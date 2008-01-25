Купероз: причины, клинические проявления, лечение

Что такое купероз?

Купероз — это расширение внутрикожных сосудов. Проявляется покраснением кожи, наличием сосудистых звездочек в области крыльев носа, щек и подбородка. Дерматологи и косметологи часто диагностируют купероз у лиц с сухой и чувствительной кожей, склонной к пигментации 1- и 2-го фототипа. Из-за того что купероз поражает лицо, заболевание оказывает глубокое негативное влияние на качество жизни, самооценку и самочувствие. Распространенность купероза среди взрослых составляет 5,5% от всего населения (van Zuuren E.J. et al., 2021).

Стадии и виды купероза

Купероз может быть паукообразным, точечным или линейным.

Стадии купероза:

при 1-й стадии на коже локально появляются расширенные капилляры, часто из-за воздействия сухого воздуха;

при 2-й стадии на коже лица видны сосуды в форме сетки, гиперемия и воспаление;

при 3-й стадии гиперемия кожи не проходит самостоятельно, отмечается сосудистая сетка;

при 4-й стадии — наличие сосудистой сетки на всех участках лица.

Купероз часто развивается в возрасте 30–50 лет. Начальная стадия купероза проявляется в виде покраснения или румянца на лице, которые сначала появляются и исчезают. Со временем покраснение становится стойким, и могут возникнуть видимые телеангиэктазии. Первичные признаки купероза: приливы, стойкое покраснение, видимые телеангиэктазии.

Причины возникновения купероза

Этиологически купероз возникает из-за:

потери эластичности кровеносных сосудов, застоя крови и расширения сосудов кожи;

нарушения регуляции иммунных (врожденных, адаптивных, воспалительных) и нейрокожных механизмов;

генетической предрасположенности с измененной иммунной реактивностью, однонуклеотидным полиморфизмом в генах, ассоциированных с главным комплексом гистосовместимости;

микроорганизмов (Demodex, Bacillus oleronius и Staphylococcus epidermidis) (van Zuuren J. et al., 2021).

Инициируют или усугубляют клинические проявления купероза:

ультрафиолетовое излучение;

острая еда;

молочные продукты;

алкоголь;

эмоциональный стресс;

косметические средства;

препараты (местные стероиды, никотиновая кислота, блокаторы β-адренорецепторов);

ожирение;

курение (Wollina U. et al., 2019).

Симптомы купероза

Купероз на лице проявляется:

приливами или транзиторной центрофациальной эритемой. Преходящая эритема, или гиперемия обычно длится менее 5 мин, может распространяться на шею и грудь, часто сопровождаясь ощущением тепла;

воспалительными папулами и пустулами;

телеангиэктазиями;

ощущениями жжения кожи;

отеком;

купероз на щеках может проявляться шелушением, отеком.

Клиническое течение купероза характеризуется рецидивами.

Купероз у детей проявляется телеангиэктазиями. Поскольку купероз редко отмечают у детей, необходимо исключить другие заболевания (Noguera-Morel L. et al., 2021).

Возможные осложнения заболевания

Согласно результатам исследования выявлена связь купероза с повышенным риском развития сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных, неврологических, аутоиммунных и психических расстройств наряду с повышенной вероятностью возникновения рака кожи.

При куперозе человек может чувствовать смущение, обладать низкой самооценкой, беспокоиться, возможна депрессия и стигматизация. Купероз оказывает неблагоприятное влияние на качество жизни. В национальном опросе 65% пациентов с куперозом сообщили о симптомах депрессии.

Лечение при куперозе

Как лечить пациента с куперозом на лице? Лечение важно начать с использования мягких очищающих и увлажняющих средств, фотозащитных продуктов (солнцезащитные средства широкого спектра действия с минимальным фактором 30).

При воспалительных поражениях рекомендовано местное лечение азелаиновой кислотой (2 раза в сутки на пораженные участки кожи).

Как устранить купероз? Врач может назначить прием витамина Р (флавоноида) для упругости кожи, уменьшения ломкости сосудов, витамина К — для уменьшения проницаемости стенок сосудов, витамина С для укрепления сосудистой стенки и сужения сосудов.

При куперозе также рекомендованы косметические процедуры:

электрокоагуляция вен. При электрокоагуляции используют электроды с переменным током высокой частоты. Врач вводит иглу в отдельные капилляры один за другим. Ток протекает через электрод, нагревая его до очень высокой температуры. Это приводит к коагуляции белка кровеносных сосудов. Капилляр рассасывается и полностью исчезает. Процедура занимает 5–20 мин в зависимости от размера обрабатываемой области. Может образоваться небольшой струп, но он исчезнет через несколько дней;

мезотерапия — это метод, включающий проведение инъекций витаминов, ферментов, растительных экстрактов для омоложения и подтяжки кожи;

лазерное лечение;

склерозирующая терапия — введение в вену склерозирующего раствора, который вызывает рубцевание вены, заставляя кровь перенаправляться через более здоровые вены. Коллабированная вена реабсорбируется в местные ткани и исчезает;

озонотерапия — использование медицинского озона в качестве лечебного вещества для терапии при куперозе.

Купероз у детей: особенности лечения

Лечение направлено на выявление и предотвращение воздействия триггеров (Noguera-Morel L. et al., 2021).

Как вылечить в домашних условиях?

Лечить купероз в домашних условиях без помощи квалифицированного специалиста малоэффективно. В домашних условиях можно придерживаться тщательного ухода за кожей лица: