепторов);
- ожирение;
- курение (Wollina U. et al., 2019).
Симптомы купероза
Купероз на лице проявляется:
- приливами или транзиторной центрофациальной эритемой. Преходящая эритема, или гиперемия обычно длится менее 5 мин, может распространяться на шею и грудь, часто сопровождаясь ощущением тепла;
- воспалительными папулами и пустулами;
- телеангиэктазиями;
- ощущениями жжения кожи;
- отеком;
- купероз на щеках может проявляться шелушением, отеком.
Клиническое течение купероза характеризуется рецидивами.
Купероз у детей проявляется телеангиэктазиями. Поскольку купероз редко отмечают у детей, необходимо исключить другие заболевания (Noguera-Morel L. et al., 2021).
Возможные осложнения заболевания
Согласно результатам исследования выявлена связь купероза с повышенным риском развития сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных, неврологических, аутоиммунных и психических расстройств наряду с повышенной вероятностью возникновения рака кожи.
При куперозе человек может чувствовать смущение, обладать низкой самооценкой, беспокоиться, возможна депрессия и стигматизация. Купероз оказывает неблагоприятное влияние на качество жизни. В национальном опросе 65% пациентов с куперозом сообщили о симптомах депрессии.
Лечение при куперозе
Как лечить пациента с куперозом на лице? Лечение важно начать с использования мягких очищающих и увлажняющих средств, фотозащитных продуктов (солнцезащитные средства широкого спектра действия с минимальным фактором 30).
При воспалительных поражениях рекомендовано местное лечение азелаиновой кислотой (2 раза в сутки на пораженные участки кожи).
Как устранить купероз? Врач может назначить прием витамина Р (флавоноида) для упругости кожи, уменьшения ломкости сосудов, витамина К — для уменьшения проницаемости стенок сосудов, витамина С для укрепления сосудистой стенки и сужения сосудов.
При куперозе также рекомендованы косметические процедуры:
- электрокоагуляция вен. При электрокоагуляции используют электроды с переменным током высокой частоты. Врач вводит иглу в отдельные капилляры один за другим. Ток протекает через электрод, нагревая его до очень высокой температуры. Это приводит к коагуляции белка кровеносных сосудов. Капилляр рассасывается и полностью исчезает. Процедура занимает 5–20 мин в зависимости от размера обрабатываемой области. Может образоваться небольшой струп, но он исчезнет через несколько дней;
- мезотерапия — это метод, включающий проведение инъекций витаминов, ферментов, растительных экстрактов для омоложения и подтяжки кожи;
- лазерное лечение;
- склерозирующая терапия — введение в вену склерозирующего раствора, который вызывает рубцевание вены, заставляя кровь перенаправляться через более здоровые вены. Коллабированная вена реабсорбируется в местные ткани и исчезает;
- озонотерапия — использование медицинского озона в качестве лечебного вещества для терапии при куперозе.
Купероз у детей: особенности лечения
Лечение направлено на выявление и предотвращение воздействия триггеров (Noguera-Morel L. et al., 2021).
Как вылечить в домашних условиях?
Лечить купероз в домашних условиях без помощи квалифицированного специалиста малоэффективно. В домашних условиях можно придерживаться тщательного ухода за кожей лица:
- умываться теплой водой;
- использовать средства с pH, близким к физиологическому (около 7);
- предпочитать мягкое молочко для очищения, гели;
- обеспечить питание кожи с помощью кремов, содержащих масла, ланолиновую кислоту и витамины.
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