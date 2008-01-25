Як відомо, пандемія COVID-19 мала значний вплив на організацію трудового процесу в багатьох країнах. Велика кількість працівників перейшли на віддалену роботу з дому. У той же час для багатьох людей пандемія пов’язана з погіршенням умов праці або взагалі з повною втратою роботи.

Фактично, у багатьох частинах світу пандемія призвела до виникнення кризи безробіття. Наприклад, у США рівень безробіття в квітні 2020 р. досяг 14,7%, у порівнянні з 4,4% у березні 2020 р. Це найвищий показник із часів Великої депресії 1930-х років.

Пандемія також привернула увагу до необхідності надання оплачуваної відпустки через хворобу. Майже чверть цивільних працівників у США не мають доступу до оплачуваної відпустки через хворобу, що ставить людей, заражених COVID-19, у дуже складну ситуацію.

У зв’язку з актуальністю даної теми нове дослідження, результати якого опубліковано у виданні «JAMA Internal Medicine», було присвячено вивченню впливу COVID-19 на робочу силу в США.

Автори дослідження проаналізували відсутність співробітників на робочих місцях у перші 4 міс 2020 р., коли COVID-19 починав поширюватися всією країною.

Вчені виявили, що в середині квітня 2020 р. більше 1,5% робочої сили (більше 2 млн осіб) були хворими. Це майже втричі більше, ніж за той же період у 2019 р.

Для проведення аналізу вчені використовували інформацію з поточного демографічного обстеження населення, яке представляє собою щомісячне опитування людей, що працюють за наймом у США.

Дослідники вивчили, скільки людей повідомили про те, що вони захворіли, тобто були відсутні на роботі через хворобу, травми або інші медичні проблеми, з січня до квітня 2019 р. та за той же період у 2020 р. Вони виявили, що в січні та лютому тенденції були приблизно однаковими: як у 2019 р., так і в 2020 р. через хворобу на робочих місцях були відсутні приблизно 1,1 млн осіб.

Однак пандемія COVID-19 стала причиною того, що в березні 2020 р. кількість хворих людей, які були відсутні на роботі, сягнула 1,3 млн у порівнянні з приблизно 98 тис. у 2019 р. До середини квітня 2020 р., коли кількість госпіталізацій через COVID-19 досягла свого піку, у США захворіли понад 2 млн осіб — це близько 1,5% всіх працівників.

Кількість людей, які захворіли в квітні 2020 р., більш ніж удвічі перевищувала число осіб, які хворіли за той же період у 2019 р.

Важливо відзначити, що кількість людей, що пішли з роботи через хворобу в середині квітня 2020 р., у 5 разів більша, ніж кількість діагностованих випадків COVID-19 за цей період. Це свідчить про те, що реальна кількість випадків COVID-19 може бути більшою, ніж число, про яке повідомили офіційні особи.

Вплив пандемії на вразливих працівників

Збільшення кількості випадків відсутності на роботі через хворобу було непропорційно високим у деяких групах населення і найбільш високим серед робітників-іммігрантів.

Враховуючи отримані результати, автори дослідження припускають, що робітники-іммігранти та інші вразливі працівники потребують кращого захисту.

«Багато людей не мають страховки і доходу, якщо пропускають роботу. Найменше, що ми можемо зробити, щоб захистити їх — це забезпечити оплачувану відпустку через хворобу і загальне медичне обслуговування — пільги, якими вже користуються працівники в будь-яких інших заможних країнах», — наголосив співавтор дослідження доктор Стеффі Вулхандлер (Steffie Woolhandler).

Важливо відзначити, що цей аналіз не містить повної інформації про ті хвороби, які були причиною відсутності співробітників на роботі. Таким чином, наразі невідомо, яка кількість працівників хворіла на інші захворювання, а також вважала за краще залишитися вдома через побоювання, пов’язані із зараженням COVID-19, або, наприклад, з метою подбати про хворих членів своєї сім’ї.

За матеріалами medicalnewstoday.com,

ілюстрація із сайту abcnews.go.com