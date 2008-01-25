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Новости медицины и фармацииКуба тестирует свою вакцину на добровольцах в возрасте 60–80 лет

Куба тестирует свою вакцину на добровольцах в возрасте 60–80 лет

Опубликовано  07.09.2020

Куба тестирует свою первую вакцину-кандидат против Covid-19 во второй группе из 20 добровольцев, на этот раз в возрасте 60–80 лет, перед тем, как начать ІІ фазу программы клинических исследований в конце октября, сообщили официальные СМИ 3 сентября. Исследования вакцины «Soberana 01», созданной государственным Институтом вакцин Финли (Instituto Finlay de Vacunas), начались 24 августа с участием 20 человек в возрасте 19–59 лет. Обе группы получают вакцину в двух дозовых режимах путем двукратного введения по схеме 0–28 дней.

К сожалению, даже в официальном регистре клинических исследований (Registro Público Cubano de Ensayos Clínicos — RPCEC) не указан тип вакцины. Но, насколько можно судить по прошлым публикациям, речь идет о субъединичной (адъювантной) вакцине, вызывающей выработку антител к рецептор-связывающему домену (receptor binding domains — RBD) спайк-протеина SARS-CoV-2.

В случае успеха во ІІ фазе будут участвовать 676 добровольцев. Согласно официальным данным, тесты завершатся 11 января 2021 г., а результаты будут доступны 1 февраля, опубликуют их 15 февраля.

По материалам www.elmundo.es; www.ahora.cu; rpcec.sld.cu; www.ncbi.nlm.nih.gov; apps.who.int

Опубликовано  07.09.2020

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